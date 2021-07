Las 10 mejores series de abogados que puedes ver en Netflix, Amazon, Disney+, Movistar+, HBO, y más

Desde Ally McBeal a The Good Fight, las series de abogados han conseguido ganarse un hueco en la ficción televisiva, siendo capaces de despertar el interés del gran público, hablar del mundo en el que vivimos y formar parte de los hitos de la ficción televisiva.

Para disfrutar de las mejores historias que proponen estas series no será necesario haber estudiado Derecho, porque el mundo judicial siempre tendrá las puertas abiertas para nosotros (y para algún que otro personaje que las protagoniza). Nos pondremos manos a la obra para resolver los casos más trepidantes en las mejores series de abogados, todas ellas disponibles en las plataformas Movistar+, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Filmin y HBO.

10. 'For Life: Cadena perpetua' (Movistar+)

'For Life: Cadena perpetua' Movistar+

Temporadas: 2

Número de episodios: 15

De qué va: Tras ser irremediablemente condenado a cumplir cadena perpetua, Wallace decide invertir el tiempo que pasará en la cárcel en formarse y estudiar para ser abogado. Así, intentará demostrar que en realidad es inocente y ayudará a todas las personas que estén pasando por su misma situación mientras al mismo tiempo intenta mantener a flote su situación familiar.

Por qué hay que verla: La producción de 50 Cent está basada en una historia real y esto puede potenciar aun más el interés de la audiencia, marcando la diferencia con respecto a otras series del estilo por enmarcar la lucha personal y profesional de una forma diferente. Se sitúa al protagonista como el límite entre dos mundos completamente opuestos que deberá conocer al dedillo y donde la realidad y la justicia no siempre van de la mano.

9. 'The Split' (Filmin)

Tráiler - 'The Split' T1 - Filmin

Temporadas: 2

Número de episodios: 12

De qué va: La abogada especialista en divorcios Hannah abandona el bufete de su familia cuando su madre Ruth rechaza su promoción, teniendo que optar por trabajar para una firma rival. En la serie se muestra la particular relación que comparte Hannah con sus dos hermanas, combinando sus vidas personales con el papeleo y los casos a resolver.

Por qué hay que verla: Contando con un talentoso reparto y con una trama que mantiene el interés de la audiencia en todo momento, The Split puede pasar desapercibida entre otras opciones, aunque sobresale por sus personajes bien construidos y definidos, capaces de generar una confianza más que suficiente confianza entre los espectadores.

8. 'Sé quién eres' (Movistar+, Amazon Prime Video)

'Sé Quién Eres' | Tráiler | HBO

Temporadas: 1

Número de episodios: 16

De qué va: La trama se centra en el abogado de prestigio Juan Elías, que tras haber sufrido lo que parece ser un accidente, ha perdido la memoria. Con la ayuda de su mujer, la jueza Alicia Castro, intentará reconstruir sus recuerdos. Todo se oscurece aun más cuando se encuentran restos de la sangre de Ana Saura, la sobrina de la pareja protagonista que ha desaparecido hace unos días. Además, su padre Ramón intentará demostrar por todos los medios que Elías es el autor de su asesinato.

Por qué hay que verla: Tomando como punto de partida la desaparición de una joven, el equipo creativo de la serie es capaz de darle la vuelta a la premisa por completo, cambiando radicalmente una temática que ya hemos visto anteriormente. En lugar de centrarse en la investigación y la familia de la víctima, el núcleo de la historia se encuentra en la mentalidad del asesino, recordándonos a un estilo de juego narrativo ya visto en otras películas de cineastas tan célebres como David Fincher (Se7en). Sé quién eres ofrece al espectador el reto de descubrir al verdadero culpable al mismo tiempo que la policía, intentando juntar las piezas de un rompecabezas en tiempo récord.

