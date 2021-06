Netflix y Spielberg anuncian una sorprendente alianza para estrenar películas de Amblin en la plataforma

Netflix y Amblin, la productora del director y productor Steven Spielberg, unirán fuerzas en un acuerdo financiero que buscará alcanzar a nuevas audiencias y que confirma los vientos de cambio que experimenta la industria audiovisual desde la llegada de las plataformas de streaming.

Dos de los titanes audiovisuales más importantes del Hollywood contemporáneo colaborarán juntos para producir nuevas películas, siguiendo así los pasos de la relación que mantienen ya Amblin con el estudio Universal desde 2015. Las dos compañías renovaron su asociación empresarial el pasado mes de diciembre.

La industria audiovisual consigue la alianza de dos gigantes

Ted Sarandos, co-CEO y jefe de contenido de la plataforma de Netflix y miembros de la conocida compañía de producción de Steven Spielberg han apalabrado la producción anual de una cantidad no concretada de películas para la plataforma. Aún se desconocen cuáles serán los títulos que saldrán de este acuerdo, pero Amblin ha estado muy activa en 2021. El rodaje de la próxima comedia de Jo Koy, Easter Sunday, está a punto de terminar. La película de terror The Last Voyage of the Demeter se rodará este verano en Europa.

Spielberg declaró su entusiasmo por el acuerdo y sus ganas de empezar a trabajar con Netflix diciendo que "en Amblin, todo lo que se hace gira en torno a nuestro amor por contar historias, y desde el primer momento en el que empezó la conversación con Ted Sarandos, estaba claro que esto sería una oportunidad más que propicia para seguir emocionando a los espectadores y alcanzar otras cifras de audiencia".

Históricamente, Spielberg se había mostrado en contra de que las películas de Netflix pudieran competir en los Oscar. Actualmente, el cineasta se encuentra preparando su película semiautobiográfica junto a Universal y los actores Paul Dano y Michelle Williams.

Ted Sarandos también mostró su admiración por el director, describiéndole como "un visionario y líder creativo único", cuyos personajes e historias han acompañado el crecimiento y evolución personal de muchos como él, inspirándole y despertándole nuevos intereses. Para el CEO de la plataforma "es un honor trabajar con el cineasta y formar parte de este capítulo de su historia y, por tanto, de la historia del cine".

Haciendo películas desde hace cuarenta años

Amblin Entertainment es la compañía de producción de cine y televisión que fue fundada por Steven Spielberg y otros socios en 1981, recibiendo el nombre del cortometraje con el que el director inició su carrera en el mundo del cine y que posteriormente le catapultó a la fama con títulos como E.T. el extraterrestre o Gremlins.

La productora ya había trabajado con la plataforma para proyectos como El juicio de los 7 de Chicago, aunque el proyecto no nació en las oficinas de Netflix: la plataforma se hizo con sus derechos ante la crisis de las salas de cine en el año de la COVID-19. El nuevo acercamiento al director de La lista de Schindler supone un tanto para Netflix, que ya había trabajado con otros nombres claves de la industria el cine en los últimos años, como David Fincher y Martin Scorsese.

