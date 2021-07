¿Ganará Netflix por fin un Emmy a mejor serie en esta edición de los premios?

'Gambito de Dama' y 'The Crown' son las grandes apuestas de Netflix en los Emmy 2021.

En 2013, Netflix transformó radicalmente la industria audiovisual con su lanzamiento. El estreno al completo de la primera temporada de House of Cards marcó un antes y un después en la forma de hacer, distribuir y consumir las series. Su modelo se convirtió en la estrategia a seguir por las que vinieron después y, desde entonces, la plataforma ha marcado varios hitos, pero hay algo que se le sigue resistiendo: aún no ha conseguido un premio a mejor serie en los Emmy.

Casi una década después, el número de servicios de streaming en Estados Unidos continúa en aumento y, ante una competencia que es cada vez más feroz, Netflix necesita dar un paso firme este año. Si bien fue la primera plataforma en conseguir nominaciones (con House of Cards y en su año de estreno), el único premio importante que ha conseguido hasta ahora en los Emmy es el de mejor TV Movie, con el episodio San Junipero de Black Mirror, en 2017.

Tanto Hulu (El cuento de la criada) como Amazon (The Marvelous Mrs. Maisel) le tomaron la delantera al posicionarse como las primeras plataformas en conseguir premios a mejor drama y mejor comedia. Mientras tanto, Netflix, a pesar de tener el honor de haber sido el canal o plataforma con mayor número de nominaciones en 2020 (160, seguida por HBO con 107), la mayoría de ellas técnicas o menores, sigue sin llevarse el gato al agua en la gran noche del primetime de Estados Unidos.

Las grandes apuestas de Netflix en los Emmy 2021

En 2021, Netflix tiene una buena oportunidad de que esta situación cambie. Hasta hace unos meses, parecía que ya tenía una estatuilla en el bolsillo, la de mejor miniserie, pero a Gambito de dama le han salido varias competidoras en una categoría que estará muy reñida con títulos como Mare of Easttown, Podría destruirte o El ferrocarril subterráneo, por lo que esa ventaja inicial se ha acortado.

Josh O'Connor y Emma Corrin en la temporada 4 de 'The Crown'.

Sin embargo, sus mayores esperanzas están puestas en The Crown. La serie británica es una de las que tiene más opciones para ganar el premio a mejor drama, y también tiene en posiciones destacadas a Emma Corrin y Josh O'Connor, que compiten en las categorías de interpretación principales. Si hay un año en el que Netflix tiene opciones para salir vencedora es este, porque grandes favoritas (como Succession) no han estrenado nuevas temporadas, y sus mayores competidoras son El cuento de la criada, que ha perdido fuelle desde 2017, y The Mandalorian, cuyo género puede jugarle en contra.

En comedia, aunque la categoría está totalmente abierta a sorpresas (la única serie que puede repetir nominación con respecto al año pasado es El Método Kominsky), Netflix parece que lo tiene más complicado con sus tres mejores opciones: la despedida de la serie de Michael Douglas, Master of None y Cobra Kai. Ted Lasso parte como gran favorita, lo que le daría una victoria muy importante a Apple TV+, y las siguientes en la lista de predicciones son The Flight Attendant y Hacks, ambas originales de HBO Max; posibles victorias para nuevas plataformas que ponen aún más presión sobre Netflix. Los Emmy 20201 serán unos premios muy interesantes.

