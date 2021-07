'El exorcista' y las claves del acuerdo de 400 millones de dólares que aviva la locura de las guerras del streaming

Vivimos en la era de las propiedades intelectuales y Universal y Peacock no se quieren quedar atrás. The New York Times ha adelantado que el estudio de cine y el servicio de streaming de NBC Universal, aún inédito en España, pagarán 400 millones de dólares a cambio de tres nuevas películas de la saga de terror El exorcista. El director David Gordon Green y el productor Jason Blum serán los máximos responsables de un proyecto que contará en su reparto con Leslie Odom Jr. y, sorprendentemente, Ellen Burstyn, protagonista de la cinta original.

El anuncio llega meses después de que la industria y los medios se quedaran en shock cuando se hizo público que Netflix pagaría la misma cifra por los arrebatarle a Lionsgate los derechos de las dos secuelas de Puñales por la espalda. Semanas después se hacía público que Amazon Prime Video se iba a gastar aún más dinero, 450 millones de dólares, en la primera temporada de la esperada nueva versión de El señor de los anillos.

Green y Blum pretenden implantar en el universo creado por el novelista William Peter Blatty la misma estrategia que ya aplicaron a la saga Halloween. La noche de Halloween (versión 2018) ignoraba la continuidad argumental de casi todas las secuelas del clásico de John Carpenter para seguir contando la batalla de Laurie Strode contra Michael Myers.

Jamie Lee Curtis volvió a la franquicia para interpretar al personaje que la convirtió en una reina del grito en tres películas más. La primera recaudó 265 millones a partir de un reducido presupuesto de 10 millones. La segunda, Halloween Kills, se verá este otoño. El cierre de la nueva trilogía, Halloween Ends, se verá el próximo año.

La extraordinaria inversión responde a dos motivos, principalmente: la oportunidad de recuperar una popular marca abandonada por Hollywood desde hace 16 años y la necesidad de dar un golpe sobre la mesa que dé una oportunidad a Peacock de competir de tú a tú con el resto de servicios de streaming. La idea es estrenar la primera película en cines, mientras que las dos continuaciones se verán exclusivamente en la plataforma. Salvo la tercera película (estrenada por 20th Century Fox), todas las películas de El exorcista hasta ahora eran propiedad de Warner Bros.

Jason Blum es el jefe de Blumhouse, la productora de cine de terror que ha creado un monopolio con el género en el siglo XXI gracias a franquicias como Insidious, Paranormal Activity, La purga, Feliz día de tu muerte y la nueva trilogía de Halloween, además de títulos de culto que también consiguieron el aplauso del gran público como Déjame salir, Nosotros y Múltiple.

Desde el principio, Universal ha sido su compañero de viaje en Hollywood. Blumhouse producía las películas con una fórmula que les ha hecho famosos en el negocio (presupuestos muy ajustados y oportunidades para nuevos talentos), mientras que la major se encarga de estrenarlas en todo el mundo. Con El exorcista se enfrentarán a la primera superproducción de su fructífera relación.

A pesar de haber celebrado su 88º. cumpleaños recientemente con una aclamada interpretación en Fragmentos de una mujer, la ganadora del Oscar Ellen Burstyn será una parte clave del revival. La nueva trilogía estará protagonizada por Leslie Odom Jr. (estrella de Hamilton y nominado a los premios de la Academia este año por Una noche en Miami), que dará vida al padre de un niño poseído que busca la ayuda de Chris MacNeil, el personaje de Burstyn en la película de 1973.

La nueva encarnación de El exorcista nos contará qué fue de la madre de la niña poseída por el diablo en una película que hizo historia en la taquilla (durante 44 años fue la producción de terror más taquillera) y optó a 10 Óscar de la Academia, ganando en las categorías de mejor actriz secundaria (Linda Blair) y mejor guion adaptado (el propio autor de la novela, William Peter Blatty).

A pesar del revolucionario éxito de la película dirigida por William Friedkin, Burstyn no participó en ninguna de sus secuelas: El exorcista II: El hereje (1977), El exorcista III (1990), El exorcista: el comienzo (2004) y El exorcista: El comienzo - La versión prohibida (2005).

Las dos últimas eran en realidad la misma película, una desastrosa preproducción acabó con el despido del veterano Paul Schrader (guionista estrella de Martin Scorsese y director de El reverendo). Sin embargo, Renny Harlin (La isla de las cabezas cortadas) fue incapaz de levantar una película maldita que acabó siendo destrozada por los críticos e ignorada por el gran público. La marca había quedado herida de muerte por culpa de su brutal fracaso. Hasta ahora.

En su primer año en el aire, la plataforma de streaming de NBCUniversal ha alcanzado los 42 millones de usuarios, una quinta parte de los datos de Netflix. Los datos de Peacock tienen varias lecturas. La plataforma, disponible únicamente en Estados Unidos por el momento, tiene dos modelos de negocio: gratis y con anuncios y de pago con contenidos premium.

En algunos países empresas locales, como la canadiense Corus Entertainment o la australiana Stan, se han hecho con los derechos de su catálogo original. En España, a pesar del desembarco de Universal+, siguen sin estar disponibles las continuaciones de Punky Brewster y Salvados por la campana, o Girls5Eva, la comedia producida por Tina Fey. La plataforma Starzplay se ha quedado en nuestro mercado con series de Peacock como la última adaptación de Un mundo feliz o la pendiente de estreno Doctor Muerte.

Peacock, como casi toda su competencia, está apelando a la nostalgia para aumentar su base de clientes. Entre sus futuros proyectos destacan nuevas versiones o secuelas de clásicos como El príncipe de Bel-Air, Queer as Folk, Ted y BattleStar Galactica.

