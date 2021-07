Las 10 mejores series policiacas que se pueden ver en Netflix, HBO, FIlmin, Movistar+, Disney+ y Amazon

Nos ponemos el chaleco antibalas para adentramos en las calles más peligrosas de la ciudad junto al cuerpo de policía, encargado de sostener el peso de formar parte de uno de los géneros televisivos más exitosos entre la audiencia. Así, recopilamos más y más pistas para resolver los casos más enigmáticos de la mano de los mejores protagonistas que lideran las investigaciones de las mejores series de policías, todas disponibles en las plataformas Movistar+, Amazon Prime Video, Netflix, HBO, Filmin y Disney+. Toma nota.

10. 'Endeavour' (Filmin)

'Endeavour' | Tráiler | Filmin

Temporadas: 7

Número de episodios: 30

De qué va: La trama tiene lugar en los inicios de la carrera profesional de Endeavour Morse, un hombre que trabaja como agente de policía en el Departamento de Crimen e Investigación de Oxford a pesar de no haberse graduado en la universidad. La rutina comienza a agobiar a Morse, que llegará a plantearse abandonar su puesto de trabajo. Todo cambia cuando es destinado a Cowley para trabajar con el inspector Fred Thursday.

Por qué hay que verla: Desde una perspectiva de los años 60, se reconstruye la época en la actualidad con una realización cinematográfica, una fotografía y un guion más que notables que consiguen destacar a la producción como una de más reconocidas de la BBC. Basándose fielmente en las obras literarias de Colin Dexter, el guionista Russell Lewis (El pájaro azul) es capaz de cautivar de nuevo al espectador, que se verá inmerso en una adictiva intriga que le recordará a los geniales casos de Agatha Christie.

9. 'Line of Duty' (Netflix, Movistar+)

'Line of Duty' Netflix

Temporadas: 6

Número de episodios: 36

De qué va: El detective sargento Steve Arnott es transferido a la unidad AC-12, controlada por el superintendente jefe Ted Hastings, donde también conocerá a la detective Kate Fleming. Allí se harán cargo de luchar contra la corrupción del lugar, teniendo que investigar al ideal y "Oficial del Año" Tony Gates, que no es quien dice ser en realidad.

Por qué hay que verla: Desde el primer momento en el que comenzó a emitirse, la serie consiguió ganarse su sitio entre el público, especialmente en su país, Reino Unido. Combinando a la perfección la acción explosiva y la intriga adictiva a la altura de los mejores thrillers dramáticos, Line of Duty nos presenta las historias de sus personajes de la mejor manera posible creando la duda constante en el espectador. Al no saber lo que uno está viendo exactamente, no puede dejar de mirar jamás.

8. 'Castle' (Disney+)

'Castle' Disney+

Temporadas: 8

Número de episodios: 173

De qué va: Richard Castle es un escritor de novelas de misterio que acaba tropezando con la policía de Nueva York, que tendrá que hacer frente a toda una serie de crímenes que reproducen lo que ocurre en sus novelas. De esta manera, Castle empieza a colaborar con la policía en la resolución de los casos y crímenes que ocurren en la ciudad, todo ello compaginándolo con su vida personal, en la que aparecerán la detective Kate Beckett, su madre y su hija adolescente.

Por qué hay que verla: Castle no es la típica serie policiaca, siendo capaz de presentarnos tramas completamente impredecibles en las que podemos encontrarnos desde un cadáver metido en una caja fuerte a una mujer congelada en una fábrica en primavera. Además, el hecho de que carezca de un arco argumental base permite al espectador retomar los episodios en el orden que prefiera, siendo capaz de reengancharse en cualquier momento.

7. 'Brooklyn Nine-Nine' (Netflix)

'Brooklyn Nine-Nine' Netflix

Temporadas: 7

Número de episodios: 143

De qué va: En una comisaría de Brooklyn, en Nueva York, el agente Jake Peralta y el capitán Ray Holt tratarán de complementarse para resolver un crimen tras otro, teniendo que enfrentarse al abismo generacional que les separa y que hace chocar constantemente sus formas de trabajar.

