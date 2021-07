Movistar+: Los estrenos de series y películas que llegan a la plataforma el mes de agosto de 2021

El mes de agosto se presenta en el calendario de las plataformas y es el turno de Movistar+ para presentar cuáles son los estrenos de series y películas que aterrizan en su catálogo.

Entre los títulos más destacados están la miniserie The Pursuit of love (A la caza del amor), la intrépida historia de dos mujeres sin miedo a romper con los estereotipos de su época; Work in progress, la comedia de humor negro protagonizada por Abby McEnany; o la segunda temporada de L: Generación Q, el spin-off de The L Word. Además, las incorporaciones contarán con Johnny Depp, que protagoniza Ciudad de mentiras, una de las películas que llegan este mes junto a Llévame a casa o Danny Boy.

Las series de Movistar+ en agosto de 2021

El estreno destacado del mes: 'The Pursuit of Love (A la caza del amor)' Miniserie (2 de agosto)

Protagonizada por Lily James (Cenicienta) y Emily Beecham (Cruella), esta miniserie de tres episodios se está ambientada en el periodo de entreguerras, adaptando la novela homónima de Nancy Mitford escrita en 1945. En ella se cuenta la historia de dos mujeres con un deseo irrefrenable por empezar a vivir y cuestionar todo lo que se espera de ellas en los años 20.

Por un lado está Linda Radlett (Lily James), una joven más impulsiva e inconformista, y por otro Fanny (Emily Beecham), más prudente y reflexiva. Ambas tomarán caminos diferentes con un propósito en común: encontrar el verdadero significado del amor en un mundo de elegancia y privilegios.

Dirigida por la actriz Emily Mortimer (La librería, El regreso de Mary Poppins), A la caza del amor completa el reparto con Andrew Scott (Fleabag), Dominic West (The Wire) y Dolly Wells (Dracula).

Otros estrenos destacado del mes

'Work in progress' Temporada 2 (23 de agosto)

Abby es una mujer de 45 años que se define como "gorda, bollera y queer" y que a pesar de su mala suerte y de la depresión que todavía atraviesa, acaba iniciando una relación con una persona transgénero que cambiará su vida radicalmente.

En tono de humor negro, Work in progress es una comedia con temática autobiográfica y LGTBIQ+ en la que la propia Abby McEnany es la protagonista y coproductora junto a Tim Mason y Lilly Wachowski (Matrix, Sense 8). Además de Abby McEnany, el reparto lo forman Celeste Pechous (Más extraño que la ficción), Julia Sweeney (Saturday Night Live), Karin Anglin y Theo Germaine (The Politician).

'L: Generación Q' Temporada 2 (15 de agosto)

Fotograma de la segunda temporada de 'L: Generación Q' Movistar+

L: Generación Q es la continuación del drama The L Word, analizando cómo ha ido evolucionando la vida de los diferentes personajes de la serie. En la segunda temporada de este spin-off, Bette (Jennifer Beals), Alice (Leisha Hailey) y Shane (Katherine Moennig) vuelven para aportar aun más diversidad en temas como el amor, el sexo y el éxito en la ciudad de Los Ángeles.

El reparto de la serie lo completan Leo Sheng, Jacqueline Toboni, Arienne Mandi y Rosanny Zayas.

Todos los estrenos del mes

• 'El libro de los negros' (10/08)



• 'Riverdale' T5 (segunda parte) (12/08)

• 'Todo va a ir bien' T2 (20/08)

• 'Silent Witness (Testigo mudo)' T23 (20/08)

• 'Condena (Time)' Miniserie (23/08)

Las películas de Movistar+ en agosto de 2021

El estreno destacado del mes: 'Ciudad de mentiras' (13 de agosto)

'Ciudad de mentiras' | Tráiler | Movistar+

En este thriller dramático basado en hechos reales y dirigido por Brad Furman (Infiltrado, El inocente (The Lincoln Lawyer)) se narran los hechos que ocurrieron durante la investigación de los asesinatos de los raperos Tupac Shakur y The Notorious B.I.G.. Un policía retirado llamado Russell Poole (Johnny Depp) decidirá retomar el caso junto al periodista Jack Jackson (Forest Whitaker), con el que comparte cierto vínculo con aquel crimen.

Otros estrenos destacado del mes

'Llévame a casa' (10 de agosto)

Fotograma de 'Llévame a casa' Movistar+

El frenético thriller coreano Llévame a casa sigue los pasos de una mujer exitosa (Lee Young-Ae) cuyo mundo se viene abajo cuando su hijo es secuestrado. Tanto su marido como ella harán todo lo posible por encontrarlo, pero él fallece repentinamente en un accidente. Sin embargo, la viuda no se dará por vencida, moviendo cielo y tierra para encontrar las respuestas que den con el paradero del pequeño.

El largometraje está dirigido por Kim Seung-woo y ha sido galardonado en Fantasporto y Chunsa.

'Danny Boy' (25 de agosto)

Protagonizada por Toby Jones (Capitán América: El primer vengador) y Anthony Boyle (La conjura contra América), Danny Boy sigue los pasos de un soldado inglés que pasa de ser un héroe en Irak a ser considerado como un presunto criminal de guerra. Inculpado por el supuesto asesinato y tortura de los combatientes apresados tras la Batalla de Danny Boy en 2004, las acusaciones pondrán en tela de juicio hasta los propios recuerdos de Brian Wood (Anthony Boyle), que se verá obligado a reconstruir todo lo ocurrido en aquel momento.

Todos los estrenos del mes

• 'El poeta y el espía' (1/08)

• 'The Rookies' (1/08)

• 'Uno cero uno, el límite de lo imposible' (1/08)

• 'El efecto Marcus (Los casos del Departamento Q)' (1/08)

• 'La nube' (3/08)

• 'El club de las abejas reina' (4/08)

• 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday' (4/08)

• 'Belushi' (5/08)

• '¿Dónde compran los Windsor?' (5/08)

• 'Despierta la furia' (6/08)

• 'Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan' (6/08)

• 'Una veterinaria en la Borgoña' (6/08)

• 'Boda sin fin' (6/08)

• 'Paul McCartney's Get Back' (6/08)

• 'Los Elfkins' (7/08)

• 'Whitney' (8/08)

• 'La vida secreta del museo' (9/08)

• 'Listen' (10/08)

• 'Cuñados' (10/08)

• 'Libertad' (11/08)

• 'Ciudad de mentiras' (13/08)

• 'Mamá María' (13/08)

• 'Una Cenicienta moderna: salto a la fama' (13/08)

• 'Ladrones de élite' (13/08)

• 'Guardianes de la noche: Tren infinito' (13/08)

• 'The Beatles: Eight Days a Week' (13/08)

• 'El virtuoso' (14/08)

• 'Joy Division' (15/08)

• 'Hermanos de sangre' (16/08)

• 'El profesor de persa' (17/08)

• 'Clifton Hill' (18/08)

• 'Criando a un asesino en masa' (19/08)

• 'Descubriendo Mónaco' (19/08)

• 'Big Weekend: el festival de BBC Radio 1' (20/08)

• 'Softie: asalto al poder' (25/08)

• 'The Killers en concierto' (27/08)

• 'Wonder Woman 1984' (28/08)

• 'Burn' (28/08)

• 'SamSam' (29/08)

• 'Lady Di' (31/08)

