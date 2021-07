Qué es 'Hacks', la serie nominada a mejor comedia en los Emmy que no se ha estrenado en España

Gracias a la llegada a España de plataformas como Netflix, HBO, Disney+ o Amazon Prime Video, nos hemos acostumbrado a ver las series de estreno en simultáneo, sin tener que esperar meses o años, como hacíamos antes. Sin embargo, sigue habiendo títulos que no llegan a nuestro país. Uno de ellos es Hacks, una comedia original de HBO Max que ha conseguido 15 nominaciones en los Emmy de este año.

Aunque en HBO España hemos podido ver algunos de los originales de HBO Max, como Genera+ion, The Flight Attendant o el especial Friends: The Reunion, hay otros como Made For Love, serie de ciencia ficción protagonizada por Cristin Millioti, o esta Hacks, con Jean Smart (Mare of Easttown) como protagonista, de los que seguimos sin tener noticias de su estreno.

Desde la plataforma se están reservando estas series para incorporarlas al catálogo de HBO Max que sustituirá a HBO España a partir de septiembre de este año, pero, a pesar de la lógica explicación, es más que notable su ausencia. Y, como ocurrió hace dos años cuando Schitt's Creek consiguió sus primeras nominaciones en los premios, y aquí era una serie desconocida (aunque Movistar+ había estrenado sus primeras temporadas), vamos a repasar qué es Hacks, porque vamos a escuchar hablar mucho sobre ella en las semanas previas a la gala de los Emmy.

'Hacks', una serie sobre mujeres en el mundo de la comedia

'Hacks' | Promo temporada 1 | HBO Max

Jean Smart interpreta a Deborah Vance, una legendaria monologuista de comedia que tiene su espectáculo propio en Las Vegas desde hace décadas. Cuando su representante le dice que se rumorea que van a reducir el número de sus funciones semanales, le sugiere colaborar con Ava, una guionista de comedia milenial, para que actualice su show, porque sus bromas han quedado un poco caducas.

Ninguna de las dos está contenta con la situación, pero tampoco tienen otra opción. Las aspiraciones de Ava (Hannah Einbinder) eran otras muy distintas, pero se vieron truncadas por un tuit que publicó contra un político, lo cual la hizo perder su trabajo y le ganó la "cancelación" en su círculo. Obligadas a trabajar juntas, la serie se sustenta en la dinámica que se genera entre ambas a partir de sus diferencias, una dinámica que va evolucionando mientras se conocen y aprenden a respetarse.

Es la cuarta serie con más nominaciones en los Emmy 2021

Ava y Deborah Vance en el primer episodio de 'Hacks'.

Hacks es la cuarta serie con más nominaciones este año y la segunda comedia más nominada, solo por detrás de Ted Lasso. Opta al premio de mejor comedia, mejor actriz protagonista (Jean Smart), mejor secundaria (Hannah Einbinder), y otras 12 candidaturas más, entre ellas, mejor guion y mejor dirección.

Es una de las mejores series del año para la crítica

Medios como Vulture, Variety o Rolling Stone la han incluido en los 10 primeros puestos de las mejores series de 2021 hasta ahora. Las críticas que ha recibido desde su estreno han sido positivas y destacan su buena evolución durante la temporada.

New Yorker, IndieWire y The Atlantic destacan, entre otras cosas, la interpretación de Jean Smart, lo cual no es una sorpresa para nadie, pero sí un merecido reconocimiento para una actriz que ha brillado este año con este personaje y el de Mare of Easttown (ambos nominados en los Emmy), pero también la de la joven Hannah Einbinder, que está a la altura de su compañera de escena en el primer papel interpretativo de su carrera.

Kaitlin Olson y Carl Clemon Hopkins, dos secundarios destacados en 'Hacks'.

Está renovada por una segunda temporada

La serie creada por Lucia Aniello (Broad City), Paul W. Downs y Jen Statsky recibió el anuncio de renovación por una segunda temporada antes de que se emitiera el final de la primera. Volverá con nuevos episodios en 2022 a HBO Max.

Cuándo llegará a España

Seguramente con el lanzamiento de HBO Max, cuando sustituya a HBO España, el cual está previsto para este otoño. Después de su paso por los Emmy, será uno de los principales reclamos de la plataforma.

