Las 10 mejores series originales que ha estrenado Apple TV+ en 2021 (por ahora)

En lo que llevamos de 2021, Apple TV+ ha confirmado su posición de gran tapada en las guerras del streaming, con un variado catálogo que merece más atención de la que ha recibido hasta el momento.

El próximo 1 de noviembre se celebrará el segundo aniversario desembarco internacional de Apple TV+, el servicio de streaming del gigante de las telecomunicaciones que desde su estreno con The Morning Show, Para toda la humanidad, See y Dickinson como carta de presentación dejó claro que no quería ser una plataforma más. A pesar de su poco tiempo en el mercado, la marca se sigue distanciando de la competencia con un concepto claro (solo contenidos originales) y un más que notable nivel medio para sus producciones.

Estas son las series favoritas de Apple TV+ en lo que llevamos de año para la redacción de SERIES & MÁS, ordenadas en orden alfabético.

'1971: El año en el que la música lo cambió todo'

Con 1971: El año en el que la música lo cambió todo, Apple TV+ hizo un regalo a los fans del rock vintage. El espectador es testigo en ocho episodios de una selección ingente de imágenes de archivo, canciones y documentos inéditos que radiografían la sociedad de finales de los 60 y principios de los 70 y cómo las grandes estrellas no pudieron quedarse calladas ante todo lo que estaba pasando: la guerra de Vietnam, el racismo, la falta de oportunidades… Ellos usaron su música para cambiar todo y sus canciones llegaron a millones de personas y siguen escuchándose décadas después. Los Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell, Lou Reed y muchos más artistas que se ganaron un lugar en la historia de la música. (Javier Zurro)

'Calls'

'Calls' | Tráiler oficial | Apple TV+

La propuesta formal más radical de la plataforma es un formato de nueve episodios de entre 14 y 20 minutos de duración en el que somos testigos de una serie de llamadas de teléfono, aparentemente cotidianas e inconexas, en las que los protagonistas se deberán enfrentar a experiencias aterradoras y de difícil explicación. El sonido y unos sugerentes grafismos son las únicas herramientas para hacer llegar a la audiencia esta adictiva serie de relatos que no se parecen a nada que hayas visto este año.

En su estreno en marzo describimos a Calls como un cruce entre un pódcast y un test de Rorschach. Fede Álvarez (director de No respires) se pasó a la televisión para desarrollar junto al guionista Carlton Cuse (Perdidos) la serie más original en lo que llevamos de 2021… si no fuera porque es una nueva versión de un formato francés creado en 2017 por Timothée Hochet. Este detalle le resta puntos de frescura, pero no de mérito. Si sigues dudando de si acercarte a una propuesta tan atípica como esta, te invitamos a escuchar (y ver) el segundo episodio de la serie. 15 minutos son suficientes para entender la clave del formato: una series de historias profundamente humanas y que nos llegan disfrazada de intrigantes enigmas en clave de sci-fi.

'Ciclos' T2

El mayor deseo de Nikki (Esther Smith) y Jason (Rafe Spall) es ser padres, pero es lo único que no pueden tener. Después de descartar otras opciones, la pareja decide adoptar y se enfrenta a un mundo de nuevos y desconcertantes desafíos. Ciclos, la primera serie británica que produjo la plataforma, es la gran tapada del catálogo de Apple TV+. El creador Jim O'Hanlon se basó en su experiencia como niño adoptado para contar una historia sobre un tema conocido por todos pero que pocos realmente saben cómo funciona.

La irresistible química de Smith y Spall, las apariciones puntuales de Imelda Staunton (la más destacada del elenco de secundarios que aligeran las tramas de Ciclos) y el cuidado tono a medio camino de la comedia realista (que nadie espere tramas propias de una sitcom, el humor y el corazón de la serie depende más de sus personajes que de sus situaciones) y el drama de buenos sentimientos. Después de dos años, el sueño de Nikki y Jason de convertirse en padres es también un poco nuestro. Podemos respirar tranquilos: la tercera temporada de la serie está en camino.

'Mythic Quest' T2

Tráiler - 'Mythic Quest' temporada 2- Apple TV+

Si eres fan de The Office y Community, es más que probable que Mythic Quest sea el hijo bastardo de ambas que no sabías que necesitabas y sin el que no querrás vivir a partir de ahora. La comedia de Apple sigue a un grupo de desarrolladores que ha creado uno de los videojuegos más populares del momento, pero en un trabajo donde se construyen mundos y se crean héroes y leyendas, las batallas más importantes no se desatan en el juego, sino en la oficina.

