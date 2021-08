Las 10 películas más esperadas de este verano que podremos ver en Netflix, Disney+, Amazon y Filmin

Las plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y Filmin no cierran por vacaciones. Para este verano se han reservado los estrenos de algunas de las propuestas cinematográficas más esperadas -y entretenidas- del año.

Por que estos meses son un momento perfecto para desconectar, ir a la playa, ver a tus seres queridos y, sí, sacar dos horas para ver una buena película y sumergirte en otros mundos. Así que tomad nota, por que aquí van los 10 estrenos veraniegos de películas más esperadas en julio, agosto y septiembre.

'La Guerra del Mañana' (Amazon Prime Video)

'La Guerra del Mañana' | Tráiler | Amazon Prime Video

Fecha de estreno: 2 de julio

El director Chris McKay (Batman: La LEGO película) se pasa al cine de acción real con la película de ciencia ficción La Guerra del Mañana. En una de las apuestas estrellas de Amazon para el verano, el mundo se paraliza cuando un grupo de viajeros en el tiempo se transporta desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente: la humanidad está perdiendo la guerra mundial contra una especie alienígena letal; la única esperanza de supervivencia es que los soldados y los ciudadanos del presente sean transportados al futuro para unirse a la lucha.

Entre los reclutados que viajarán a ese futuro en guerra está Dan Forester (Chris Pratt, Guardianes de la Galaxia), un profesor de instituto quien, decidido a salvar el mundo por su hija, se une a una brillante científica (Yvonne Strahovski, El cuento de la criada) y a su padre (J.K. Simmons, Whiplash) en una búsqueda desesperada por reescribir el destino del planeta.

'La calle del terror: 1994: 1978 y 1666' (Netflix)

'La calle del terror' | Avance | Netflix

Fecha de estreno: 2, 9 y 16 de julio

El eslogan del último experimento de la compañía habla por sí solo: 3 películas. 3 semanas. 1 historia de pesadilla. La directora Leigh Janiak (Honeymoon) ha rodado las tres películas de La calle del terror con un reparto de actores desconocidos y un reclamo estrella claro: esta incursión de Netflix en el slasher lleva al cine una de las series literarias más populares de la historia de la literatura: R. L. Stine.

La primera de las películas, ambientada en 1994, sigue los pasos de un grupo de adolescentes que descubre que los sucesos que aterrorizan su ciudad desde hace generaciones podrían estar conectados. Además, puede que ahora les toque a ellos protagonizar la pesadilla. Los siguientes episodios de la historia estarán ambientados en 1978 y 1666. “He visto la trilogía y puedo decir que los sustos y los gritos son más de los que esperaba. ¡Qué divertido es ver cómo los horrores de Shadyside cobran vida!”, ha dicho Stine de las películas.

'Viuda Negra' (Disney+ - con coste premium)

Fecha de estreno: 9 de julio

Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel por fin podrán saber qué pasó en Budapest en la esperada (y varias veces retrasada) película en solitario de la heroína interpretada por Scarlett Johansson. Natasha Romanoff, Viuda Negra, se enfrenta a los capítulos más oscuros de su historia cuando surge una peligrosa conspiración relacionada con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás mucho antes de convertirse en Vengadora.

Florence Pugh (Mujercitas), Rachel Weisz (La favorita), David Harbour (Stranger Things) y William Hurt (recuperando el papel de Abominación en El Increíble Hulk) completan el espectacular reparto protagonista de la película de espías dirigida por Cate Shortland, primeriza en el terreno de las grandes superproducciones de Hollywood. Con el maltrecho estado de las salas de cine como excusa, Viuda Negra seguirá los pasos de Mulán y Cruella y se podrá ver en Disney+ bajo coste premium de 21,99 euros. Los quieran verlas en salas pueden estar tranquilos.

