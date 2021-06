Las 6 mejores series y películas documentales que se han estrenado en 2021 (por ahora)

Para finalizar el balance de lo que llevamos de 2021, nos toca repasar las mejores series y películas documentales que nos ha dejado el año, por ahora. Un buen número de joyas para ver en Netflix, Movistar+ HBO, Apple TV+ o Filmin.

Porque hay vida más allá de la ficción y muchas de las mejores historias se encuentran en la vida real. Os dejamos con la selección de la redacción de SERIES & MÁS con lo mejor del año, por ahora, que por un principio de prudencia hemos decidido ordenar con un criterio alfabético y no de calidad, cosa que haremos a final de año.

'A song called hate' (Filmin)

El troleo político de la banda Hatari en Eurovisión de 2019 fue uno de los momentos más comentados del festival. Una banda de chavales usaron una audiencia millonaria para sacar una bandera palestina durante las votaciones del certamen, un acto que podría parecer inocente… de no ser porque la gala era en Israel y estaba prohibido.

A song called hate es un documental que cuenta la intrahistoria de aquel momento. Cómo unos artistas decidieron que había que alzar la voz, aunque fuera con un símbolo. Las bambalinas de la performance y una reflexión sobre la libertad de expresión y el compromiso del arte en un momento donde todo ello se pone cada vez más en cuestión.

'Billie Eilish: The World’s A Little Blurry' (Apple TV+)

En una escena del piloto de Girls, la protagonista se reúne con sus padres y les explica, sin ápice de ironía, que cree que puede ser “la voz de mi generación o, al menos, una voz de una generación”. Hannah Horvath se quedó corta. Billie Eilish no. Después de hacerse viral en internet con sus canciones, la adolescente se hizo con el favor de críticos, fans e industria con la publicación de su primer disco, el aclamado When We All Fall Asleep, Where Do We Go? La cantante es la protagonista de Billie Eilish: The World's a Little Blurry, un sorprendente documental de Apple TV+ que sigue de forma íntima, realista y por momentos espectacular lo que pasaba detrás de los focos en la vida de superdotada artista en el preciso momento en el que se convertía en una estrella mundial

Después de retratar la icónica figura de Anna Wintour en el celebrado Vogue, el número de septiembre, el director R. J. Cutler ha sabido capturar el extraordinario momento vital de una artista única que se enfrentó al mismo tiempo a la adolescencia y a su nacimiento como la estrella musical más importante nacida en este milenio. Billie Eilish: The World's A Little Blurry nos presenta las entrañas de un emblemático disco, lo que pasaba mientras tanto en la vida privada de una adolescente que quiere sacarse carné conducir y que su relación con su novio funcione, y la lucha de la artista por encontrar el equilibrio entre sus demonios personales y la satisfacción que le supone ser un foco de luz y esperanza para millones de seguidores.

'Exterminad a todos los salvajes' (HBO)

Un viaje visualmente deslumbrante a través del tiempo a los momentos más oscuros de la humanidad, y que traspasa los límites del cine documental tradicional, ofreciendo una amplísima exploración de los aspectos genocidas y explotatorios del colonialismo europeo, desde América hasta África, y su impacto en la sociedad actual, desafiando al público a repensar la propia noción de cómo se escribe la historia.

Una de esas experiencias que se ven pocas veces y una de las mejores series y de las más arriesgadas en lo que llevamos de año. Raoul Peck combina material de archivo con animaciones dinámicas y escenas guionizadas rompiendo las convenciones formales. Exterminad a todos los salvajes no es una serie documental al uso, es un ensayo que mezcla lo personal, lo íntimo, la historia y la Historia, una propuesta estética, ética y política que la convierte en una obra que trasciende.

