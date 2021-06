Los 11 estrenos de series y películas en streaming más esperados de julio de 2021

Es oficial: el verano ya está aquí. La llegada de las vacaciones no quiere decir que los estrenos en las plataformas de streaming vayan a desaparecer. Ni mucho menos. Los que se queden en casa podrán seguir disfrutando de nuevas series y películas en Netflix, Movistar+, Disney+, HBO y Apple TV+.

Después de un mes de junio en el que hemos visto Luca, las primeras series de Pablo Larraín y Fernando González Molina, las aventuras televisivas de Loki o el debut como guionista de Bob Pop con Maricón perdido, este mes apostamos por diez nuevos títulos que apuntar en vuestras agendas.

'La Guerra del Mañana' (Amazon Prime Video)

'La Guerra del Mañana' | Tráiler | Amazon Prime Video

El director Chris McKay (Batman: La LEGO película) se pasa al cine de acción real con la película de ciencia ficción La Guerra del Mañana. En una de las apuestas estrellas de Amazon para el verano, el mundo se paraliza cuando un grupo de viajeros en el tiempo se transporta desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente: la humanidad está perdiendo la guerra mundial contra una especie alienígena letal; la única esperanza de supervivencia es que los soldados y los ciudadanos del presente sean transportados al futuro para unirse a la lucha.

Entre los reclutados que viajarán a ese futuro en guerra está Dan Forester (Chris Pratt, Guardianes de la Galaxia), un profesor de instituto quien, decidido a salvar el mundo por su hija, se une a una brillante científica (Yvonne Strahovski, El cuento de la criada) y a su padre (J.K. Simmons, Whiplash) en una búsqueda desesperada por reescribir el destino del planeta.

Fecha de estreno: 2 de julio

'La calle del terror: 1994: 1978 y 1666' (Netflix)

'La calle del terror' | Avance | Netflix

El eslogan del último experimento de la compañía habla por sí solo: 3 películas. 3 semanas. 1 historia de pesadilla. La directora Leigh Janiak (Honeymoon) ha rodado las tres películas de La calle del terror con un reparto de actores desconocidos y un reclamo estrella claro: esta incursión de Netflix en el slasher lleva al cine una de las series literarias más populares de la historia de la literatura: R. L. Stine.

La primera de las películas, ambientada en 1994, sigue los pasos de un grupo de adolescentes que descubre que los sucesos que aterrorizan su ciudad desde hace generaciones podrían estar conectados. Además, puede que ahora les toque a ellos protagonizar la pesadilla. Los siguientes episodios de la historia estarán ambientados en 1978 y 1666. “He visto la trilogía y puedo decir que los sustos y los gritos son más de los que esperaba. ¡Qué divertido es ver cómo los horrores de Shadyside cobran vida!”, ha dicho Stine de las películas.

Fecha de estreno: 2, 9 y 16 de julio

'Supernormal' T1 (Movistar+)

'Supernormal' | Serie original | Movistar+

¿Es posible conciliar una carrera profesional de éxito con una vida familiar saludable para las mujeres del siglo XXI? Supernormal intentará responder esa pregunta con una comedia de Movistar+ protagonizada por Miren Ibarguren (Aída, La que se avecina). Olatz Arroyo y Marta Sánchez, guionistas de Allí abajo, son las creadoras de un proyecto que ha sido dirigido por el veterano Emilio Martínez-Lázaro (Ocho apellidos vascos) y que la plataforma estrenará en el mes de julio. Diego Martín (Aquí no hay quien viva) y Gracia Olayo (La llamada) completan el reparto protagonista de esta producción de Movistar + y Secuoya Studios.

Supernormal es la historia de una mujer que ha venido a este mundo a ser la mejor dentro y fuera de su casa. El único problema es que las líneas que separan el trabajo de la familia son muy finas y Patricia acabará llevándose el trabajo a casa y la familia a la oficina, y eso nunca sale bien. Aún así, Patricia está dispuesta a morir en el intento... Bueno, ella y los que la rodean: su marido Alfonso, su secretaria, sus tres hijos, su madre y su hermana, que la adoran y odian a partes iguales.

Fecha de estreno: 9 de julio

'Depredadores: El podcast' (HBO)

Una nueva serie documental de seis episodios de media hora dirigida por Fenton Bailey y Randy Barbato, ganadores del Emmy por RuPaul's Drag Race. La producción de World of Wonder saca a la luz las entrevistas íntimas y reveladoras de Ronan Farrow con denunciantes, periodistas, investigadores privados y otras fuentes, realizadas para el pódcast del periodista ganador del premio Pulitzer por el libro Depredadores: El complot para silenciar a las víctimas de abuso (Roca Editorial).

Fecha de estreno: 13 de julio

'Yo nunca' T2 (Netflix)

La comedia Yo nunca salta a su segunda temporada para seguir contando la historia de madurez de la adolescente estadounidense de origen indio Devi (Maitreyi Ramakrishnan), un personaje inspirado en los años de juventud de la actriz y guionista Mindy Kaling (The Office, The Mindy Project). En los nuevos episodios Devi sigue lidiando con las presiones cotidianas del instituto y los dramas domésticos mientras se ve envuelta en nuevas relaciones sentimentales.

