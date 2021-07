Qué es 'Solo asesinatos en el edificio', la serie para obsesionados con el 'true crime' que estrena Disney+

Este reconocido director de Broadway ha creado algunos de los musicales más exitosos y también algún muy sonado fracaso, su apartamento era un sitio de reunión para la élite del teatro musical, pero ahora parece un museo atrapado en una cápsula del tiempo. Oliver está buscando su próximo gran éxito mientras pasa el tiempo con Winnie, su perro, e intenta reconectar con su familia.

Quién está detrás de cámaras

Solo asesinatos en el edificio parte de una idea original de Steve Martin, en colaboración con John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Dan Fogelman, el creador de This is Us, es uno de los productores ejecutivos.

Jamie Babbit (Muñeca rusa), Cherien Dabis (Ramy), Gillian Robespierre (Obvious Child) y Don Scardino (30 Rock) dirigen 10 episodios de la temporada.

'Solo asesinatos en el edificio' | Tráiler | Hulu

Otras propuestas similares

Si estáis buscando alguna serie para amenizar la espera mientras llega el estreno de Solo asesinatos en el edificio, en años anteriores hemos visto otras dos propuestas que, de forma diferente, también combinan la comedia con el true crime. Una es American Vandal, un falso documental sobre la investigación de un crimen en un instituto, que podéis ver en Netflix; y Search Party, una comedia negra sobre un grupo de amigos que investigan la desaparición de una excompañera de la universidad, que está disponible en Movistar+.