'The Lady and The Dale' (HBO)

Tráiler - 'The Lady and The Dale' - HBO

Los hermanos Duplass, ganadores del Emmy a la mejor serie documental con Wild Wild Country, traen esta historia desconocida para el gran público. Nos presenta a Liz Carmichael, la Lady, una emprendedora visionaria, mujer trans en los años 70, y fundadora de la 20th Century Motor Car Company, empresa con la que se abrió paso en un mundo empresarial dominado por hombres con el Dale, un modelo de coche de tres ruedas que en plena crisis del petróleo en los años 70, se anunció como la alternativa económica y sostenible.

En los cuatro episodios de esta serie documental vemos que son muchas las contradicciones de Carmichael. Desde un pasado delictivo caótico -antes de su transición- a varios escándalos por fraude o sus polémicas ideas políticas libertarias (inspiradas por Ayn Rand), la historia de Liz deja un legado muy complejo. Pero su historia es fascinante, la de una compleja y carismática antiheroína, una mujer con alma de líder y recursos inagotables que fue capaz de rehacer su vida una y otra vez.

'Palomares' (Movistar+)

‘Palomares’. Una nueva serie documental original Movistar+ | #0

Uno de los accidentes nucleares más graves de la historia antes de Chernobyl tuvo lugar en España. Concretamente en una pequeña localidad, con mil y pocos habitantes, situado en la provincia de Almería llamado Palomares. Arrancaba el año 1966 cuando un accidente entre un avión cisterna y un bombardero B-52, que llevaban acabo maniobras de reabastecimiento de combustible en el aire, colisionaron. Provocando así la liberación de cuatro bombas termonucleares sobre el territorio que suponían una fuerza 75 veces más destructivas que las de Hiroshima. Un incidente remarcado en el imaginario popular español más por el famoso baño de Manuel Fraga (Ministro de Información y Turismo) que por las grandes repercusiones que tuvo (y más que pudo tener), ya que la realidad fue sepultada tapadas por el gobierno de los Estados Unidos y el régimen franquista.

55 años después, y con la información desclasificada y sin censura por parte del gobierno estadounidense, 93 METROS, la productora detrás de la genial y disparatada serie documental El Palmar de Troya sobre la famosa secta cañí (que también pudimos ver en Movistar+), se adentra en esta historia real que sobrepasa con creces la ficción. Explorando la verdadera gravedad y consecuencias insospechadas que pudo tener el incidente, todo lo que ocultaron al pueblo español ambos gobiernos, y la realidad de la España de la época bajo el régimen de Franco, sacando a la luz documentos y materiales recientemente desclasificados y cientos de imágenes y fotografías inéditas fruto de una larga investigación.

'Supongamos que Nueva York es una ciudad' (Netflix)

Da igual si conocías ya a Fran Lebowitz (como Pedro Almodóvar, fan confeso de la escritora desde hace cuarenta años) o si eres un recién llegado a esta especie de vuelta de tuerca neoyorquina y femenina a Larry David. Tampoco importa si estás obsesionado con la ciudad de Nueva York (¿cómo no estarlo después de verla durante tantos años en el cine?) o en realidad crees que esa jungla de asfalto es la representación del infierno en la Tierra.

La serie documental de Netflix es imprescindible para desconectar de nuestras miserias durante siete episodios de media hora y disfrutar del ingenio, la indignación y el carácter de una mujer que ha dedicado toda su vida a estudiar el comportamiento humano en la ciudad que nunca duerme. No podemos prometerte que vayas a reírte tanto como lo hace Martin Scorsese (director del documental, amigo de la protagonista y entrevistador en la mayoría de sus pasajes), pero no te arrepentirás de subirte al tren (o, en su caso, el metro o el taxi) de Fran Lebowitz.

Este artículo de las mejores películas y series documentales que se han estrenado en 2021 (por ahora), en el que hacemos balance a mitad de año de cómo va la temporada, será actualizado en diciembre, cuando haremos un ranking cualitativo con la visión completa. Hasta entonces, las seleccionadas aparecen en orden alfabético.

