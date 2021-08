Las 15 series que se estrenan este verano y tenéis que ver en Netflix, HBO, Amazon, Disney+, Movistar+ y más

El verano es un momento perfecto para desconectar, ir a la playa, y, por supuesto, recuperar esas series que se nos han ido quedando atrás a lo largo del año o hacer nuevos descubrimientos. Por ello, las plataformas de streaming y canales como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Movistar+, Apple TV+, FOX o Starzplay se han guardado para los meses de julio, agosto y septiembre algunas de sus propuestas más atractivas. Tomad nota, por que aquí van los 15 estrenos veraniegos de series que tenéis que ver.

'Monstruos a la obra' T1 (Disney+)

Fecha de estreno: 7 de julio

Disney+ estrenará su primera serie inspirada en una marca de Pixar. Monstruos a la obra nos lleva directamente al día después de que la planta de energía Monstruos, S.A. comenzara a cosechar risas de niños para proporcionar energía a la ciudad de Monstruópolis. La serie contará la historia Tylor Tuskmon, un joven y ansioso monstruo que se graduó como el mejor de su promoción y que siempre soñó con convertirse en un Asustador, hasta que consigue un trabajo en Monstruos, S.A. y descubre que lo que gusta es la risa. Los más puristas del doblaje quedarán aliviados al descubrir que José Mota y Santiago Segura volverán a poner la voz en español a Sulley y Mike.

'The White Lotus' T1 (HBO España)

Fecha de estreno: 12 de julio

En el décimo aniversario del estreno de Iluminada (la comedia de culto que dio un Globo de Oro a Laura Dern), el guionista Mike White vuelve a HBO con una sátira social ambientada en un exclusivo resort hawaiano. La serie limitada de seis episodios retrata las vacaciones de varios huéspedes del hotel durante una semana mientras se relajan y rejuvenecen en el paraíso. Pero cada día que pasa, surge una complejidad más oscura en la vida de estos viajeros perfectos, los risueños empleados del hotel y ese lugar idílico.

Murray Bartlett (Looking), Connie Britton (Friday Night Lights), Jennifer Coolidge (Dos chicas sin blanca), Alexandra Daddaria (True Detective), Fred Hechinger (La mujer en la ventana), Jake Lacy (Girls), Brittany O'Grady (Little Voice), Natasha Rothwell (Insecure), Sydney Sweeney (Euphoria) y Steve Zahn (Treme) forman el ecléctico reparto de la miniserie.

'Yo nunca' T2 (Netflix)

Fecha de estreno: 15 de julio

La comedia Yo nunca salta a su segunda temporada para seguir contando la historia de madurez de la adolescente estadounidense de origen indio Devi (Maitreyi Ramakrishnan), un personaje inspirado en los años de juventud de la actriz y guionista Mindy Kaling (The Office, The Mindy Project). En los nuevos episodios Devi sigue lidiando con las presiones cotidianas del instituto y los dramas domésticos mientras se ve envuelta en nuevas relaciones sentimentales.

'Schmigadoon!' T1 (Apple TV+)

Fecha de estreno: 16 de julio

Después del estreno de la segunda temporada de Central Park, Apple TV+ seguirá apostando por el género musical con el estreno de Schmigadoon!, una comedia producida por el legendario Lorne Michaels (Saturday Night Live) y protagonizada por Cecily Strong (SNL) y Keegan-Michael Key (The Prom, Key & Peele). En esta parodia de los musicales clásicos de Hollywood, Strong y Key son una pareja que se embarca en un viaje mochilero para fortalecer su relación romántica, que no está en su mejor momento. En él, descubren un pueblo mágico donde todos viven en un musical de los años 40. Pronto descubren que no pueden abandonarlo hasta encontrar el “verdadero amor”.

La primera temporada de seis episodios contará con la participación de varios veteranos de Broadway, como Alan Cumming (The Goof Wife), Kristin Chenoweth (Criando malvas), Aaron Tveit (Braindead), Ariana DeBose (West Side Story), Jane Krakowski (30 Rock) y Ann Harada (Avenue Q), entre otros.