La segunda temporada llegaba con las expectativas por los aires. Los dos episodios especiales anteriores que se habían emitido después de su prometedor debut trajeron un salto de calidad a la comedia laboral que se ha mantenido en los nuevos episodios. Si con Quarantine la se serie consiguió el que para muchos ha sido el mejor capítulo sobre la pandemia, con Everlight nos hicieron pensar en el inolvidable episodio del paintball de Community gracias a una ejemplar mezcla de humor, corazón y fantasía que resumen a la perfección por qué Mythic Quest ha llegado para quedarse. Aún quedan tres episodios por emitirse y tenemos muy claro que será una de las series que llegue a diciembre como una de las comedias del 2021.

'Para toda la humanidad' T2

Tráiler - Para toda la humanidad' T2 - Apple TV+

¿Qué hubiera pasado si la Unión Soviética hubiera puesto al primer hombre en la luna, la carrera espacial no se hubiera acabado y las mujeres hubieran formado parte (casi) desde el principio de estas gestas históricas? No hace falta que te lo imagines. Ronald D. Moore (el creador del aclamado regreso de BattleStar Galactica) te lo cuenta con una extraordinaria serie de aventuras que es más emocionante, intrigante y sorprendente que el 95% de los grandes blockbusters de Hollywood que han llegado a los cines de todo el mundo en la última década.

Para toda la humanidad arranca con “un triunfo del estilo de vida marxista leninista”, pero la serie te posiciona (previsiblemente) del lado de los americanos con un retrato a medio camino de la glorificación de los hitos de los astronautas y la desmitificación de las intenciones de sus autoridades. A las espectaculares misiones en el espacio hay que añadirle las capas políticas, económicas, sociales, militares y hasta feministas que convierten a la serie de Apple TV+ en un cruce entre Gravity, Mad Men o Line of Duty. Aviso: te enamorarás de sus personajes tanto o más como de las arrebatadoras imágenes de la luna. Su espectacular episodio final estará, sí o sí, entre los mejores momentos audiovisuales del año.

'Perdiendo a Alice'

'Perdiendo a Alice' - Trailer Oficial | Apple TV+

Desde Israel nos llegó Perdiendo a Alice, una estupenda y juguetona miniserie que bebe de grandes referentes del noir clásico (con las películas de Alfred Hitchcock, Paul Verhoeven, David Lynch y Roman Polanski a la cabeza) para crear su propio thriller psicológico. Lo que más engancha de esta serie dirigida y escrita por Sigal Avin es la irresistible conexión que se crea entre dos mujeres que empiezan su relación ocupando roles de maestra y aprendiz hasta que las reglas del juego se invierten con resultados inesperados.

La serie de ocho episodios funciona también como mordaz análisis de una familia que en realidad es mucho menos liberal de lo que pretende y aparenta (el papel de su controladora y chapada a la antigua suegra o el desigual reparto de funciones en la familia refuerzan esta idea) y como retrato de los avatares que se puede encontrar una mujer en una industria que, a pesar del surgimiento de movimientos como el #MeToo y el Time’s Up, sigue estando dominada por hombres. Perdiendo a Alice es una de las grandes joyas escondidas de Apple TV+.

'Physical'

Trailer español | 'Physical' | Apple TV+

Sea una apuesta deliberada o no (Mrs. America todavía se estaba rodando cuando ofrecieron a Byrne ser la protagonista de Physical), la decisión de contratar a la actriz (una fantástica Rose Byrne) que interpretaba en la serie de HBO a una las líderes de la frustrada revolución feminista (Gloria Steinem) es una idea brillante y metanarrativa que lanza una interesante pregunta a la audiencia. ¿Qué fue de todas esas mujeres que creyeron de verdad que su lugar en la sociedad iba a cambiar hasta descubrir abruptamente que finalmente no iba a ser así?

La serie de Apple TV+ va todavía más allá con una impactante mirada a la psique de una mujer que está atascada. La audaz decisión narrativa de invitar al espectador a la cruel mente de Sheila nos permite entender mejor las contradicciones y pulsiones de una mujer que ansía tener más poder y oportunidades y, al mismo tiempo, es incapaz de soportar el juicio ajeno y, sobre todo, propio. El acceso a su destructiva forma de pensar permite que la audiencia entienda mejor las ocasionalmente terribles acciones, declaraciones y comportamientos de una mujer que quiere ser mejor, incluso cuando parece todo lo contrario. Physical es imperfecta, pero su sabor a viejas series de Showtime como United States of Tara, Weeds y Nurse Jackie la confirma como una de las joyas de la temporada.

