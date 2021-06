Andrew Garfield se apunta al streaming con una serie de FX y un musical de Lin-Manuel Miranda en Netflix

Andrew Garfield salta al streaming con la serie 'Under the Banner of Heaven' y la película 'Tick, Tick...BOOM!'. Netflix

Andrew Garfield se pasa a las plataformas en sus nuevos proyectos. El segundo actor en interpretar a Peter Parker en el cine acaba de confirmar que rodará la miniserie Under the Banner of Heaven para FX on Hulu. No será su única incursión en el mundo del streaming. Garfield tiene pendiente de estreno Tick, Tick...Boom!, el debut en la dirección de Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton. Ambos títulos son producciones de Brian Grazer y Ron Howard.

Daisey Edgar-Jones, la actriz de La guerra de los mundos que llamó la atención de críticos y premios con la miniserie Normal people, acompañará a Garfield en una producción que podría llegar a España a través de Star, la marca para públicos más adultos de Disney+. Detrás de Under the Banner of Heaven está Dustin Lance Black, el guionista ganador del Oscar por Mi nombre es Harvey Milk. El proyecto está basado en la novela homónima de Jon Krakauer, famoso por el ensayo centrado en la vida de Christopher McCandless que inspiró la película Hacia rutas salvajes. David Mackenzie (Comanchería) será el director del proyecto.

Daisy Edgar-Jones en 'Normal people'. Starzplay

En la serie, la fe de un detective se pone a prueba cuando investiga un asesinato brutal que parece estar relacionado con la espiral de una respetada familia de Utah con lazos con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (LDS) y una gran desconfianza por el gobierno. Garfield interpretará a Pyre, un veterano de la LDS comprometido con su Iglesia y su familia que comienza a cuestionar algunas de las enseñanzas de la Iglesia a través de su contacto con un sospechoso asesino. Edgar-Jones será Brenda, una joven mormona que es víctima de un brutal crimen.

Hay que remontarse a 2009 para encontrar el último proyecto televisivo (la miniserie Red Riding) de un actor que ha trabajado ya las órdenes de Martin Scorsese (Silencio), David Fincher (La red social) y Mel Gibson (Hasta el último hombre, por la que recibió la única nominación al Oscar de su carrera). Garfield ha estado ocupando recientemente en los teatros de Londres y Nueva York, donde fue el protagonista de un nuevo montaje del clásico Ángeles en América que le reportó un premio Tony.

En 2022, el británico-americano protagonizará una nueva versión para la pequeña pantalla del clásico Retorno a Brideshead

junto a, atención, Cate Blanchett, Ralph Fiennes, Rooney Mara y Joe Alwyn. El italiano Luca Guadagnino (Call me by your name) será su director y guionista.

Un musical de los creadores de 'Rent' y 'Hamilton'

tick, tick...BOOM! | Tráiler en inglés| Netflix

Antes de Under the Banner of Heaven, podremos ver el primer musical de su carrera. Lin-Manuel Miranda, el venerado creador y protagonista de In the Heights y Hamilton, debuta en la dirección de películas con tick, tick...Boom!, la adaptación del musical autobiográfico de Jonathan Larson. El dramaturgo falleció a los 35 años por culpa de una disección aórtica días antes del estreno de una de las obras más importantes de la generación X en Estados Unidos: Rent.

La película, ambientada en 1990, narra la historia de un joven compositor teatral que trabaja de camarero en un restaurante neoyorquino mientras escribe el que espera que se convierta en el próximo gran musical americano. Los días previos a la presentación de su trabajo en una función trascendental, Jon se siente presionado por varios frentes: por su novia, Susan, que sueña con ser artista lejos de Nueva York; por su amigo Michael, que ha abandonado sus sueños en favor de la estabilidad económica; y por la epidemia de sida que causa estragos entre la comunidad artística. Jon, con el tiempo en contra y en plena encrucijada vital, debe afrontar la misma pregunta que todo el mundo. ¿Qué se supone que debemos hacer con el tiempo que tenemos?

Acompañan en el reparto al actor británico-americano Alexandra Shipp (Con amor, Simon), Robin de Jesús (Los chicos de la banda), MJ Rodriguez (Pose), Bradley Whitford (El ala oeste de la Casa Blanca y El cuento de la criada), Vanesa Hudgens (High School Musical) y Judith Light (Betty). Steven Levenson, guionista de la miniserie Fosse/Verdon y el inminente musical Dear Evan Hansen, se ha encargado de adaptar el material del teatro al formato cinematográfico.

Telepredicadores polémicos

Andrew Garfield estrenará este otoño en los cines The Eyes of Tammy Faye, una película que contará el fulgurante ascenso y posterior descenso a los infiernos de la pareja de telepredicadores formada por Tammy Faye y Jim Bakker. La película de Michael Showalter (La gran enfermedad del amor) empezará en sus humildes comienzos hasta llegar a la creación del exitoso programa de televisión que estuvo en antena 15 años y les hizo famosos en todo el país. Jessica Chastain, productora del drama basado en hechos reales, será la esposa de Garfield en la ficción.

'Tick, Tick...Boom!' no tiene fecha de estreno todavía, pero llegará antes de que acabe 2021. 'Under the Banner of Heaven' todavía no tiene casa oficial en España.

