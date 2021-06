Apple TV+ prepara 'Liaison', una nueva serie bilingüe con Vincent Cassel y Eva Green

Apple seguirá experimentando con las producciones bilingües. Si Now and then, la producción de la española Bambú, estará hablada en español e inglés, Liasion será un thriller anglofrancés. El ganador del César Vincent Cassel (Cisne negro) y la ganadora del BAFTA Eva Green (Soñadores) serán los protagonistas de la serie original del director Stephen Hopkins (ganador del Emmy por 24) y la guionista y creadora Virginie Brac (Engrenages).

Liaison promete ser un thriller contemporáneo y trepidante que explora cómo los errores que cometimos en el pasado tienen el poder de destruir nuestro futuro. La serie combina la acción con una trama impredecible y con varias lecturas, en la que el espionaje y las intrigas políticas se entrelazan con una historia de amor y de pasiones.

Peter Mullan (Ozark), Gerard Lanvin (Call my agent), Daniel Francis (Small Axe), Stanislas Merhar (El cuaderno negro), Philippine Leroy-Beaulieu (Call my agent), Laetitia Eido (Fauda), Eriq Ebouaney (Bronx), Bukky Bakray (Rocks) y Thierry Frémont (Dans la tête du tueur) completan el reparto de la producción de Ringside Studios y Leonis Productions (parte de Newen).

'Liasion' se verá próximamente en Apple TV+.

También te puede interesar...

• Netflix se queda con ‘Unfrosted’, la nueva película de Jerry Seinfeld

• Amazon prepara una serie sobre el primer narcosubmarino de Europa

• Netflix y Steven Spielberg anuncian una sorprendente alianza