'Surge' (Filmin)

Ben Whisaw protagoniza 'Surge'. Filmin

Fecha de estreno: 23 de julio

Fimin estrenará sin pasar por los cines una de las joyas presentadas en la edición de 2020 del Festival de Sundance. El inglés Ben Whishaw (A Very English Scandal) ganó un premio de interpretación en la cita independiente más importante del mundo por su aproximación al callado y tímido Joseph, un hombre que vive de forma modesta en Londres alternando sus días entre su solitario apartamento y el aeropuerto en el que trabaja como miembro de seguridad.

Algo parece estar cambiando bajo la pacífica apariencia de Joseph. Tras una serie de extraños incidentes, decide dejar atrás sus buenos modales para protagonizar una increíble y frenética aventura por las calles de la ciudad. Surge es la ópera prima de Aneil Karia, un aclamado cortometrajista y director de series como Lovesick y Pure. Filmin la vende como “el Joker que rodarían los hermanos Safdie”.

'Jungle Cruise' (Disney+ - con coste premium)

Lily viaja desde Londres a la selva amazónica y contrata los cuestionables servicios de Frank para que la guíe río abajo en su destartalada pero encantadora embarcación. La misión de Lily es encontrar un antiguo árbol con poderes curativos sin precedentes que podría cambiar el futuro de la medicina. Dwayne Johnson y Emily Blunt protagonizan la primera superproducción de Jaume Collet-Serra, el cineasta catalán que abandona sus exitosos thrillers protagonizados por Liam Neeson para estrenarse en el cine de aventuras con una película inspirada en una popular atracción de los parques Disney.

Jungle Cruise seguirá los pasos de Mulán, Cruella y Viuda Negra, todas ellas estrenadas en Disney+ bajo coste premium de 21,99 euros. Los españoles deberemos estar atentos: en el reparto de secundarios de la comedia de aventuras nos podemos encontrar a Quim Gutiérrez y Dani Rovira, debutantes en una producción de Hollywood.

Fecha de estreno: 30 de julio

'Mi primer beso 3' (Netflix)

Un verano que cambiará las cosas para siempre. Netflix

Fecha de estreno: 11 de agosto

Es su último verano antes de entrar en la universidad y Elle se enfrenta a una decisión dificilísima: mudarse a la otra punta del país con su adorable novio Noah o cumplir su promesa de toda la vida de ir a la universidad con su mejor amiga, Lee. ¿A cuál de los dos le romperá el corazón?

Después de poner punto final a la historia de Lara Jean y Kavinsky, Netflix cerrará su otra gran trilogía romántica con el estreno de Mi primer beso 3. Joey King (The Act), Jacob Elordi (Euphoria) y Joel Courtney (Super 8) se despiden de los personajes que lanzaron sus carreras en Hollywood gracias a la adaptación de las populares novelas de Beth Reekles.

'Beckett' (Netflix)

Fecha de estreno: 13 de agosto

Beckett, un estadounidense de vacaciones en Grecia, se convierte en víctima de una persecución tras un brutal accidente. Mientras emprende una huida desesperada por Grecia para salvar el pellejo, llegar a la embajada de Estados Unidos y lavar su nombre, la tensión va en aumento a medida que las autoridades estrechan el cerco y el malestar político aumenta. Sin poder hacer nada por evitarlo, Beckett se va adentrando más y más en una peligrosa e intrincada conspiración.

John David Washington (Tenet), Boyd Holbrook (Logan), Vicky Krieps (El hilo invisible) y la ganadora del Oscar Alicia Vikander (La chica danesa) protagonizan una película de acción dirigida por el cineasta italiano Ferdinando Cito Filomarino. Luca Guadagnino, más conocido por propuestas de autor como Call me by your name y Cegados por el sol, es el sorprendente productor de este vehículo estelar al servicio del hijo de Denzel Washington protagonista de los últimos proyectos de Christopher Nolan, Spike Lee y Sam Levinson, entre otros.