Por qué hay que verla: Aunque la trama se base en un grupo de policías que resuelven casos en la ciudad de Nueva York, Brooklyn 99 consigue hacerse notar entre el resto de series, convirtiéndose no solo en una buena serie de policías, sino también en una comedia que sorprende por su humor simple y desternillante. Además, el equipo de protagonistas de la historia está formado por personalidades muy diferentes que consiguen complementarse dejando atrás los estereotipos, retratando una sociedad diversa con los personajes en los que cualquiera puede verse reflejado.

6. 'Fargo' (HBO, Amazon Prime Video, Movistar+)

'Fargo' | Tráiler | HBO

Temporadas: 4

Número de episodios: 41

De qué va: Tomando como punto de partida la película homónima de los hermanos Coen y ambientada en el año 2006, la historia nos sitúa en la vida del vendedor de seguros Lester Nygaard, que verá cómo su vida da un vuelco inesperado cuando irrumpa en ella un misterioso y salvaje desconocido.

Por qué hay que verla: Manteniendo un argumento completamente independiente al de la película, la serie fue creada y escrita por Noah Hawley, incorporando a Joel y Ethan Coen como productores ejecutivos. Esto significa que, aunque los hermanos autores de la historia base no participaron de una forma directa en la creación del proyecto, sí que se puede ver su influencia en el tono de la miniserie ganador del Emmy. Además, los capítulos destacan por incorporar una fotografía bastante cuidada, en la que los personajes se encuadran a la perfección y de una forma bastante artística en los desérticos y fríos paisajes de Minnesota.

5. 'True Detective' (HBO)

'True Detective' | Tráiler | HBO

Temporadas: 3

Número de episodios: 24

De qué va: Los dos detectives de Luisiana Rust Cohle y Martin Hart tendrán que volver al pasado, teniendo que reencontrarse con el difícil caso de un asesino en serie al que ya habían investigado. A medida que avancen por el rocoso y difícil camino que se les pone por delante, se darán cuenta de la oscuridad que envuelve a ambas caras la ley.

Por qué hay que verla: La razón principal por la que hay que ver la serie desde su primera temporada la sostiene la pareja protagonista, interpretada por los más que sobresalientes Matthew McConaughey (como Rust Cohle) y Woody Harrelson (como Marty Hart), que aunque no continúan en las siguientes temporadas de esta antología, se convierten en el gancho que nos hará seguir viendo los demás episodios.

True Detective no da tregua al espectador, lanzándole de cabeza a buscar cualquier mínima pista que pueda ayudar a resolver los casos mientras se pone en el lugar de todos los personajes, y verdugos. La espectacular dirección de Cary Fukunaga es otro de los puntales de uno de los mayores fenómenos de HBO en la última década.

4. 'Antidisturbios' (Movistar+)

Tráiler de Antidisturbios

Temporadas: 1

Número de episodios: 6

De qué va: Un grupo de seis policías antidisturbios va a proceder a realizar un deshaucio en pleno centro de la ciudad de Madrid hasta que sucede lo peor, implicándoles en un dolor de cabeza que no cesará y que podría traerles graves consecuencias. Intentando atajar el problema por su cuenta, la situación se complicará cuando el equipo de agentes de Asuntos Internos haga todo lo posible para resolver el caso, tirando de un hilo que les hará encontrarse con toda una red de secretos en los que la policía está involucrada.

Por qué hay que verla: Históricamente, las series españolas de policías y detectives habían presentado a personajes con un buen sentido del humor, generando tramas e historias en las que el buen rollo, los sucesos y la diversión protagonizaban los episodios. Sin embargo, Antidisturbios apuesta por mostrarnos el lado más humano y oscuro de los policías, mostrando sus buenos momentos pero también sus adicciones y problemas más personales. La serie de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña se mueve en una serie de tonalidades de grises en las que las fronteras entre lo bueno y lo malo, y lo moral y lo inmoral quedan difuminadas.