7. 'The night of' (HBO)

'The Night Of | Tráiler | HBO

Temporadas: 1

Número de episodios: 8

De qué va: El joven pakistaní Naz (el ganador del Emmy Riz Ahmed) decide robar el taxi de su padre y pasar la noche con una desconocida en Manhattan. Al día siguiente encuentra el cuerpo sin vida de la joven en su cama y tras un intento fallido de huida, acaba siendo arrestado por la policía, que le apuntará como el único sospechoso del asesinato.

Por qué hay que verla: Teniendo en cuenta el momento de esplendor en el que se encuentran las producciones de este estilo, The Night Of aprovecha para denunciar el sistema judicial de un país en el que la Estatua de la Libertad parece no ver los fallos de toda una sociedad, en la que importa menos ser inocente que parecerlo. El protagonista tendrá que defender su inocencia a pesar de que todas las pruebas apunten hacia él, demostrando además que sus orígenes extranjeros (o diferentes de los americanos blancos) pueden ser tan graves como dejar sus huellas dactilares en el arma del crimen. Manteniendo la incógnita y la incertidumbre hasta el final y haciéndonos sospechar del protagonista, la serie nos describe la otra cara de la sociedad de Estados Unidos que dará pie a la victoria de Trump en las elecciones, esa faceta intolerante a lo diferente y la diversidad.

6. 'Better Call Saul' (Netflix, Movistar+)

'Better call Saul' Netflix

Temporadas: 5 (la 6 se estrena en 2022)

Número de episodios: 50

De qué va: La precuela de la serie Breaking Bad se centra en el personaje del abogado Saul Goodman (interpretado por Bob Odenkirk) seis años antes de conocer a Walter White. En ella se describe la compleja y vertiginosa evolución que lleva a cabo el protagonista, pasando de ser un escuálido "don nadie" para convertirse en el famoso abogado criminalista.

Por qué hay que verla: Conservando el mismo tipo de encuadres cinematográficos, el uso de la música y el satírico y ácido sentido del humor, Vince Gilligan, también creador de Breaking Bad, mantiene la esencia original, encerrando a sus personajes en los mismos paisajes desérticos que asociamos con la historia y guiñando el ojo a la audiencia en ciertas ocasiones con algunas caras conocidas y referencias constantes. Ven a ver la serie por Saul Goodman y quédate por Wexler, la verdadera revelación de la serie.

5. 'Suits' (Netflix)

'Suits' Netflix

Temporadas: 9

Número de episodios: 134

De qué va: El protagonista Michael Ross (Patrick J. Adams) mantiene un secreto: nunca acabó la carrera de Derecho en Harvard. Sin embargo, siempre ha sabido aprovechar sus habilidades y memoria fotográfica, siendo capaz de hacerse pasar por otras personas para aprobar los exámenes de ingreso en la facultad hasta que lo pillan y es expulsado. A pesar de que todo parezca ir en su contra, Mike consigue hacerse un hueco vendiendo droga a los estudiantes. Un día, conoce a Harvey (Gabriel Macht), al que terminará impresionando, dando pie a su impulso como abogado en un nuevo bufete.

Por qué hay que verla: Más allá de las destacadas interpretaciones de un reparto de escándalo, Suits es capaz de generar una química indescriptible entre sus personajes. A nivel técnico, la producción también sobresale, garantizando también un buen ritmo narrativo y enganchando a cualquiera que se anime con el bromance que comparten los personajes de Harvey y Mike o la tensa y divertida relación entre Harvey y Louis entre otras tramas que nos harán pasar el mejor de los ratos.

4. 'American Crime Story: El pueblo contra O. J. Simpson' (Netflix)

'American Crime Story: El pueblo contra OJ Simpson' Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 10

De qué va: Basado en el libro de Jeffrey Toobin The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson, la historia gira en torno al polémico caso del deportista O.J. Simpson, que a pesar de las pruebas que le señalaban como culpable, fue declarado inocente por el jurado popular tras haber sido acusado por un policía blanco. En la serie se muestra cómo fue el proceso judicial desde los dos hemisferios y bandos principales, cada uno obcecado en cumplir sus propios objetivos.