'Alguien como él' (Netflix)

'Alguien como él'. Netflix

Fecha de estreno: 27 de agosto

Los seguidores del cine de instituto made in Hollywood tienen una cita con Alguien como él, la nueva versión con cambio de roles de Alguien como tú. En la película de 1999, Freddie Prinze Jr. y Rachel Leigh Cook interpretaban al chico más popular del instituto y a una tímida chica en la que nadie se fija, dos personas aparentemente opuestas cuyos caminos se unen por culpa de una apuesta: ¿será capaz de convertir Zack a Laney, el patito feo del instituto, en la reina del Baile?

Mark Waters, director de un clásico del género teen como Chicas malas, está detrás de una actualización que presenta a una influencer (Addison Rae) que acepta el desafío de convertir al mayor fracasado del instituto (Tanner Buchanan) en el rey del baile de graduación. Habrá que esperar a finales de agosto para ver si Alguien como él es capaz de generar momentos tan icónicos como el cambio de imagen de Laney, imitada en varias películas y parodiado en Esta no es una estúpida película americana.

'Cenicienta' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 3 de septiembre

A pesar de que su estreno estaba previsto inicialmente para las salas de cine, Amazon Prime Video será finalmente la casa de la nueva versión del clásico Cenicienta que ha dirigido Kay Cannon (Dando la nota) con la estrella musical Camila Cabello como protagonista, la reina de Broadway Idina Menzel como la Madrastra y el revolucionario actor de Pose Billy Porter en el mítico personaje de la Hada Madrina.

La nueva y audaz versión musical del cuento tradicional seguirá los pasos de Cenicienta, una joven ambiciosa cuyos sueños son más grandes de lo que el mundo le permite, pero que será capaz de perseverar y conseguir sus objetivos con una ayuda muy especial. Escrita y dirigida por Cannon y con versiones de canciones escritas por algunos de los artistas musicales más populares de todos los tiempos, Cenicienta cuenta con un gran reparto que incluye a Minnie Driver, Nicholas Galitzine y Pierce Brosnan.

'Todos hablan de Jamie' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 17 de septiembre

Todos hablan de Jamie se estrenará finalmente en todo el mundo en la plataforma de Amazon sin pasar previamente por las salas de cine. El debutante Max Harwood fue el elegido para interpretar el papel protagonista en la adaptación cinematográfica de un aclamado musical del West End londinense sobre un adolescente que sueña con ser drag queen. Richard E. Grant (nominado al Oscar por ¿Podrás perdonarme algún día?) aparecerá en un papel clave en el viaje de descubrimiento y aceptación del joven.

Inspirada en hechos reales, el debut como director de Jonathan Butterell (responsable de la puesta en escena de la obra en los escenarios de Londres) sigue a Jamie New, un adolescente de Sheffield que sueña con una vida sobre el escenario. Mientras sus compañeros de clase planean cómo serán sus vidas al graduarse, Jamie contempla la posibilidad de revelar su sueño de convertirse en una feroz y orgullosa drag queen. Su mejor amiga y su cariñosa madre le brindan apoyo infinito, mientras que la leyenda drag local Miss Loco Chanelle le orienta de cara a su debut en el escenario.

Jamie tendrá que enfrentarse a un padre que no le apoya, a un orientador escolar poco inspirado y a unos ignorantes compañeros de clase que intentan arruinar su gran desfile. Jamie y su comunidad se inspiran en números musicales de gran intensidad y colorido para superar los prejuicios, ser más tolerantes y salir de la oscuridad para llegar a la luz.

También te puede interesar...

• Las 15 series más esperadas del verano en Netflix, HBO, Amazon, Disney+, Apple TV+, Movistar+ y Starzplay

• Las 5 mejores series y películas que nos deja julio de 2021: estrenos en Netflix, HBO y Disney+



• Los 12 estrenos de series y películas más esperados de agosto de 2021 en Netflix, Amazon, Disney+ y más

Sigue los temas que te interesan