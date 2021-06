Las 10 mejores películas que se han estrenado en plataformas en 2021 (por ahora)

Llegados al ecuador del año, toca hacer balance de las mejores películas de lo que llevamos de 2021. Todas son estrenos directos en plataformas como Netflix, Movistar+, Amazon Prime Video y Filmin.

Os dejamos con la selección de la redacción de SERIES & MÁS con lo mejor del año, por ahora, que por un principio de prudencia hemos decidido ordenar con un criterio alfabético y no de calidad, cosa que haremos a final de año.

Si quieres saber cuáles son las mejores series de lo que llevamos de 2021, lo puedes consultar aquí.

'The Assistant' (Filmin)

Era cuestión de tiempo que Hollywood empezar a producir películas inspiradas, directa o indirectamente, en el movimiento #MeToo. La directora Kitty Green, una documentalista que se estrena aquí en el cine de ficción, huye de las situaciones gráficas para explorar la ley del silencio que permitieron que personas como Harvey Weinstein crearan una dictadura del terror a su alrededor durante décadas. El mejor arma de The Assistant es Julia Garner. La actriz de Ozark cambia radicalmente de registro para crear una interpretación magnética con la que, sin necesidad de apenas diálogos, es capaz de transmitir el pánico y la confusión que pasa en todo momento por su cabeza. Su encuentro con el responsable de recursos humanos es una de las escenas más impactantes que verás en este 2021.

• Crítica: ‘The Assistant', mucho más que la película sobre los abusos de Harvey Weinstein

'El discípulo' (Netflix)

'El discípulo'.

Tras su paso por el Festival de Venecia, donde ganó el premio al Mejor guion y el FIPRESCI, Netflix se quedó con los derechos de distribución internacional de esta película india que se merecía mucha más atención de la que ha recibido. El director Chaitanya Tamhane cuenta la historia de un joven obsesionado con triunfar en la música tradicional india, para lo que estudia sus tradiciones y raíces con ahínco. Lo que consigue Tamhane es una reflexión sobre el peso de las tradiciones, la importancia de saber honrarlas sin perpetuar valores reaccionarios, y sobre el poco peso de nuestra historia en la música gracias a fenómenos como Operación Triunfo. Una joya que necesita paciencia y que se toma su tiempo en arrancar, pero que conquista al espectador.

'Fragmentos de una mujer' (Netflix)

Vanessa Kirby fue nominada al Oscar (su madre en la ficción, Ellen Burstyn, también debería haberlo sido) por capturar el descenso a los infiernos de Martha, una mujer que debe atravesar todas las fases del duelo si quiere ser capaz de superar la muerte de su bebé en un parto casero. El festival de emociones, silencios y enfrentamientos (internos y externos) de la primera princesa Margarita de The Crown destaca en un ejercicio desasosegante, incómodo e irregular que no da tregua, especialmente en su embemático arranque. Fragmentos de una mujer empieza con un plano secuencia de 25 minutos que muestra la tragedia que cambiará la vida para siempre la vida de su protagonista. Si pensabas que el parto de Roma era complicado, el debut en inglés de Kornél Mundruczó (White God) puede que no sea para ti.

• Crítica: 'Fragmentos de una mujer': Vanessa Kirby apunta al Oscar en el demoledor drama de Netflix

'In fabric' (Movistar+)

Peter Strickland se colocó como una de las figuras más personales del cine de autor y fantástico gracias a títulos como Berberian sound studio y The duke of Burgundy. In Fabric debería haber sido su confirmación como tal, pero desde su paso por el Festival de San Sebastián de 2018 no habíamos vuelto a saber nada de este título tan peculiar, arriesgado y divertido. Ahora ya se puede ver y disfrutar de una de las mentes más retorcidas y originales del cine actual. In Fabric cuenta la historia de un vestido maldito. Así, como lo oyen. Quien compra el vestido rojo termina muriendo. Con una historia tan simple, Strickland construye un homenaje al giallo, al terror y al fantástico, y también una crítica al capitalismo feroz.

• 'In fabric': ¿Un vestido asesino? Peter Strickland cuenta las claves de su inclasificable película

'Judas y el mesías negro' (Varias plataformas)

Este año se ha demostrado la importancia de que minorías que hasta este momento estaba infrarrepresentadas en Hollywood, cuenten sus historias. Es el caso de los directores negros, que por fin están pudiendo contar los eventos que les han marcado. Uno de ellos es el que recoge Shaka King en este thriller político que fue una de las sorpresas de los últimos Oscar, donde se llevó dos Oscar, a Mejor canción original y a Mejor actor de reparto por la increíble interpretación de Daniel Kaluuya como Fred Hampton, el líder de las panteras negras que fue asesinado por el FBI por miedo a que se convirtiera en un líder político capaz de recoger todo el sentimiento de hartazgo de los colectivos discriminados.

