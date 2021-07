Las 10 mejores series documentales de Netflix (que deberías ver)

Cuando queremos ver una buena serie documental en Netflix, a veces hay que navegar hasta las profundidades del catálogo de y, normalmente, no es el contenido que más destaque o del que hablemos. Por eso, goy os traemos en SERIES & MÁS las que son para nosotros las mejores series documentales de la plataforma y que, por supuesto, merecen la pena ser descubiertas y que las veáis.

Netflix cuenta en su catálogo con algunas de las mejores series de ficción de los últimos años y muchas veces nos olvidamos de la gran cantidad, y calidad, de algunas de sus series documentales. Títulos tan renombrados como The Crown, Mindhunter o Stranger Things (entre muchos otros), a veces pueden hacer sombra a El último baile, Nuestro planeta o Making a Murderer. Hasta hoy.

10. ' Jeffrey Epstein: asquerosamente rico '

'Jeffrey Epstein: asquerosamente rico' Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 4

De qué va: A lo largo de 4 episodios se recorre la investigación policial completa que hizo caer a uno de los hombres más ricos y poderosos del momento: Jeffrey Epstein. Rodeado de personalidades como Donald Trump, el Príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton o Harvey Weinstein, en su isla privada de las Islas Vírgenes pasaban "cosas raras" con chicas sospechosamente jóvenes.

La fachada de éxito y poder empezó a resquebrajarse cuando, en 2005, el departamento de policía de Palm Beach en Florida empezó a investigarle, descubriendo el principio de toda una red de abusos de menores que cumplían características similares. Tras numerosas denuncias, finalmente fue acusado de abuso de menores y tráfico sexual y, tras muchos esfuerzos, evidencias y el desempeño de las autoridades, fue llevado a prisión en 2019, donde murió en extrañas circunstancias que van desde el suicidio a teorías de la conspiración.

Por qué hay que verla: Retrata una de las historias más incómodas y fascinantes de un personaje extraño. Descubrir la truculenta y verdadera identidad de Jeffrey Epstein resulta escandaloso y molesto a la par, y esta docuserie permite al espectador atisbar la maldad y corrupción que puede llegar a hacer en las más altas esferas de la sociedad.

Además, una de las cualidades que juegan a favor de la serie documental es que, más que un estudio del personaje o una investigación criminal, se centra en el testimonio de las víctimas, que marcadas por el dolor y el trauma, no empezaron a ser realmente escuchadas hasta hace relativamente poco. De esta manera, se reclama un funcionamiento más auténtico de la justicia para que deje a un lado el poder y cumpla su objetivo real: impartir justicia.

9. ' Tiger King'

'Tiger King: Murder, Mayhem and Madness' | Tráiler | Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 8

De qué va: La serie documental se centra en la figura del excéntrico Joe Exotic, un dueño de un zoológico en Oklahoma, criador y domador de tigres (así como otras especies exóticas), y cantante de música country en sus ratos libres. La serie aborda en el fondo el polémico tema de la libre crianza de animales y el uso de armas en Estados Unidos.

Por qué hay que verla: Más allá de descubrir y disfrutar bizarramente de la vida y personalidad de un personaje tan polémico, es interesante la forma en la que el documental aborda la polémica figura de Joe Exotic, como si nosotros, los espectadores, contempláramos a un animal del zoo, encarnado por el propio domador. Tiger King fue uno de los mayores fenómenos virales de la plataforma, que tuvo el acierto de estrenarla en los inicios de los confinamientos en los diferentes países.

8. 'La guerra en Hollywood'

'La guerra en Hollywood' | Tráiler | Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 3

De qué va: El documental narrado en versión original por la célebre actriz Meryl Streep, analiza la participación de cinco directores legendarios de Hollywood durante en la Segunda Guerra Mundial. Adaptando el libro de Mark Harris Five Came Back: A Story of Hollywood and the Second World, la serie documental sostiene la tesis de que la guerra más importante de la historia de la humanidad y Hollywood se influyeron mutuamente, y que el hecho de que John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra y George Stevens arriesgaran su vida en el frente, supuso un verdadero cambio para la industria del cine.

A través de las voces y personalidades de otros 5 directores contemporáneos como Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Guillermo Del Toro, Paul Greengrass y Lawrence Kasdan, la docuserie nos explica cómo el patriotismo y la industria se complementaron para unir a una América dividida, consiguiendo movilizar a toda una nación en un momento crítico.

Por qué hay que verla: Los cinco directores en pie de guerra emprendieron un viaje que les haría regresar siendo personas completamente diferentes, dejando que sus inimaginables y terribles experiencias cambiasen radicalmente su modo de hacer cine. La guerra en Hollywood nos muestra cómo la historia y el cine se complementan a la perfección, convirtiéndose en una obligación para todos aquellos que disfruten conociendo cómo fue nuestro pasado no tan alejado al presente para seguir aprendiendo de él.

7. ' Chef's Table '

'Chef's Table' | Temporada 6 | Netflix

Temporadas: 6

Número de episodios: 48

De qué va: Creada por el cineasta David Gelb, Chef's Table nos propone un largo viaje gastronómico por los más célebres restaurantes del mundo para conocer a las verdaderas estrellas de la cocina: los chefs.

En cada uno de los episodios se analizará el camino al éxito de los profesionales de la gastronomía más conocidos del mundo, tales como Niki Nakayama, Massimo Bottura, Francis Mallmann, Dominique Crenn, Alex Atala, Virgilio Martínez, Vladimir Mukhin y Nancy Silverton, entre muchos otros.

Por qué hay que verla: Cada episodio describe la dura y exigente evolución que los chefs han tenido para ser reconocidos, descubriendo ciertos planteamientos que en realidad pueden ayudar al más modesto pinche o incluso a cualquier ciudadano de a pie a sacar lo mejor de sí mismo en todos los niveles, aplicando la perseverancia y la más cuidada atención por los detalles. Se han hecho muchos documentales sobre la cocina, pero sin dida, pocos como Chef's Table.

6. ' Supongamos que Nueva York es una ciudad '

'Supongamos que Nueva York es una ciudad' y sus protagonistas Martin Scorsese y Fran Lebowitz Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 7

De qué va: Desde el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a las profundidades de la ciudad de Nueva York. Esta serie documental es un viaje de la mano de Fran Lebowitz y Martin Scorsese a un panorama caótico e incluso peligroso, donde la tranquilidad es algo utópico y donde el frenesí y el estrés ocupan las mentes de todos los viandantes, obcecados en su ocupada rutina.

Sin embargo, a través de los ojos de la escritora y del célebre director, todo parece diferente, haciéndonos partícipes de una calidez que solo ellos son capaces de transmitirnos, describiendo la ciudad como un lugar que va mucho más allá de sus inalcanzables rascacielos y espectaculares puentes.

Por qué hay que verla: El documental es una radiografía de Nueva York que logra ser divulgativo y, al mismo tiempo, entretener al espectador, convirtiéndose en uno de los grandes estrenos de la plataforma en 2021. Se combina a la perfección el material fotográfico de Ellen Kuras con una banda sonora envolvente y, tanto la escritora Lebowitz como Scorsese son capaces de embaucarnos en la ciudad y su encanto, haciéndonos ver que no es tan caótica como parece y que es capaz de mantener ese desorden en un perfecto equilibrio con sus imponentes edificios.

5. ' The Toys that Made Us '

'The Toys that Made Us' Netflix

Temporadas: 3

Número de episodios: 12

De qué va: A lo largo de los episodios que componen la serie, se repasa la historia de los juguetes más míticos que formaron parte de nuestra infancia, hablando en profundidad desde el impacto de Star Wars hasta Barbie, pasando por G.I. Joe, LEGO, las Tortugas Ninja, Hello Kitty o los luchadores de pressing catch, además de analizar su trayectoria al completo, desde que fueron creados hasta la actualidad.

Por qué hay que verla: Una de las razones más destacadas por las que ver The Toys that Made Us reside en la manera en la que la docuserie no se regodea en la nostalgia, centrándose en un análisis más descriptivo de la evolución histórica de los juguetes. Eso sí, con mucho humor. A lo largo de las temporadas, se combina a la perfección lo divulgativo y el entretenimiento, logrando que el espectador permanezca episodio tras episodio, incluso aunque no tenga la misma conexión con todos los juguetes de los que se habla.

