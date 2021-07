Qué es 'The White Lotus', la serie de HBO que viene sin hacer ruido y puede ser una de las sorpresas del verano

Tenemos asociada la época estival con el momento en el que podremos ponernos al día con los estrenos que se nos han quedado aparcados durante el año. Es una buena teoría sobre el papel, pero la realidad nos lo pone difícil, porque desde hace varios años que en verano se estrenan series muy destacadas; una de ellas es The White Lotus, que llega a HBO el 12 de julio, y apunta a ser una de las sorpresas de la temporada.

Aunque por más que merecidas razones esta es una de las series que hemos incluido en nuestra lista de las más esperadas del mes, lo nuevo de Mike White, el creador de Iluminada, llega a nuestras pantallas sin hacer mucho ruido. Estos bajos niveles de expectación quizá se deban, precisamente, a que la peculiar serie que protagonizó Laura Dern hace ya una década es una de las menos conocidas de la plataforma. Pero no dejéis guiar por su poca presencia en los titulares, y seguidle la pista a The White Lotus, porque su particular propuesta os va a atrapar, si le dais la oportunidad.

De qué va 'The White Lotus'

Alessandra Daddario y Jake Lacy son dos de los protagonistas de 'The White Lotus'. HBO

Ambientada en un exclusivo resort hawaiano, en seis episodios sigue a un grupo de huéspedes durante su semana de vacaciones de verano y los empleados del hotel encargados de satisfacer sus caprichos. Después de siete días nada será igual para ninguno de ellos.

Una sátira social del creador de 'Iluminada'

Mike White y Laura Dern en un episodio de 'Iluminada'.

Conocido en el mundo de las series como cocreador y miembro del elenco de Iluminada, la serie de HBO que protagonizó Laura Dern entre 2011 y 2013, White empezó su carrera como guionista de series como Dawson Crece y Freaks and Geeks, antes de crear Pasadena y Cracking Up. En el cine ha estado delante de la pantalla en películas como Chuck & Buck o The Good Girl, y ha firmado los guiones de Escuela de Rock o Nacho Libre; también fue concursante en Survivor y The Amazing Race.

Diez años después del estreno de Iluminada, White regresa a algunos de sus lugares comunes, como el entorno idílico en Hawái, los protagonistas incómodos que no facilitan el proceso de identificación del espectador y la sátira social, con la que pone la lupa en las personas con privilegios. En esta ocasión se añade un misterio que es planteado en la primera escena: descubrir cuál de los personajes no acabará con vida su estadía en el resort vacacional y por qué.

'The White Lotus' | Teaser | HBO

Muchos rostros reconocibles en su variado reparto

Entre los actores que interpretan a los huéspedes y los trabajadores del hotel, con personajes que os obligarán a ir modificando vuestras simpatías constantemente, os encontraréis con caras que reconoceréis de otras series, como Connie Britton (Nashville), Jennifer Coolidge (Dos chicas sin blanca), Alexandra Daddaria (True Detective), Molly Shannon (Divorce), Murray Bartlett (Looking), Fred Hechinger (Eight Grade), Jake Lacy (Girls), Sydney Sweeney (Euphoria), Brittany O'Grady (Little Voice), Natasha Rothwell (Insecure), Steve Zahn (Treme), Jolene Purdy (Bruja Escarlata y Visión) o Lukas Gage (Euphoria).

'The White Lotus' se estrena el 12 de julio en HBO.

También te puede interesar...

• Nos preparamos para la llegada de HBO Max: así es la plataforma que sustituirá a HBO España

• HBO: las 10 mejores series originales de su catálogo (que no debes perderte)

• Las 10 mejores películas para ver en HBO España