3. 'The Wire' (HBO)

'The Wire' | Tráiler | HBO

Temporadas: 5

Número de episodios: 60

De qué va: En las profundidades y la oscuridad de Baltimore tienen lugar los sucesos más peligrosos y escalofriantes que podamos imaginar, incluyendo el asesinato que se acaba de cometer y que abrirá la puerta de todo un mundo relacionado con las drogas. Al acudir la policía, también se dará a conocer el mecanismo que la hace funcionar, desvelando la gran cantidad de corrupción que existe dentro del cuerpo y la miseria en la que vive la gente de la zona.

Por qué hay que verla: Inspirándose en sus experiencias personales, David Simon y Ed Burns, que habían sido periodista y policía respectivamente, escribieron la serie como una forma de rendirle homenaje a su ciudad Baltimore. A pesar de encontrarse prácticamente al lado de Washington, en realidad parece estar situada en otro universo, siendo considerada como uno de los peores lugares para vivir y donde el peligro acecha a la vuelta de cualquier esquina. De esta manera, la serie de HBO consigue situarnos en el lado más grotesco no solo de una ciudad, sino de todo un país, describiéndolo y haciéndolo parecer mucho más real.

2. 'Mindhunter' (Netflix)

Tráiler - 'Mindhunter' T1 (Netflix)

Temporadas: 2

Número de episodios: 19

De qué va: Basada en el libro de Mark Olshaker y John E. Douglas Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit, la historia se ambienta en 1977, cuando los dos agentes del FBI Jonathan Groff y Holt McCallany revolucionan las técnicas de investigación parar atrapar a los asesinos y psicópatas más peligrosos.

Por qué hay que verla: El director David Fincher (responsable de producciones como Seven y El club de la lucha) es responsable de atrapar a los espectadores en su estilo cinematográfico, centrándose en historias reales para incorporar los mejores elementos de la una fotografía cuidada propia de la ficción del autor, con el toque documental que implica contar los trágicos asesinatos que llevaron a cabo figuras tan polémicas como Edmund Kemper, Gary Ridgway, Robert Hansen y Ted Bundy.

1. 'Mare of Easttown' (HBO)

'Mare of Easttown' | Tráiler | HBO

Temporadas: 1

Número de episodios: 7

De qué va: Mare Sheehan trabaja como una detective de un pequeño y gris pueblo de Pensilvania. En mitad de una crisis vital en la que es incapaz de impedir que su vida se desmorone a su alrededor, la taciturna policía se obsesiona con la muerte violenta de una adolescente que reabre heridas del pasado que todavía no han sido cerradas.

Por qué hay que verla: La serie es un adictivo thriler que explora la trágica historia de una mujer real que deja atrás los estereotipos del género para mostrarnos sus imperfecciones, contradicciones y vulnerabilidades. Desde el momento en el que cae de una altura y se tuerce el tobillo, nos damos cuenta de que no es irrompible ni artificial, haciéndonos aun más atractiva su historia.

Mare of Easttown pronuncia además un mensaje muy importante sobre lo necesario que es el apoyo entre las mujeres protagonistas en una historia y sobre cómo debemos hacer frente de una vez a los problemas de salud mental que todos nosotros podemos tener, poniéndole cara al dolor y aprendiendo a soportarlo de la mejor de las maneras, porque es la única forma de sobrevivir, y no hay por qué caminar solos para conseguirlo.

No queremos contar spoilers, pero os prometemos que el viaje a los infiernos del personaje protagonista es aún más interesante que la pregunta que inundó las redes sociales durante casi dos meses: ¿quién mató a Erin? Hay una razón (muchas, en realidad) por la que todo el mundo está ha hablado de ella: es una de las series del año.

