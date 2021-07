Todos los estrenos de series y películas de Amazon en agosto de 2021: de 'Cruel Summer' a 'Modern Love'

Amazon Prime Video le da la bienvenida al mes de agosto y nos presenta una nueva lista de series y películas que llegarán en las próximas semanas.

Entre los títulos más atractivos se encuentra el estreno del nuevo thriller adolescente Cruel Summer, la segunda temporada de la antológica Modern Love y Nine Perfect Strangers, protagonizada por Nicole Kidman y Melissa McCarthy.

Las series de Amazon Prime Video en agosto de 2021

El estreno destacado del mes: 'Cruel Summer' - Temporada 1 (6 de agosto)

'Cruel Summer' | Temporada 1 | Amazon Prime Video

1993. Kate Walls (Olivia Holt) es la chica más popular del instituto y Jeanette Turner (Chiara Aurelia), una joven más introvertida, se limita a admirarla desde la distancia. Cuando Kate desaparece repentinamente un año después, Jeanette aprovecha su oportunidad, cambiando radicalmente su aspecto y pasando a ocupar su lugar. Cuando Kate es liberada un año después, decidirá denunciarla en un programa de televisión: su compañera conocía su paradero, pero decició guardar silencio para ser alguien en la vida.

Otros estrenos destacado del mes

'Modern Love' - Temporada 2 (13 de agosto)

'Modern Love' | Temporada 2 | Amazon Prime Video

Modern Love es una antología que explora el amor en sus múltiples formas y facetas, tratándolo desde el plano sexual, romántico, familiar, platónico e incluso hablando del amor propio en episodios independientes. Basándose en las columnas del New York Times, la serie estrena una segunda temporada de ocho episodios que incorporan la interpretación de Garrett Hedlund (Tron: Legacy), Minnie Driver (Good Will Hunting), Kit Harington (Juego de Tronos), Anna Paquin (The Piano), Miranda Richardson (Sleepy Hollow), Gbenga Akinnagbe, Lucy Boynton (The Politician), Zoe Chao y Dominique Fishback (The Deuce), entre otros.

'Nine Perfect Strangers' - Temporada 1 (20 de agosto)

'Nine Perfect Strangers' | Temporada 1 | Amazon Prime Video

Masha es la directora de Tranquillum House, un resort turístico de salud y bienestar donde nueve habitantes de la ciudad van a relajarse. La protagonista tendrá la misión de revitalizar las mentes y los cuerpos cansados, pero tendrá que hacer frente a otra serie de problemas y complicaciones inesperadas que vienen incorporadas a sus nuevos clientes.

La serie creada por Jonathan Levine se basa en la novela de la australiana Liane Moriarty (autora de Big Little Lies) y estará protagonizada por Nicole Kidman, Melissa McCarthy (La boda de mi mejor amiga), Michael Shannon (Boardwalk Empire), Luke Evans (The Alienist), Bobby Cannavale (Homecoming), Regina Hall (Black Monday), Samara Weaving (SMILF), Tiffany Boone (Hunters), Melvin Gregg (American Vandal), Manny Jacinto (The Good Place) y Grace Van Patten (Maniac).

Todos los estrenos del mes

• 'Preacher' T4 (5/08)

• 'Soldados o Zombies' T1 (6/08)

• 'Head Above Water' Docuserie (6/08)

• 'Fernando' T2 (27/08)

Las películas de Amazon Prime Video en agosto de 2021

Todos los estrenos del mes

• 'Horizon Line' (1/08)



• 'Boss Level' (4/08)



• 'El Faro' (8/08)

• 'Cementerio de animales' (9/08)

• 'El parque mágico' (9/08)

• Saga completa 'Evangelion' (13/08)

• 'La casa del caracol' (20/08)

• 'Cats' (22/08)

• 'Las aventuras del Doctor Dolittle' (22/08)

• 'The Cat: A Very Groovy Christmas' (27/08)

• 'UglyDolls: Extraordinariamente feos' (29/08)

