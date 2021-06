Todos los estrenos de series y películas de Movistar+ en junio de 2021: de 'Paraíso' a 'The Good Fight' T5

'The Good Fight', 'Paraíso' y 'BSO' son los estrenos más destacados de Movistar+ en junio. Movistar+

Movistar+ inaugura el mes de junio de 2021 sumando a su catálogo los estrenos de nuevas series, películas, documentales y programas, desde un punto de vista variado y con temáticas y géneros de todo tipo.

Entre los más destacados, encontramos el esperado regreso a la televisión de Emilio Aragón con su nuevo programa B.S.O. o la serie original de ciencia ficción creada por Fernando González Molina que ha sido etiquetada como el "Stranger Things español" Paraíso. Además, podremos encontrar la película de zombies Península, secuela de la aclamada Train to Busan, o el documental Yo soy Alfred Hitchcock sobre el genio del suspense.

Las series de Movistar+ en junio de 2021

El estreno destacado del mes: 'Paraíso' Temporada 1 (4 de junio)

'Paraíso' | Serie | Movistar+

Verano de 1992. Sandra, Eva y Malena, tres jóvenes de 15 años, desaparecen sin explicación y sin dejar rastro. Ante la incompetente investigación que realiza la policía, será Javi, el hermano pequeño de Sandra, el que decidirá emprender por sí mismo junto a sus amigos la búsqueda, descubriendo finalmente que los que tienen capturada a su hermana no son lo que parecen. Así se presenta Paraíso, la serie creada por Fernando González Molina (El guardián invisible, Palmeras en la nieve), que promete suspense y aventuras.

Otros estrenos destacados del mes

'The Good Fight' Temporada 5 (25 de junio)

'The Good Fight' | Teaser temporada 5 | Movistar+

De los creadores Robert y Michelle King (responsables de títulos como The Good Wife o Evil), la esperada quinta entrega de The Good Fight llegará a Movistar+ el próximo 25 de junio. En esta nueva temporada veremos qué ocurre con Adrian (Delroy Lindo) y Lucca (Cush Jumbo) ante su amenaza de abandono en la firma, y cómo Diane (Christine Baranski) y Liz (Audra McDonald) entran en conflictos internos en el bufete en el que trabajan.

La quinta temporada incorporará nuevas caras como la de Mandy Patinkin (eterno Íñigo Montoya en La princesa prometida), que interpretará al nuevo personaje Hal Wackner, y también Charmaine Bingwa, que hará el papel de una joven abogada llamada Carmen Moyo.

Todos los estrenos del mes

• Todo va a ir bien T1 (11/06)

Las películas de Movistar+ en junio de 2021

El estreno destacado del mes: 'Península' (18 de junio)

'Península' Movistar Plus

La secuela de las celebradas películas de zombies coreanas Train to Busan y Seoul Station, dirigidas por Yeon Sang-ho, llegará el próximo 18 de junio a la plataforma. Zombies, mercenarios y un botín millonario en una península de Corea invadida por los no muertos.

Otros estrenos destacado del mes

'Possessor Uncut' (10 de junio)

'Possessor Uncut' Movistar Plus

Una violenta y terrorífica película de ciencia ficción dirigida por Brandon Cronenberg (hijo del también director y guionista David Cronenberg) aterriza en Movistar+ tras su éxito en el Festival de Sitges de 2020. Veremos las maniobras de una asesina de élite que utiliza las últimas tecnologías en implantes cerebrales para controlar a sus víctimas... Hasta quedar atrapada en la mente de alguien que amenaza con darle a probar de su propia medicina.

Todos los estrenos del mes

• Miss Junio (2/06)

• El año que dejamos de jugar (3/06)

• El rey del barrio (4/06)

• You Should Have Left (5/06)

• Psycho Goreman (7/06)

• Pasajero oculto (Shadow in the Cloud) (11/06)

• Shirley (14/06)

• Valentina (16/06)

• Fatale (19/06)

• El campeón de Auschwitz (22/06)

• Emma (25/06)

• Blumhouse. Jóvenes y brujas (26/06)

• Cómo sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire) (27/06)

• Cowboys (28/06)

• Max Reload y los desintegradores abisales (30/06)

Los documentales de Movistar+ en junio de 2021

Cartel de 'Yo soy Alfred Hitchcock'. Movistar+

• Icon: fotógrafos del rock (4/06)

• Yo soy Alfred Hitchcock (10/06)

• Asesinas (13/06)

• Pioneras de la alta costura (13/06)

• El infiltrado (20/06)

Los programas de Movistar+ en junio de 2021

'B.S.O.', el programa de Emilio Aragón en Movistar+. Movistar+

• B.S.O. (2/06)

• Otros mundos: El Camino de Santiago (7/06)

• Expediente Pérez (15/06)

También te puede interesar...

• Movistar+: las 10 mejores series que puedes ver en su catálogo

• