5 Razones para ver ‘Mythic Quest’, una de las mejores series de comedia de la actualidad

Con tantos estrenos que llegan cada semana, es normal que se nos vayan quedando algunas series en el cajón del olvido. Algunas pueden quedarse ahí eternamente y no pasará nada, pero hay otras que merecen ser vistas en cuanto disponemos de tiempo. Ese es el caso de Mythic Quest, porque la comedia de Apple TV+ es una de las mejores que podemos ver actualmente.

Que haya pasado tan desapercibida puede deberse a varios factores. Quizá fuese por su peculiar título, que en su elenco haya rostros reconocibles, pero no especialmente famosos o que sea un original de Apple TV+, una de las plataformas menos populares; cualquiera que sea la razón, este verano es un buen momento para darle, por fin, una oportunidad. Si estáis buscando razones para animaros a hacerlo, aquí os damos algunas.

Una comedia de oficina con la que todos nos sentimos identificados

Imagen del primer episodio de 'Mythic Quest'.

Mythic Quest es el nombre del exitoso videojuego multijugador que desarrollan en la empresa en la que trabajan los protagonistas de esta serie. Os gustará tanto si sois aficionados y conocedores de la industria como si no, porque independientemente del sector, esta es una comedia de oficina en la que seguimos los conflictos entre los distintos departamentos para sacar el juego adelante y vemos las frustraciones de cada miembro del equipo al intentar hacer bien su trabajo.

Así como no hacía falta haber trabajado en una empresa de venta de suministros para disfrutar The Office, aquí no es necesario haber jugado nunca con una consola para pillar las bromas, porque en el fondo todas las dinámicas laborales son parecidas. Todos hemos tenido un jefe narcisista, compañeros de trabajo peculiares y nos han hecho trabajar en vano.

No exige paciencia porque encuentra su tono rápidamente

Poppy e Ian, los Peggy y Don Draper de la serie.

Las series de comedia requieren un poco de paciencia por nuestra parte, porque suelen tardar en encontrar su tono y hacer que todas las piezas encajen para que el engranaje empiece a funcionar. Algunas llegan a necesitar varios episodios o una temporada entera antes de que todo haga clic, y es normal, pero en el caso de Mythic Quest ese momento llega muy rápido.

Desde el primer episodio presenta bien a sus personajes y revela sus cartas, pero con tanta recomendación previa puede que no quedéis del todo convencidos. Si ese es vuestro caso, esperad hasta el tercer episodio de la primera temporada, titulado Festín, en el que el equipo debe decidir qué hacer con un grupo de jugadores problemáticos. Es la prueba de fuego y una genialidad irresistible.

El cóctel perfecto entre 'Community', 'Colgados en Filadelfia' y 'Parks and Recreation'

Está creada por Rob McElhenney, Charlie Day y Megan Ganz; los dos primeros son protagonistas y guionistas de Colgados en Filadelfia (que alguna plataforma la traiga ya a España, por favor), comedia en la que ya llevan varias temporadas trabajando con Ganz, que a su vez tiene entre sus créditos Community, El último hombre en la tierra y Modern Family.

Tráiler - 'Mythic Quest' temporada 2- Apple TV+

De Colgados en Filadelfia tiene el descaro para arriesgarse a meterse en jardines y salir airosa con inteligencia y mucho sentido del humor; también algunos actores, como el propio McElhenney o David Hornsby, el desgraciado Rickety Cricket en la serie de FX. De Community tiene el lado más friki, la seguridad para apostar por episodios que rompen con la narrativa más convencional y a Dani Pudy (Abed). Y de Parks and Recreation, haciendo la combinación perfecta entre humor y corazón, tiene la capacidad para sorprendernos con momentos emotivos que nos recuerdan la importancia que tiene conectar con otros.

Sus personajes están escritos con precisión y son memorables

Brad y Jo son muy divertidos juntos en la segunda temporada.

El director creativo es un narcisista que ha diseñado al héroe del juego a su imagen y semejanza; la ingeniera técnica vive a su sombra, pero su ego es igualmente enorme; la asistente personal es una desquiciada que va soltando comentarios inquietantes y siniestros, pero muy graciosos; el responsable de la parte financiera siempre está dispuesto a lo que sea con tal de hacer el juego más rentable; y el gran Murray Abraham interpreta al encargado de la parte narrativa del juego, un novelista ganador del premio Nébula en los años 70, y ahora un borracho que no sabe por dónde le da el aire.

Estos son solo algunos de los protagonistas de la serie. Es difícil elegir quién es nuestro favorito porque todos tienen algo que los hace especiales, son irresistiblemente imperfectos e hilarantes.

Sus episodios especiales están en las listas de lo mejor del año

Jake Johnson y Cristin Milioti en 'Muerte oscura y silenciosa' ('Mythic Quest' 1x05)

En la primera temporada, Mythic Quest nos sorprendió cuando en su quinto episodio presentó una historia autoconclusiva, independiente, ambientada en los años 90 y protagonizada por dos actores que no forman parte del reparto (y que no vuelven a aparecer en la serie). Muerte silenciosa y oscura es un debate sobre el arte y las concesiones que estamos dispuestos a hacer por dinero, pero también una triste historia de amor y, por sobre todo, uno de los mejores episodios que vimos en 2020.

No contentos con eso, en mayo de ese mismo año, y en pleno bajón emocional del confinamiento nos regalaron En cuarentena, un especial que a día de hoy ninguna serie o película ha conseguido superar ni en lo formal ni en lo narrativo como retrato de la vida en pandemia. Nos dio todo lo que necesitábamos en aquel momento y su complemento emocional perfecto llegó justo antes del estreno de la temporada con Everlight.

En la segunda temporada hubo dos episodios especiales, uno en el que volvieron a desarrollar una historia en el pasado (2x06), en este caso en los 70, que tuvo su coda en el episodio siguiente. Y qué bien funcionan. En la lista de final de año el dilema será cuál de los dos elegir. Si es que no decidimos incluir ambos, no será porque no lo merezcan.

Las dos primeras temporadas de'Mythic Quest' están disponibles al completo en Apple TV+.

También te puede interesar...

• 'Mythic Quest': el verdadero triunfo de sus episodios especiales es la conexión emocional con el presente

• Las 5 mejores series que ha estrenado Apple TV+ en 2021 (por ahora)