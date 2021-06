Un adolescente no binario: la única trama de 'Elite' que Netflix retiró a los creadores de la serie

En nuestra entrevista con Carlos Montero, showrunner y cocreador, de la serie Élite no pudimos evitar la tentación de preguntarle si la plataforma de streaming nunca había tirado a los guionistas alguna trama. “Voy a ser sincero. Déjame pensar”, afirmó antes de mirar hacia atrás y caer en el único veto de Netflix en las cuatro temporadas de la serie teen. “Nos tiraron la historia de un chico no binario”.

Asesinatos, desapariciones, encubrimientos de crímenes, relaciones a tres, robo de identidad, adolescentes con cáncer y VIH, narcotráfico, estupro… Límites no es precisamente la palabra que viene a la mente cuando uno piensa en Élite, un fenómeno mundial made in Spain que ha estrenado esta misma semana su cuarta temporada.

Desde los tiempos de Orange Is the New Black, una de sus primeras apuestas de ficción, la marca Netflix ha estado íntimamente relacionada con la representación y la diversidad en pantalla. ¿Por qué descartó entonces la compañía contar la historia de un chico no binario en una de sus series más populares que sí había retratado, por ejemplo, a una adolescente que convivía sin mayor dramatismo con el VIH?

“No tuvo que ver con la historia. Fue porque no habíamos encontrado al actor que queríamos”, explica el creador sobre un proceso frustrado y frustrante para una serie que ya había dado un paso adelante en el retrato natural y desprejuiciado de las parejas homosexuales a través de la popular historia de Omar y Ander. El equipo se planteó utilizar un actor binario para el personaje, pero lo acabaron descartando. “Sabíamos que era un problema con las sensibilidades actuales y al final entre Netflix y nosotros llegamos a la conclusión de que era mejor no hacerla”, confiesa el máximo responsable creativo de Élite.

Belen Cuesta en 'La casa de papel'. Netflix

El pasado año Netflix fue cuestionada por contratar a Belén Cuesta, una actriz cis, para interpretar a una mujer trans en La casa de papel. La ganadora del Goya explicó a SERIES & MÁS que “una actriz cisgénero puede hacer de mujer trans y viceversa", pero no todo el mundo estuvo de acuerdo ese punto de vista. Jedet, la protagnista de Veneno, lamentaba en sus redes sociales la decisión. “Pues pienso que ojalá algún día las actrices transgénero tengamos las mismas oportunidades que las actrices cisgénero, pero lamentablemente aún queda mucho por hacer. Al menos Belén no es un chico con peluca haciendo de trans, eso lo agradezco”.

Se estima que el número de personajes no binarios en series de acción real apenas supera la veintena. El primer protagonista adolescente del tercer género llegó a Netflix a través de Degrassi: Next Class. Asignada como mujer al nacer, Yael comienza a cuestionar su identidad en la temporada cuatro. Finalmente, se da cuenta de que se identifica como género no binario y empieza a usar los pronombres elle y elles. En España todavía es una cuenta pendiente. “Esa es la única historia que se ha caído de Élite en todas las temporadas. Cuando encontremos al actor, haremos esa trama”, promete Montero.

Un debate candente en la industria

Asia Kate Dillon en 'Billions'. Showtime

Hace años el género no binario era un gran desconocido para todos los públicos, incluyendo a una industria televisiva que por fin había empezado a escuchar a unas minorías que sentían la necesidad de verse representadas en la pantalla. El 19 de febrero de 2017, Asia Kate Dillon hizo historia al interpretar por primera vez a Taylor Mason, el primer personaje no binario que aparecía en una serie de televisión de vocación generalista.

Showtime decidió presentar su trabajo en Billions a los Emmy. Al tener divididos sus premios de interpretación según géneros, la Academia de Televisión permitió que Dillon escogiera en qué categoría deseaba competir. Finalmente optó por enfrentarse a a los actores y no las actrices: en inglés el término actor es una palabra de género neutro.

El debate llevó a los MTV Movie & TV Awards a ser el primer evento de la industria en eliminar los géneros en las categorías de interpretación. Por primera vez en su historia, este año el Festival de Berlín decidió sustituir los premios a mejor actriz y mejor actor por los de mejor interpretación protagonista y de reparto, independientemente del género de los aspirantes. Un pequeño paso para la industria del entretenimiento y que, sin embargo, supuso un gran paso para una comunidad históricamente ignorada.

La cuarta temporada de 'Élite' se puede ver completa en Netflix desde el 18 de junio.