'Ted Lasso' T2 (Apple TV+)

Fecha de estreno: 23 de julio

Después de una triunfal primera temporada que les ha convertido en los grandes favoritos para hacerse con el Emmy a la mejor serie de comedia, Ted Lasso regresa a Apple TV+ con una segunda temporada de 12 episodios. El AFC Richmond debe hacer frente a su descenso a la segunda categoría del fútbol inglés. A pesar del disgusto inicial, el equipo británico sigue contando como líder con ese entrenador de fútbol americano que no sabe prácticamente nada de fútbol. Nadie puede con Ted Lasso en materia de optimismo, determinación... y galletas. Sarah Niles (Podría destruirte) se une al reparto de la comedia dando vida a Sharon, una psicóloga deportiva que empieza a trabajar para el equipo.

'A la caza del amor' (Movistar+)

Fecha de estreno: 2 de agosto

Lily James (Cenicienta) y Emily Beecham (Cruella) interpretan a Linda Radlett y Fanny Logan, dos primas que comparten su deseo irrefrenable por empezar a vivir. Linda es impulsiva e inconformista y busca el romance perfecto; Fanny, por su parte, es más reflexiva y prudente y aspira a una relación sólida y realista. Ambas desafían lo que se espera de ellas como mujeres en los años 20 y están dispuestas a lanzarse de cabeza a todas las experiencias.

Creada y dirigida por la a ctriz Emily Mortimer (La librería, Doll & Em), la miniserie de tres episodios de la BBC captura un mundo de elegancia, privilegios y exuberancia en un relato sobre el amor y la amistad que invita a vivir la vida intensamente. A la caza del amor es un relato romántico ambientado en el período de entreguerras, pero narrado con un tono desenfadado que combina el drama y la comedia.

'Mr. Corman' T1 (Apple TV+)

Avance de los estrenos de Apple TV+ en 2021.

Fecha de estreno: 6 de agosto

Joseph Gordon-Levitt (Origen, Don Jon) se pasa a la televisión con una comedia dramática escrita, dirigida, producida y protagonizada por él. Mr. Corman narra las noches y días de Josh Corman, un artista de corazón pero no de oficio. Las cosas no han salido como él quería - su sueño de una carrera musical no salió bien y se halla a sí mismo dando clase en una escuela del Valle de San Fernando, su exprometida Megan se ha ido de casa y su mejor amigo del instituto se ha mudado con él. Josh atraviesa sentimientos universales de ansiedad, soledad y duda vital. Oscuramente divertida, extrañamente hermosa y muy sentida, esta comedia dramática habla de nuestra actual generación de treintañeros, en la que cualquiera se puede reconocer.

Apple TV+ ha prometido que la serie de diez episodios será una historia “oscuramente divertida, extrañamente hermosa y profundamente sentida que conectará con aquellos que tienen treinta y tantos: ricos con buenas intenciones y pobres con préstamos estudiantiles… todos comparten los anhelos de convertirse en verdaderos adultos en algún momento antes de morir”. Gordon-Levitt estará acompañado en el reparto por Arturo Castro (Broad City), el cantante Logic, Juno Temple (Ted Lasso), Jamie Chung (Territorio Lovecraft), Shannon Woodward (Westworld) y las tres veces nominada a un Oscar Debra Winger (La fuerza del cariño).

'Modern Love' T2 (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 13 de agosto

La antología romántica Modern Love tendrá una segunda temporada que estará supervisada nuevamente por John Carney, el guionista y director de Once, Begin Again y Sing Street. La serie de Amazon seguirá inspirándose en la conocida columna del diario The New York Times para contar nuevas historias de amor y relaciones en toda su complejidad y belleza.

