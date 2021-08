'The Morning Show': nuevo tráiler para la segunda temporada de la serie de Apple TV+

'The Morning Show': nuevo tráiler para la segunda temporada de la popular serie de Apple TV+

El esperado reencuentro de Friends no será la única vez que veremos a Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en la televisión este año. Apple TV+ estrenará el 17 de septiembre la segunda temporada de un premiado drama que muestra los entresijos de un exitoso de programa matinal en Estados Unidos. La nueva entrega estará compuesta por 10 episodios que se emitirán de forma semanal y contará con un fichaje estrella: Julianna Margulies (The Good Wife, Urgencias). El nuevo trailer revela además que Will Arnett (Arrested Development) se une a la serie en los nuevos capítulos.

Retomando desde los sucesos explosivos de la primera temporada, la segunda recupera al equipo de The Morning Show recuperándose de la destrucción causada por las acciones de Alex y Bradley en una denuncia en directo que provoca un seísmo en la vida de todos los implicados. La serie seguirá explorando mundo en continuo cambio, donde la identidad lo es todo y el abismo entre cómo nos presentamos y cómo somos en realidad desempeña un papel decisivo.

Nuevo trailer de 'The Morning Show' | Temporada 2 | Apple TV+

La llegada deMargulies como Laura Peterson, una reportera de informativos, es la más esperada de la temporada. No es la única. Greta Lee (Muñeca rusa) es Stella Bak, una profesional del mundo tecnológico que se ha unido al equipo ejecutivo de la cadena; Ruairi O’Connor (visto recientemente en Expediente Warren: Obligado por el demonio) es Ty Fitzgerald, una carismática e inteligente estrella de YouTube; el monologuista Hasan Minha es Eric Nomani, un nuevo miembro del equipo; la ganadora del Emmy Holland Taylor (Dos hombres y medio) es Cybil Richards, la experta presidenta de la junta de la cadena; Tara Karsian (American Horror Story) es Gayle Berman, una productora de informativos, mientras que Valeria Golino (Rain Man) es Paola Lambruschini, una cineasta documental.

La showrunner Kerry Ehrin seguirá al frente de una serie que se estrenó con un par de episodios titubeantes que no dejaban entrever que The Morning Show acabaría siendo una de las mejores series de su temporada. Billy Crudup ganó el Emmy al mejor actor secundario en televisión, mientras que Aniston se hizo con el premio del Sindicato de Actores.

Primer tráiler de 'The Morning Show' T2

'The Morning Show' | Trailer en español | Apple TV+

La primera temporada de 'The Morning Show' se puede ver ya completa en Apple TV+.