• Crítica: 'Judas y el mesías negro', el potente drama con pegada política que es la sorpresa de los Oscar

'Malcolm y Marie' (Netflix)

'Malcolm y Marie' | Tráiler oficial | Netflix

El creador y la protagonista de Euphoria aprovecharon el retraso indefinido del rodaje de la segunda temporada de la serie por el COVID-19 para rodar en secreto una película basada en el desencuentro de una pareja, un director de cine afroamericano (John David Washington) y su pareja e inspiración artística. Durante 100 minutos somos testigos de una serie de debates sobre la verdadera autoría de las historias, el lugar de la crítica en el cine, su tóxica relación y la fina línea que pueden separar las relaciones artísticas de las románticas, entre muchas otras ideas que pueblan el drama más verborreico del año. La brutal interpretación de Zendaya, la polémica que provocó la película en la prensa norteamericana y la fotografía en blanco y negro es lo más memorable de una propuesta a ratos frustrante, a ratos fascinante.

• Crítica: Zendaya arrasa en 'Malcolm y Marie', un potente drama maltratado por los críticos de Hollywood

'Los Mitchell contra las máquinas' (Netflix)

'Los Mitchell contra las máquinas' | Tráiler oficial | Netflix

Esta joya de la animación no es solo la mejor película de Netflix en lo que llevamos de 2021, sino un nuevo paso adelante para dos maestros de la animación moderna: Phil Lord y Chris Miller, directores de La LEGO película y Spider-Man: Un nuevo universo y aquí productores. Aunque la reflexión sobre nuestra relación con la tecnología y la posible deshumanización a la que nos exponemos funcione sea algo previsible, es el sentido del humor, la espectacular animación con estilo pop-up y, por encima de todo, el amor y el ingenio que desprenden sus personajes los que hacen de Los Mitchell contra las máquinas una recomendación infalible para todos los públicos. Aquellos que la vean en versión original podrán disfrutar de una divertidísima Olivia Colman en el papel de la villana de la función.

• Crítica: 'Los Mitchell contra las máquinas', la mejor película de Netflix en 2021 es esta joya de la animación

'Noticias del gran mundo' (Netflix)

‘Noticias del gran mundo’ | Tráiler oficial | Netflix

Paul Greengrass dirigió su película más clásica hasta el momento y convenció con este peculiar western crepuscular que cuenta la historia de un veterano de la Guerra Civil estadounidense que acepta entregar a una niña, acogida por el pueblo Kiowa hace años, a sus tíos en contra de la voluntad de la chica. Viajan cientos de kilómetros y se enfrentan a graves peligros mientras buscan un lugar al que cualquiera de ellos pueda llamar hogar. Elegante, dirigida con mimo -Greengrass demuestra que sabe abandonar la cámara en mano cuando la historia lo pide-, con una fotografía y una banda sonora exquisitas y unas interpretaciones deliciosas. Noticias del gran mundo es una película que huele a cine clásico y que además habla del poder de contar historias con un Tom Hanks sublime.

• Crítica: 'Noticias del gran mundo', Tom Hanks en busca del hogar y la redención en un emotivo western

'Una noche en Miami' (Amazon Prime Video)

A través de los personajes de Malcolm X y Sam Cooke somos testigos de un fascinante debate en el que no hay respuestas ni conclusiones fáciles. Ahí radica parte de la grandeza de Una noche en Miami. La directora Regina King y el guionista Kemp Powers lanzan más preguntas que respuestas y saben que están hablando de temas importantes, pero sin llegar a caer en la grandilocuencia o la autocomplacencia. La película de Prime Video conecta hábilmente los conflictos de la América de entonces con la de hoy. Antes de los acontecimientos que precipitaron el movimiento Black Lives Matter, la película ya era un poderoso relato sobre las vivencias y contradicciones de la comunidad afroamericana. Ahora su discurso es todavía más pertinente gracias, en parte, a su extraordinario reparto.

• Crítica: 'One Night in Miami', la estupenda reflexión de Regina King sobre el racismo y la fama

'Palm Springs' (Movistar+)

Los bucles temporales siempre han sido buena materia prima para el cine. Palm Springs podría leerse como una nueva versión de Atrapado en el tiempo, y coge de ella la idea de un mismo día que se repite una y otra vez, pero el carisma que tiene la pareja a la que dan vida Andy Samberg y Cristin Milioti hace que no se conforme con ser una fotocopia, sino que tenga una personalidad propia y sirva hasta como reflexión del hastío de la generación joven. Una comedia romántica divertida, original, con un puntito ácido y mucho, mucho encanto. Samberg, parte del grupo cómico Lonely Island, prácticamente desconocido en España, demuestra que tiene presencia cómica suficiente y madera de estrella.

• Crítica: 'Palm Springs', una comedia romántica encantadora y divertida en clave de bucle temporal

Este artículo de las mejores películas de plataformas en 2021 (por ahora), en el que hacemos balance a mitad de año de cómo va la temporada, será actualizado en diciembre, cuando haremos un ranking cualitativo con la visión completa. Hasta entonces, las seleccionadas aparecen en orden alfabético.

Las mejores series de 2021 (por ahora)

• Las 10 mejores series que se han estrenado en 2021 (por ahora)

• Las 5 mejores series españolas de 2021 (por ahora)



• Las 5 mejores series que ha estrenado Amazon Prime Video en 2021 (por ahora)

• Las 5 mejores series que ha estrenado Apple TV+ en 2021 (por ahora)

• Las 5 mejores series que ha estrenado Filmin en 2021 (por ahora)

• Las 5 mejores series que ha estrenado HBO en 2021 (por ahora)

• Las 5 mejores series que ha estrenado Movistar+ en 2021 (por ahora)

• Las 5 mejores series que ha estrenado Netflix en 2021 (por ahora)