Fecha de estreno: 15 de julio

'Schmigadoon!' T1 (Apple TV+)

Después del estreno de la segunda temporada de Central Park, Apple TV+ seguirá apostando por el género musical con el estreno de Schmigadoon!, una comedia producida por el legendario Lorne Michaels (Saturday Night Live) y protagonizada por Cecily Strong (SNL) y Keegan-Michael Key (The Prom, Key & Peele). En esta parodia de los musicales clásicos de Hollywood, Strong y Key son una pareja que se embarca en un viaje mochilero para fortalecer su relación romántica, que no está en su mejor momento. En él, descubren un pueblo mágico donde todos viven en un musical de los años 40. Pronto descubren que no pueden abandonarlo hasta encontrar el “verdadero amor”.

La primera temporada de seis episodios contará con la participación de varios veteranos de Broadway, como Alan Cumming (The Goof Wife), Kristin Chenoweth (Criando malvas), Aaron Tveit (Braindead), Ariana DeBose (West Side Story), Jane Krakowski (30 Rock) y Ann Harada (Avenue Q), entre otros.

Fecha de estreno: 16 de julio

'Monstruos a la obra' T1 (Disney+)

Disney+ estrenará su primera serie inspirada en una marca de Pixar. Monstruos a la obra nos lleva directamente al día después de que la planta de energía Monstruos, S.A. comenzara a cosechar risas de niños para proporcionar energía a la ciudad de Monstruópolis. La serie contará la historia Tylor Tuskmon, un joven y ansioso monstruo que se graduó como el mejor de su promoción y que siempre soñó con convertirse en un Asustador, hasta que consigue un trabajo en Monstruos, S.A. y descubre que lo que gusta es la risa. Los más puristas del doblaje quedarán aliviados al descubrir que José Mota y Santiago Segura volverán a poner la voz en español a Sulley y Mike.

Fecha de estreno: 7 de julio

'Viuda Negra' (Disney+, coste premium)

Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel por fin podrán saber qué pasó en Budapest en la esperada (y varias veces retrasada) película en solitario de la heroína interpretada por Scarlett Johansson. Natasha Romanoff, Viuda Negra, se enfrenta a los capítulos más oscuros de su historia cuando surge una peligrosa conspiración relacionada con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás mucho antes de convertirse en Vengadora.

Florence Pugh (Mujercitas), Rachel Weisz (La favorita), David Harbour (Stranger Things) y William Hurt (recuperando el papel de Abominación en El Increíble Hulk) completan el espectacular reparto protagonista de la película de espías dirigida por Cate Shortland, primeriza en el terreno de las grandes superproducciones de Hollywood. Con el maltrecho estado de las salas de cine como excusa, Viuda Negra seguirá los pasos de Mulán y Cruella y se podrá ver en Disney+ bajo coste premium de 21,99 euros. Los quieran verlas en salas pueden estar tranquilos.

Fecha de estreno: 9 de julio

'The White Lotus' (HBO España)

En el décimo aniversario del estreno de Iluminada (la comedia de culto que dio un Globo de Oro a Laura Dern), el guionista Mike White vuelve a HBO con una sátira social ambientada en un exclusivo resort hawaiano. La serie limitada de seis episodios retrata las vacaciones de varios huéspedes del hotel durante una semana mientras se relajan y rejuvenecen en el paraíso. Pero cada día que pasa, surge una complejidad más oscura en la vida de estos viajeros perfectos, los risueños empleados del hotel y ese lugar idílico.

Murray Bartlett (Looking), Connie Britton (Friday Night Lights), Jennifer Coolidge (Dos chicas sin blanca), Alexandra Daddaria (True Detective), Fred Hechinger (La mujer en la ventana), Jake Lacy (Girls), Brittany O'Grady (Little Voice), Natasha Rothwell (Insecure), Sydney Sweeney (Euphoria) y Steve Zahn (Treme) forman el ecléctico reparto de la miniserie.

Fecha de estreno: 12 de julio

'Ted Lasso' T2 (Apple TV+)

Después de una triunfal primera temporada que les ha convertido en los grandes favoritos para hacerse con el Emmy a la mejor serie de comedia, Ted Lasso regresa a Apple TV+ con una segunda temporada de 12 episodios. El AFC Richmond debe hacer frente a su descenso a la segunda categoría del fútbol inglés. A pesar del disgusto inicial, el equipo británico sigue contando como líder con ese entrenador de fútbol americano que no sabe prácticamente nada de fútbol. Nadie puede con Ted Lasso en materia de optimismo, determinación... y galletas. Sarah Niles (Podría destruirte) se une al reparto de la comedia dando vida a Sharon, una psicóloga deportiva que empieza a trabajar para el equipo.

Fecha de estreno: 23 de julio

'Jungle Cruise' (Disney+, coste premium)

Lily viaja desde Londres a la selva amazónica y contrata los cuestionables servicios de Frank para que la guíe río abajo en su destartalada pero encantadora embarcación. La misión de Lily es encontrar un antiguo árbol con poderes curativos sin precedentes que podría cambiar el futuro de la medicina. Dwayne Johnson y Emily Blunt protagonizan la primera superproducción de Jaume Collet-Serra, el cineasta catalán que abandona sus exitosos thrillers protagonizados por Liam Neeson para estrenarse en el cine de aventuras con una película inspirada en una popular atracción de los parques Disney.

Jungle Cruise seguirá los pasos de Mulán, Cruella y Viuda Negra, todas ellas estrenadas en Disney+ bajo coste premium de 21,99 euros. Los españoles deberemos estar atentos: en el reparto de secundarios de la comedia de aventuras nos podemos encontrar a Quim Gutiérrez y Dani Rovira, debutantes en una producción de Hollywood.

Fecha de estreno: 30 de julio

