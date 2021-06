'See': Apple TV+ anuncia la fecha estreno de su segunda temporada y la renueva para una tercera

Jason Momoa en la segunda temporada de 'See'. Apple TV+

Apple TV+ ha anunciado la fecha de estreno de See, la millonaria, ambiciosa y postapocalíptica serie protagonizada por Jason Momoa, que podremos ver el próximo 27 de agosto.

Además, ha aprovechado la cita para confirmar que la renueva por una temporada más, llegado, al menos, a la tercera.

Jason Momoa regresa a Apple TV+

See nos sitúa en un catastrófico futuro en el que la humanidad ha perdido el sentido de la vista, teniendo que adaptarse a la caza y la interacción con el medio de otras maneras con tal de lograr la supervivencia. Allí, el protagonista y guerrero Baba Voss (Jason Momoa) hará todo lo posible para reunir a su familia de nuevo y huir de la guerra que envuelve su mundo, aunque eso suponga hundirse cada vez más en el fango a medida que intenta avanzar. Mientras evita caer en la desesperación, su hermano Edo (Dave Bautista, de Guardianes de la Galaxia) se convertirá en una amenaza aún mayor y le pondrá las cosas todavía más difíciles.

Teniendo la fecha de estreno confirmada para el próximo viernes 27 de agosto, la serie del creador Steven Knight (Peaky Blinders) y del director Francis Lawrence (Los juegos del hambre) emitirá sus episodios semanalmente, como acostumbra a hacer Apple TV+ con el resto de sus producciones.

En 'See' volveremos a "no ver nada"

Aún no hemos visto cómo será la segunda temporada, pero la plataforma ya ha confirmado una tercera dosis de capítulos para See a través del propio Momoa, que lo anunció durante su intervención en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

La serie no sólo ha confirmado su caluroso regreso en verano, sino que además, ya ha iniciado el postapocalíptico rodaje de su tercera temporada en Toronto, Canadá, por lo que sabremos aun más de estos personajes muy pronto.

El apocalipsis regresa este verano

See está producida por Steven Knight, Francis Laurence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe y Jonathan Tropper, que también actúa como showrunner, además de contar con la participación de Chernin Entertainment y Endeavor Content.

En la segunda temporada de esta producción volveremos a ver a Jason Momoa, que tendrá que enfrentarse al su propio hermano, interpretado por Dave Bautista. El reparto lo completan Alfre Woodard (Paris), Hera Hilmar (Maghra), Sylvia Hoeks (Queen Kane) y Christian Carmago (Tamacti Jun), a los que se añaden nuevos personajes, interpretados por Eden Epstein (Sweetbitter), Tom Mison (Watchmen), Hon Lee (Warrior), Olivia Cheng (Warrior), David Hewlett (La Forma del Agua) y Tamara Tunie (Flight).

La segunda temporada de See llegará el 27 de agosto, pero mientras esperamos, podremos disfrutar de la primera temporada al completo en Apple TV+.