Por qué hay que verla: La mejor serie de Ryan Murphy incorpora su característica elegancia y parodia de la realidad. En este caso, se toma como punto de partida un reparto sobresaliente para respetar la historia original, ofreciéndole al espectador todos los puntos de vista posibles y de una manera elegante y didáctica. Además, se incorpora al caso real el factor racial del contexto de ese momento histórico, en el que la policía de Los Ángeles recibió más de una acusación de racismo, generando por ello todo un debate alrededor del crimen en sí por la lucha por los derechos civiles.

3. 'Scandal' (Disney+)

'Scandal' Disney+

Temporadas: 7

Número de episodios: 124

De qué va: En la creación de Shonda Rhimes (Anatomía de Grey), los miembros de las élites más importantes de la sociedad de Estados Unidos acuden a Olivia (Kerry Washington), una abogada de Washington que maneja y desactiva las crisis y escándalos que puedan afectar a su imagen pública, incluyendo la del presidente de los Estados Unidos.

Por qué hay que verla: Sin lugar a dudas, una de las razones de peso por las que deberíamos ver Scandal reside en las relaciones existentes entre los personajes principales. La empresa de la que forman parte es mucho más que un lugar de trabajo, consiguiendo que entre todos sus empleados surja un vínculo casi familiar que les hará protegerse mutuamente, y también traicionarse los unos a los otros, sin ningún tipo de miramiento.

De esta manera, y a través de un casi obligatorio y protocolario cliffhanger al finalizar cada episodio, Scandal logra enganchar al espectador desde el principio, llegando a causarle desesperación por saber qué ocurrirá al final.

2. 'Cómo defender a un asesino' (Netflix)

'Cómo defender a un asesino' Netflix

Temporadas: 6

Número de episodios: 90

De qué va: La historia nos sitúa en la clase de defensa criminal impartida por Analisse Keating. La brillante y misteriosa profesora de universidad implicará a sus ambiciosos alumnos en un complot de asesinato que cambiará sus vidas para siempre.

Por qué hay que verla: Aunque pueda parecer "una serie más de abogados", la producción consigue diferenciarse del género y, desde que asistimos a la primera clase de la profesora Keating, nos daremos cuenta de que tiene algo diferente y que nos engancha. Todos los capítulos tienen conexión entre sí, entrelazando los diferentes casos con las vidas de los protagonistas y también incluyendo crímenes de toda índole e involucrando al espectador en las investigaciones. Además, y a pesar de que gran parte del peso de la interpretación recaiga sobre los hombros de la cautivadora Viola Davis, el protagonismo se sustenta en realidad sobre la diversidad del elenco, con el que cualquiera puede sentirse identificado.

1. 'The Good Fight' (Movistar+, Amazon Prime Video)

Teaser - 'The Good Fight' Temporada 5 - Movistar+

Temporadas: 5

Número de episodios: 50

De qué va: Arrancando un año después de los hechos ocurridos en The Good Wife, The Good fight nos presenta a Diane Lockhart, que tras lograr su punto más álgido en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Chicago, decide retirarse finalmente. Un escándalo de corrupción vinculado a un amigo suyo acaba salpicándola, obligándola a volver a su puesto de abogada.

Tras una serie de negativas por parte del resto de socios de la compañía, Diane se replantea su futuro, comenzando a trabajar para otro despacho de abogados y luchando por recuperar su prestigio personal y profesional.

Por qué hay que verla: La producción cuenta con tres potentes personajes femeninos que comparten protagonismo, presentándolas como mujeres fuertes, carismáticas e independientes que salen a flote en un ambiente despiadado. Además, solo por ser el spin-off de The Good Wife, ya debería bastar para darle una oportunidad a la serie, más que aclamada y galardonada por la crítica y llena de guiños a la producción de la que parte. También resulta interesante cómo retrata todas las facetas de la actualidad política, social y cultural más reciente, estableciendo una visión más que crítica de la misma y sin medias tintas.

