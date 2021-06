'Lupin': su creador prepara la tercera temporada de la serie de Netflix tras cerrar su historia de orígenes

Es el mundo de Lupin y nosotros vivimos en él. Los más de 70 millones de cuentas que vieron los cinco primeros episodios de adaptación contemporánea y libre del personaje creado por Maurice Leblanc dejaron claro que el ladrón de guante blanco había vuelto para quedarse. Después de las buenas críticas que ha recibido la segunda parte en su regreso a Netflix el 11 de junio, ha llegado el momento de mirar al futuro y preguntarse qué pasará en la serie protagonizada por Omar Sy de cara a una tercera temporada.

Mirando de reojo a un clásico

'Lupin' | Tráiler | Parte 2 | Netflix

Los que estén más atentos y conozcan la obra de Leblanc habrán apreciado varios guiños en la serie hasta ahora. “Alimentamos constantemente al monstruo hambriento de los fans de Lupin”, explica George Kay, creador de la nueva versión de un personaje que ha sido adaptado en incontables ocasiones al cine, teatro o televisión, en una entrevista con Variety. En el episodio 7, en la parte 2, la puerta de la habitación del hotel en la que se encuentra Pellegrini es la 813, que es una famosa novela de Arsène Lupin. En el apartamento de Fabienne Beriot en el episodio 4 de la parte 1, vemos un siete de corazones que hace referencia a otra famosa historia de Lupin”.

El método que sigue Kay con su ayudante Joe Williams es seleccionar momentos de la trama y preguntarse cómo se harían las cosas dentro del universo de las novelas de Lupin. Un ejemplo: “Necesitamos colarnos en un edificio. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué edificios podemos usar de los libros? ¿Qué formas de entrar podemos utilizar? ¿Qué trucos? ¿Y si tomamos esa idea de esa historia y la usamos de una manera diferente?”.

El showrunner insiste en que hay que marcar los límites entre su serie y los libros que la inspiran. "Una vez que configuramos esa gramática, tenemos que seleccionar y conocer nuestras referencias. Por eso Assane elige y reconoce su inspiración cuando la hace referencia".

¿Y ahora qué?

'Lupin' sigue a un nivel excelente en su segunda parte. Netflix

Si no has terminado los cinco episodios estrenados el pasado viernes, quizás sea el mejor momento para dejar de leer. Los que sí los han visto ya saben que, 25 años después de la trágica muerte del padre de Assane Diop, el malvado Pellegrini finalmente es arrestado por su asesinato, entre otros crímenes. En los últimos instantes de la temporada vemos cómo el protagonista se despide de su familia y desaparece en la oscuridad antes de que las autoridades puedan detenerlo.

Kay ya ha explicado que los diez episodios que hemos visto ya no son más que una historia de orígenes del personaje que forma parte de un arco mucho más grande. Los siguientes episodios todavía no están escritos, pero el guionista ya ha adelantado que la serie seguirá explorando el pasado de Assane para seguir desarrollando emocionalmente al personaje, que no está previsto que París deje de ser el escenario principal de la serie y que llegarán nuevos personajes y conflictos para poner las cosas difíciles a “un hombre de familia que resulta ser una especie de superhéroe en su tiempo libre".

'Omar Sy' en la primera entrega de 'Jurassic World' Universal

Omar Sy ha estado rodando en el primer semestre del año Les gars sûrs con Louis Leterrier, el director de los tres primeros episodios de Lupin. El proyecto, que también verá la luz en Netflix, es una secuela de la película de 2012 llamada Incompatibles. Sy también tiene pendiente de estreno Jurassic World: Dominion, en la que interpreta a un domador de velociraptores.

Se desconoce cuándo empezarán a rodarse los nuevos episodios de Lupin ni cuál será finalmente su argumento. Lo único que es oficial por el momento es que se estrenará en dos partes, como la primera temporada de la serie.

Puedes ver las dos primeras partes de 'Lupin' ya en Netflix.

También te puede interesar...

• Crítica: ‘Élite’, privilegio, sexo y consentimiento, cóctel explosivo para la nueva generación de Las Encinas

• Netflix, tenemos un problema (con la producción propia en España)

• Carlos Montero (creador de 'Élite'): "Si desde Malasaña ya llego al mundo, ¿para qué me voy a ir a Hollywood?"