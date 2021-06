Las 5 mejores series españolas de 2021 (por ahora).

Aunque llevemos sólo seis meses de 2021, ya se han estrenado un buen número de series españolas. Suficientes como para elegir las mejores de lo que llevamos de año. Es cierto que ha habido decepciones como Sky Rojo, pero también regresos a la altura, como el de Hierro, y nuevas apuestas que han sorprendido y gustado casi con unanimidad como Reyes de la noche.

Estas son las cinco mejores series españolas que hemos visto en esta mitad de curso. O al menos, de momento, ya que las cadenas y plataformas siempre se guardan sus mejores bazas para la segunda parte del año.

'Hierro' T2 (Movistar+)

Candela Peña en la segunda temporada de 'Hierro'. Movistar+

La primera temporada de Hierro fue toda una sorpresa. Un thriller que no buscaba renovar el género, pero que construía un imaginario propio gracias a la isla que da nombre a la serie y que creaba un buen suspense sobre los hombres de una Candela Peña magnética. Una ficción cuya segunda temporada tenía el riesgo del chicle estirado, de notar que no había más que contar. No ha sido así, y este regreso de la Jueza Montes ha estado a la altura e incluso ha superado a la primera temporada.

Un caso más centrado en el drama, con una madre que ve cómo el padre amenaza con llevarse a sus hijos de la isla, giros bien medidos para sorprender y una Candela Peña que vuelve a demostrar (una vez más) que es un todoterreno que puede con todo.

• Crítica: ‘Hierro’ (T2) vuelve con una notable temporada y con una Candela Peña perfecta

'El inocente' (Netflix)

Mario Casas y Aura Garrido en 'El Inocente'. Netflix

No será la mejor serie española del año, y puede que dentro de seis meses todos nos hayamos olvidado de ella, pero nadie puede negar que la serie de Oriol Paulo ha sido la experiencia más adictiva de esta primera mitad de 2021. El director de thrillers como Contratiempo plantea un puzzle donde no hay otra finalidad que enganchar al espectador, desconcertarle, que juegue a intentar descifrar cada pista falsa, a adelantarse a cada giro.

El inocente cuenta la historia de Mateo, que sale de la cárcel tras cumplir condena por un homicidio involuntario, pero que se verá envuelto en un misterio mucho mayor. Cada episodio es una pieza del puzzle, centrado en un personaje, y todos con una cantidad de sorpresas delirantes que uno sólo puede rendirse a la locura y dejarse llevar.

• Crítica: ‘El inocente’, una mezcla tan adictiva que no podrás dejar de ver y arrasará en Netflix

'Libertad' (Movistar+)

Enrique Urbizu junto a Bebe en el rodaje de 'Libertad'. Emilio Pereda Movistar+

No es la mejor creación de Enrique Urbizu, pero todo lo que toca el director se impregna de su cinefilia y de su forma de rodar. En Libertad se arriesga con una historia de bandoleros que rescata el espíritu de Curro Jiménez y que se arriesgó con un doble formato de película y serie. Una aventura llena de influencias pictóricas, rodada casi en su totalidad en exteriores y con escenas vibrantes, aunque en su conjunto flojee por el ritmo y un montaje algo errático. A pesar de todo es una de las series españolas más interesantes que han llegado en esta primera mitad de 2021.

• Crítica: 'Libertad' (Movistar+), la valiente pero irregular apuesta de Urbizu por el bandolerismo



'Reyes de la noche' (Movistar+)

Miki Esparbé e Itsaso Arana en 'Reyes de la noche'. Movistar+

Uno de los estrenos originales de Movistar es esta serie creada por Adolfo Valor y Cristobal Garrido, la pareja de guionistas de comedia que escribió éxitos como Lo dejo cuando quiera. Reyes de la noche coge la histórica guerra radiofónica entre José María García y José Ramón de la Morena y crea dos personajes que son un trampantojo de aquellos para hablar de los medios a finales de los años 80 y cómo eran hombres que amasaban mucho poder.

Una serie divertida, ágil, que se ve con gusto y se devoran sus seis episodios que quedan abiertos para la segunda temporada. Una ficción que entre risa y risa habla del machismo de aquellos periodistas -que sigue presente en la actualidad- y de la connivencia entre fútbol, poder y política. Javier Gutiérrez y Miki Esparbé están de fábula.

• Crítica: 'Reyes de la noche' (Movistar+), la primera gran serie española de 2021

'La templanza' (Amazon Prime Video)

Rafael Novoa y Leonor Watling son los protagonistas de 'La templanza'. Amazon Prime Video

El segundo proyecto de la compañía es otra apuesta sobre seguro: la adaptación de una novela de María Dueñas, autora de uno de los mayores éxitos de la televisión española en la última década con El tiempo entre costuras. Su continuación espiritual, La templanza, es una vistosa producción de época con una estupenda Leonor Watling que sostiene sobre sus hombros una historia que se expande durante más de treinta años, cuatro países y dos continentes.

La adaptación de López Rubio y su colaborador habitual Javier Holgado equilibra el peso narrativo de sus dos personajes protagonistas. El libro se centraba en la historia de Mauro Larrea, un hombre que abandonaba España en su juventud para irse al Nuevo Mundo con la esperanza de hacer fortuna. El destino le reservaba una sorpresa en forma de Soledad Montalvo, una mujer que también se había visto obligada a dejar España para irse a Londres y llevar la vida que estaba diseñada para ella.

• Crítica: ‘La templanza’, Amazon progresa adecuadamente con un folletín vistoso y una fantástica Leonor Watling