'Schmigadoon!'

'Schmigadoon!' | Temporada 1 | Apple TV+

Una pareja en crisis acaba en un pueblo en el que todos sus habitantes viven como si fueran los protagonistas de un viejo musical de los años 40. Y no podrán salir de allí a menos que lo hagan acompañado de tu amor verdadero. Schmigadoon!, el mejor estreno de comedia del pasado verano, confirma la apuesta de la plataforma de streaming por comedias luminosas como Ted Lasso, Ciclos o Mythic Quest.

Todos los valores de producción nos remiten directamente a los ingredientes estrella del género. El uso de colores cálidos. La excesiva iluminación. El sobrecargado vestuario de los personajes. Por encima de todo, destaca la construcción de unos escenarios que reflejan la teatralidad de la escenografía de los musicales de antaño mientras le añade una capa digital que subraya la sensación de artificio para recordarnos que estamos asistiendo a una fantasía.

Los fans de los musicales disfrutarán con las múltiples referencias a clásicos del género (tenemos debilidad por la parodia de Sonrisas y lágrimas que canta Cecily Strong, estupenda líder del coral reparto de la serie) y al ver las actuaciones del maestro de ceremonias de Cabaret, la primera Glinda de Wicked o el alter ego teatral de Ewan McGregor en la versión de Broadway de Moulin Rouge! Lo mejor es que, aunque no seáis conocedores del género, Schmigadoon! es un chute de buen rollo y humor y un bonito recordatorio de todo lo que nos hemos perdido en el último año.

'Servant' T2

Una pareja de Filadelfia, ella presentadora de televisión y él cocinero de lujo, está de luto tras la muerte de su bebé. La llegada de una misteriosa niñera introduce a la familia en el inquietante mundo de lo paranormal. Con semejante premisa, era difícil entender la declaración de intenciones de M. Night Shyamalan, director y productor de una serie creada y escrita por Tony Basgallop. El responsable de El sexto sentido y Múltiple avisó desde el principio de que Servant tendría cuatro temporadas: 40 episodios de 25 minutos de duración. Nos pareció mucho. Después de llegar al ecuador de la serie, sabemos que seguiremos subidos en el barco de la comedia negra más perturbadora de la televisión hasta el final.

La primera temporada estuvo marcada por una juguetona puesta en escena, un inquietante imaginario visual, delirantes giros de guion y algunas inesperadas dosis de humor negro. Todas ellas vuelven a hacer acto de presencia, incluido una Lauren Ambrose (la solitaria hija de A dos metros bajo tierra) tan excesiva como divertidísima en el papel de una madre que ha perdido el norte y que está dispuesta a todo por recuperar a su hijo. Tras un fantástico comienzo que se benefició de la dirección de Julia Ducournau (Crudo) y el regreso de Shyamalan en el mejor capítulo de la temporada, Servant volvió a caer en cierta irregularidad y caos narrativo. No importa: sigue siendo un lugar (in)feliz de lo más divertido.

'Ted Lasso' T2

Teaser - 'Ted Lasso' (Temporada 2) - Apple TV+

Lo sentimos. Por mucho que algunos críticos estadounidenses lo intenten, no pudimos subirnos al barco de los que dicen que Ted Lasso ha perdido su magia en la segunda temporada. Los últimos episodios emitidos de la serie han puesto en la primera línea del lugar más feliz de la televisión esos conflictos que echaban de menos algunos espectadores en el regreso de la serie protagonizada por Jason Sudeikis. Las conversaciones del entrenador y la nueva psicóloga del AC Richmond no han hecho más que empezar a desentrañar la mente de un Ted Lasso que, quizás, está preparando a su equipo y a la audiencia para dejar el equipo de fútbol en manos de un Roy Kent que se ha convertido en la gran estrella de la temporada.

Su decisión de estrenar un episodio navideño en agosto, sus constantes guiños a la comedia romántica en el quinto episodio o el hilarante arco del exfutbolista más gruñón de la televisión son razones más que suficientes para seguir adorando la comedia de Bill Lawrence. El jurado todavía no ha decidido qué pasará con el controvertido de arco de Nate, uno de los personajes más luminosos del universo de la serie que en los nuevos episodios ha abrazado el lado oscuro de la fuerza.

