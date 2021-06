Lo que nos han dejado las 'Historias breves' de 'Élite', el aperitivo del regreso de la serie teen de Netflix

Por primera vez en sus cuatro años de existencia, Élite ha regalado a sus seguidores más fieles un aperitivo antes del regreso oficial de uno de los títulos estrella de Netflix España. La serie regresa con ocho nuevos capítulos mañana viernes, pero durante los últimos cuatro días las Historias breves de Élite nos han permitido colarnos en el verano de algunos alumnos de Las Encinas. Guzmán, Caye + Rebe, Nadia + Guzmán, Omar + Ander + Alexis y Carla + Samuel han sido los protagonistas de estas microhistorias de 30 minutos de duración que funcionan como transición entre la vieja y la nueva generación de la producción de Zeta Studios.

“Al final de la tercera temporada me quedé con la sensación de que nos quedaban cosas por contar”, nos contaba hace unos días Carlos Montero, showrunner y cocreador de la ficción. “Élite es una serie que se va comiendo sus tramas muy rápido y muchas veces no tienes el tiempo ni la calma para contar ciertas cosas. Nos parecía que ese verano que hay en medio podíamos explorarlo. Teníamos la sensación de que algunas tramas no se habían quedado cerradas del todo y estas Historias breves eran una forma de hacerlo”.

Si no tienes tiempo para dedicar dos horas a este interludio, a continuación te resumimos con spoilers lo que ha pasado en estas Historias breves, una rareza en el universo de Élite que abraza un tono más personal e intimista en la mayoría de sus historias.

Guzmán + Caye + Rebe

Rebe, Guzmán y Cayetana. Netflix

La historia de Guzman, Caye y Rebe es una elección extraña para empezar con estas píldoras especiales. Esta pequeña aventura sirve para recordar dónde se quedaron tres de los personajes que seguirán presentes en las tramas de Élite en su cuarta temporada. La fantasiosa Cayetana se va a la universidad, pero seguirá en Las Encinas gracias a su trabajo como limpiadora. Un apagado Guzmán sigue rayado con la marcha de Nadia. La rebelde Rebeka cree que su madre ha dejado la vida criminal al margen y todavía no ha superado su disgusto con Samu.

Todo empieza cuando Rebe invita a su nueva casa a dos compañeros con los que tampoco tiene una relación particularmente buena bajo la falsa promesa de que ha organizado un fiestón de verano. La macrofiesta no es real y pronto Guzmán y Caye descubren que su anfitriona les ha dado drogas sin avisarles.

La situación se complica aún más cuando los chicos descubren que la madre de Rebe ha mentido una vez más. ¿Cómo lo saben? La aparición repentina de un alijo de cocaína acaba dando pie a una especie de película de terror en la que unos narcotraficantes intentan entrar a la casa para recuperar su dinero. Una divertida Georgina Amorós es lo más destacado de una historia a medio camino de lo absurdo y lo ridículo.

Nadia + Guzmán

Nadia y Guzmán. Netflix

Nadia y Guzmán parecen decididos a seguir juntos a pesar de que ella esté empezando una nueva vida en Nueva York. Nadia confiesa a su hermano que no quiere volver a España para la boda de su hermana porque no está preparada para ver a Guzmán. Éste se acaba enterando de la verdad cuando le cuenta a Omar que va a comprar un billete para ver a su novia justo el fin de semana que Nadia tiene la boda de su hermana. Guzmán no entiende nada y planta cara a su pareja. Esta lo reconoce: tiene miedo que reencontrarse tan pronto con él le quite las ganas de volver a irse y aprovechar una de esas oportunidades que solo se tienen una vez en la vida.

Guzmán insiste en que Nadia vaya a la boda de su hermana, incluso si para ello debe quedarse sin ver a su novia cuando los dos estén en Madrid. Al final, la joven es incapaz de resistirse y la pareja pasa unas horas juntos que no terminan de disfrutar del todo. Cada uno quiere algo distinto de ese encuentro, hasta que Guzmán insiste en que quiere que Nadia se vaya a Nueva York y vuele libre. El episodio termina con la vuelta de la joven a Estados Unidos. Su historia se resolverá (o no) en la cuarta temporada de la serie.

Omar + Ander + Alexis

Omar, Ander y Alexis. Netflix

La historia breve de Omar, Ander y Alexis es la despedida oficial de la serie para Darío Madrona, cocreador de la serie y coshowrunner junto a Montero en las tres primeras temporadas de la serie. Estos tres capítulos sirven para retratar el estado mental de Ander, que en la tercera temporada tuvo que hacer frente a un cáncer que casi acaba con su vida, y para que Omar descubra que su chico es consciente de su infidelidad en anteriores episodios.

El pretexto para abordar el conflicto vital de Ander es su relación de amistad con Alexis, otro joven con cáncer con el que hizo migas durante las sesiones de quimioterapia. Los episodios revelan que Ander sufre el clásico síndrome de culpa del superviviente. ¿Por qué tiene que vivir él mientras Alexis va a morir?

El novio de Omar intenta que los últimos meses de vida de su amigo sean lo más dignos posibles. Incluso intenta liar que Alexis se líe con Rebe, que se ofrece diligente a practicar sexo con él. El enfermo rechaza la oferta. Alexis quiere morir en sus propios términos, algo que su colega se niega a aceptar inicialmente. Un emocionante final pone el broche de oro a una importante relación para el alumno de Las Encinas.

Carla + Samuel

Carla y Samuel. Netflix

Los fans del apasionado romance entre el alumno más humilde de Las Encinas y la Marquesa de Caleruega pueden respirar tranquilos. A pesar de que los caminos de los personajes están destinados a separarse (a estas alturas ya sabíamos que Ester Expósito ha abandonado la serie e Itzan Escamilla no), durante estas historias breves recordamos por última vez por qué la historia de amor de Samuel y Carla está condenada al fracaso.

El relato está organizado en tres actos claramente diferenciados: el intento de Samuel de que Carla no se suba al avión que está a punto de llevarla a Londres, un sexual reencuentro que revela que la marquesa en realidad está deseando seguir al lado del camarero, y una triste conclusión en la que ambos llegan a la conclusión, cada uno en sus propios términos, de que sus vidas no tienen nada que ver.

Los espectadores más fieles celebrarán el regreso de los famosos macarrones con los que Samuel intentó conquistar a Carla por primera vez, pero hay un detalle realmente memorable en estos tres microepisodios. Después de pasar días haciendo el amor, el joven tiene que irse a su trabajo en un restaurante de lujo. Carla, que no ha tocado un palo al agua en toda su vida, deja claro que ni siquiera sabe cuánto dura una jornada laboral en este país. ¿Ocho horas? ¿Tanto? Por mucho que se deseen, sus diferentes orígenes iban a acabar tarde o temprano con su pasión. Ambos jóvenes llegan a la misma conclusión: es mejor dejarlo en el punto más alto.