4. ' Nuestro planeta '

'Nuestro planeta' | Tráiler | Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 8

De qué va: Rodado con lo último en la tecnología de alta definición para conseguir las mejores imágenes posibles de la naturaleza, Nuestro planeta nos muestra los lugares más extraordinarios del lugar en el que vivimos, explorando desde las más exóticas selvas a los océanos más profundos. Cuenta con la narración de Sir David Attenborough en su versión original, Penélope Cruz en la versión en castellano y Salma Hayek en la mexicana.

Por qué hay que verla: Nuestro planeta, un proyecto que llevó un total de cuatro años de rodaje en 50 países, ha dado como resultado una perspectiva global de la enorme diversidad que existe en la Tierra, logrando establecer una conversación con el espectador, que sentirá la necesidad de seguir preservando las maravillas de nuestro planeta y hacer algo para protegerlo a toda costa. Recomendamos encarecidamente verlo en versión original y disfrutar de la narración del gran Sir David Attenborough, al menos la primera vez.

3. ' Making a murderer '

'Making a murderer' | Primera parte | Netflix

Temporadas: 2

Número de episodios: 20

De qué va: El documental de Moira Demos y Laura Ricciardi se adentra en el caso de Steven Avery, un hombre condenado a prisión por un delito de agresión sexual, que 18 años después es declarado inocente por las pruebas de ADN. Dos años después de ser liberado, vuelve a ser acusado, detenido y encarcelado por un crimen aún más grave: el asesinato de otra mujer.

Por qué hay que verla: Lo que en un principio pareció ser un trabajo de fin de estudios para dos estudiantes de cine que sintieron curiosidad por un caso interesante, ha terminó convirtiéndose en uno de los true crimes más célebres y descubriendo uno de los mayores casos de corrupción policial y judicial de los últimos años. Tras un rodaje que duró 10 años y basado en hechos reales, este documental ejemplifica que la realidad supera a la ficción, contando un retorcido y maquiavélico relato en el que no hay ni buenos ni malos, y donde merece la pena descubrir en qué tonalidad de gris se encuentra cada personaje.

2. ' El último baile '

'El último baile' | Avance | Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 10

De qué va: Contando con material inédito de archivo y entrevistas con los protagonistas, la serie documental se centra en la carrera del más legendario jugador de baloncesto de la historia, Michael Jordan. En los episodios se narra la trayectoria del baloncestista, desde sus orígenes hasta alcanzar la gloria con los Chicago Bulls y su retirada.

Por qué hay que verla: El gran acierto de esta serie documental es que es mucho más que Michael Jordan y va mucho más allá de Michael Jordan. Desde el análisis de su compleja personalidad, al carácter de un campeón absoluto o el origen de la mercadotecnia en el deporte, El último baile es una tésis que trasciende con un análisis universal para centrarse en todo lo que rodeó al deportista más icónico de la historia.

1. 'Wild Wild Country'

Fotograma de 'Wild Wild Country'. Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 6

De qué va: El controvertido y venerado gurú hindú Bhagwan es el líder de la secta Rajneesh y su poder de influencia no tiene límites, llevando incluso a sus fanáticos seguidores a construir una utópica ciudad cerca de la pequeña población de Antilope, Oregón. Durante los años 80, lo que empezó siendo una pequeña comunidad, terminó desembocando en una verdadera olla a presión, en una comuna de 259 kilómetros cuadrados donde era posible cualquier tipo de acto criminal. Tiempo más tarde, los conflictos entre los lugareños y los seguidores de esa doctrina ocuparán titulares y portadas de periódicos internacionales.

Por qué hay que verla: Narrada en seis episodios, la docuserie de los hermanos Way y producida por los Duplass, narra el nacimiento, auge y decadencia de una secta y su gurú a través de diferentes testimonios e imágenes de archivo en una historia que va más allá de la ficción. Una producción que te dejará ojiplático con una narración que conseguirá hacerte partícipe del alocado enfrentamiento que llegó a alcanzar unos niveles de surrealismo exagerados y que nos hará dudar de su veracidad en todo momento. Además, consigue tener a una de las mejores villanas de la historia de la televisión: Ma Anand Sheela.

Más Tops de SERIES & MÁS...

• Las 10 mejores series y películas true crime



• Las 10 mejores películas documentales



• Las 10 mejores series de comedia de autor

• Las 10 mejores series cortas

• Las 10 mejores series basadas en hechos reales



• Las 10 mejores miniseries