En esta nueva tanda de episodios aparecerán actores como Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Tom Burke (Mank), Minnie Driver (Cenicienta), Dominique Fishback (Judas y el mesías negro), Kit Harington (Juego de Tronos), Garrett Hedlund (Mudbound), Anna Paquin (True Blood), Jack Reynor (Midsommar), Miranda Richardson (Stronger), entre otros. También dirigirán episodios John Crowley (Brooklyn), Marta Cunningham (Insecure), Jesse Peretz (Glow) y Andrew Rannells (Black Monday), y Celine Held y Logan George (Topside), que codirigirán un episodio. El episodio que dirigirá Rannells está basado en una columna que escribió para el diario The New York Times.

'Heels' T1 (Starzplay)

Fecha de estreno: 15 de agosto

El gran estreno veraniego de Starzplay será una historia sobre los hombres y mujeres que persiguen sus sueños en el mundo de la lucha libre profesional en una pequeña ciudad. Ambientada en una comunidad muy unida de Georgia, Heels sigue la historia de la nueva promoción de tradición familiar de lucha libre en la que dos hermanos y rivales se disputan el legado de su difunto padre. En el cuadrilátero, alguien tiene que hacer de bueno y alguien tiene que hacer de su némesis, de heel. Pero en el mundo real, esos personajes pueden ser difíciles de cumplir, o difíciles de dejar atrás.

Stephen Amell (Arrow), como Jack Spade, y Alexander Ludwig (Vikingos), como su hermano menor Ace Spade, serán los protagonistas de una serie creada por Michael Waldron (Loki, Rick y Morty) y dirigida por Mike O'Malley (Shameless).

'La directora' T1 (Netflix)

'La directora' | Teaser | Netflix

Fecha de estreno: 20 de agosto

Sandra Oh todavía no se ha despedido de Killing Eve y ya tenía a punto su nueva serie. La comedia La profesora seguirá los pasos de la doctora Ji-Yoon Kim mientras desempeña su nuevo cargo como directora del departamento de inglés en la prestigiosa Universidad de Pembroke. Es la primera mujer en la historia del centro que dirige el departamento y es, además, uno de los pocos miembros del personal universitario que no es blanco, por lo que Ji-Yoon deberá lidiar con algunos problemas insólitos.

La directora está creada por la también actriz Amanda Peet (Dirty John), que se estrena detrás de cámaras con este proyecto en el que también ejercerá como showrunner y productora ejecutiva. Este último cargo lo comparte con Sandra Oh y los principales responsables de Juego de tronos, David Benioff y D. B. Weiss. Jay Duplass (Transparent), Holland Taylor (Hollywood), Bob Balaban (The Politician), Nana Mensah (Por trece razones) y David Morse (Blindspot) completan el reparto de una serie dirigida íntegramente por Daniel Gray Longino (Miracle Workers).

'Nine Perfect Strangers' T1 (Amazon Prime Video)

Tráiler - 'Nine Perfect Strangers' - Hulu

Fecha de estreno: 20 de agosto

Nicole Kidman vuelve a ponerse en manos de los responsables de un nuevo resurgir profesional gracias a Lianne Moriarty y David E. Kelly, la autora y el encargado de adaptar la novela que se convirtió en uno de los mayores éxitos de HBO en el último lustro: Big Little Lies. Melissa McCarthy (¿Podrás perdonarme algún día?), Bobby Cannavale (Homecoming), Luke Evans (El alienista), Regina Hall (Plan de chicas), Samara Weaving (Hollywood), Tiffany Boone (Little Fires Everywhere) y Michael Shannon (La chica del tambor) acompañarán a la australiana en un thriller enigmático.

En Nine Perfect Strangers, Tranquillum House es un exclusivo centro de salud y bienestar que promete la recuperación física y transformación radical de sus clientes en 10 días. Hasta allí llegan nueve estresados urbanitas que buscan el camino hacia una vida más saludable y estable emocionalmente. Bajo la estricta vigilancia de la misteriosa directora del complejo, siguen un peculiar tratamiento que pondrá a prueba sus cuerpos y sus mentes. Los nueve extraños llegaron allí voluntariamente, pero no alcanzan a imaginar lo que les espera.

