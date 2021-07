Así es 'Cruel Summer', la serie de misterio revelación en Estados Unidos que será nuestra nueva obsesión

Si algo ha quedado claro este 2021, es que la emisión semanal está más vigente que nunca. Paralelamente al fenómeno de Mare of Easttown en HBO, en Estados Unidos se estrenó Cruel Summer, una serie que sorprendió a crítica y público desde su primer episodio, y fue sumando espectadores hasta su satisfactorio final. Ahora, desde el próximo 6 de agosto, en España también podremos obsesionarnos con su misterio, gracias a Amazon Prime Video.

Esta serie juvenil ha sido un éxito de audiencias para el modesto canal de cable Freeform, casa de títulos como The Bold Type o Todo va a estar bien (cuya segunda temporada se estrena próximamente en Movistar+). Fue el estreno más visto en la historia del canal y su audiencia fue creciendo semana a semana, lo que le valió la renovación por una segunda temporada, que posiblemente continúe como una antología.

Pero, pongámonos en situación y repasemos cuáles son los puntos fuertes de esta serie de misterio que viene dispuesta a convertirse en nuestra obsesión veraniega.

Una vuelta de tuerca al misterio de la adolescente desaparecida

Olivia Holt es una de las protagonistas de 'Cruel Summer'.

La serie sigue las vidas paralelas y opuestas de Kate Wallis y Jeanette Turner, dos adolescentes de un pequeño pueblo de Texas. En 1993, Kate es la más popular del instituto, mientras Jeanette es una joven tímida y patosa que la admira desde lejos. En 1994, después de la desaparición de Kate, Jeanette cambia radicalmente su aspecto y pasa a ocupar su lugar.

Un año después, en 1995, Jeanette se convierte en la persona más odiada de todo el país, cuando después de su liberación, Kate denuncie en un programa de televisión que su compañera conocía su paradero, pero decició guardar silencio para robarle su vida.

La historia está narrada en tres tiempos y desde varios puntos de vista

Sara Drew y Chiara Aurelia en 'Cruel Summer'.

Desde el primer episodio, Cruel Summer narra su historia siguiendo un mismo día en tres años diferentes (1993, 1994 y 1995), desde la perspectiva de una de sus protagonistas, para mostrar cómo han cambiado sus vidas en ese período de tiempo y las consecuencias de las decisiones que tomaron en cada momento.

El juego narrativo mantiene su efecto durante los diez episodios que componen la temporada, hasta que la historia confluye en el presente para su satisfactoria y sorprendente resolución.

Más allá del artificio narrativo

Como toda serie de misterio, Cruel Summer dosifica la información e introduce giros para mantener la intriga, pero aquí está en juego algo diferente. No hay una investigación en curso por parte de la policía, y desde el principio el misterio por resolver no es quién secuestró a Kate, sino descubrir si Jeanette ocultó la información de su paradero o no.

No hay aquí nada blanco y negro y se abre la posibilidad de que ambas versiones puedan coexistir en algún grado, pero lo más interesante de la serie le da voz a las dos adolescentes involucradas como el verdadero centro de la historia, y que se exploran con mucho acierto temas como el grooming (engaño pederasta), la salud mental y la homofobia.

'Cruel Summer' | Estreno en Amazon Prime Video

Un elenco solvente

Olivia Holt (Cloak and Dagger) y Chiara Aurelia (Fear Street) interpretan con acierto todas las contradicciones de los personajes de Kate y Jeanette en tres momentos muy distintos de sus vidas. Están acompañadas en el reparto por Harley Quinn Smith, como Mallory, amiga de las protagonistas; Sarah Drew (Anatomía de Grey), como la madre de Jeanette; Andrea Anders (Ted Lasso) es la madre de Kate; y Blake Lee, en el papel de Martin Harris, el nuevo director del instituto.

La serie está creada por Bert V. Royal, con Tia Napolitano (Anatomía de Grey, Scandal, Estación 19) como showrunner y productora ejecutiva.

'Cruel Summer' se estrena el 6 de agosto en Amazon Prime Video.

También te puede interesar...

• 'One of Us is Lying': la serie delelel español Darío Madrona en EEUU ya tiene tráiler

• 'Sex Education': la mejor serie juvenil de Netflix ya tiene tráiler de su temporada 3

• Laura Pausini protagonizará una película para Amazon Prime Video

Sigue los temas que te interesan