'The Walking Dead' T11 (FOX)

'The Walking Dead' llegará a su fin en 2022. FOX

Fecha de estreno: 23 de agosto

Se acerca el fin de una era con el estreno de la primera parte de la temporada final de uno de los mayores fenómenos televisivos de la última década. El final de The Walking Dead ya es oficial desde septiembre de 2020, un año caótico para la serie que obligó a modificar sus planes de futuro y de grabación por culpa de la crisis del coronavirus. La espera merecerá la pena, según sus responsables. “Habrá mucho en juego: veremos más zombis, toneladas de acción, nuevas historias intrigantes, localizaciones nunca antes vistas y nuestros grupos se unirán en una comunidad por primera vez, tratando de reconstruir lo que los Susurradores les arrebataron".

Si todo sigue como está previsto, AMC en Estados Unidos y FOX en España emitirán la temporada final en tres bloques de ocho episodios cada uno, poniendo punto final al ciclo de la serie antes de que 2022 llegue a su fin. No será el fin de algunos de los populares protagonistas de la serie, sin embargo. Norman Reedus y Melissa McBride, Daryl y Carol en la ficción, tendrán su propio spin-off.

'Solo asesinatos en el edificio' T1 (Disney+)

Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez son el atípico trío protagonista. Netflix

Fecha de estreno: 31 de agosto

La comedia de misterio y asesinatos protagonizada por Steve Martin (El padre de la novia), Martin Short (Mars Attacks!) y Selena Gomez (Spring Breakers) es, probablemente, el contenido original más prometedor del catálogo de Star hasta ahora. La serie creada por el propio Martin, Dan Fogelman (This is Us) y John Hoffman (Grace & Frankie), cuenta la historia de tres completos desconocidos que comparten una extraña pasión por los crímenes y que, de repente, se ven envueltos en un asesinato de verdad.

Cuando se produce una escalofriante muerte en su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side, el trío sospecha que se trata de un asesinato y emplea sus amplios conocimientos sobre crímenes para averiguar la verdad. Los tres graban un podcast para documentar el caso donde desentrañan los complejos secretos del edificio que se remontan a años atrás. Pero lo que puede ser aún más explosivo son las mentiras que se cuentan unos a otros. Este trío en peligro no tardará en darse cuenta de que un asesino podría estar viviendo entre ellos así que deberán apresurarse en descifrar las pistas antes de que sea demasiado tarde.

'Hit & Run' T1 (Netflix)

Fecha de estreno: 6 de agosto

En este nuevo thriller de acción, la vida de un hombre felizmente casado da un vuelco cuando su esposa muere víctima de un misterioso atropello con fuga en Tel Aviv. Afligido y confundido a partes iguales, el hombre emprende la búsqueda de los asesinos, que han huido a Estados Unidos. Con la ayuda de una examante, descubrirá verdades muy inquietantes sobre su amada esposa y los secretos que esta le ocultó.

Hit & Run está creada por Lior Raz (Fauda), Avi Issacharoff (Fauda), Dawn Prestwich (The Killing) y Nicole Yorkin (The Killing). La coproducción entre Estados Unidos e Israel está protagonizada por Lior Raz (Fauda), Sanaa Lathan (Alien vs. Predator) y Moran Rosenblatt (Falsa identidad), entre otros.

'La casa de papel' (Netflix)

Tráiler de La casa de papel.

Fecha de estreno: 3 de septiembre

El final de La casa de papel ya está escrito. El bombazo de Netflix dividirá su fin de fiesta en dos tandas de episodios, estrenados el 3 de septiembre y el 3 de diciembre de 2021, respectivamente. 10 capítulos, 5 en cada parte, formarán el adiós de una serie histórica para el audiovisual español. Patrick Criado (Antidisturbios), Miguel Ángel Silvestre (En el corredor de la muerte), Alberto Amarilla (El internado: Las cumbres) y José Manuel Seda (Física o Química) se incorporan a la traca final de la serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

Al principio de los nuevos episodios, la banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, han conseguido rescatar a Lisboa, pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El Profesor ha sido capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia.

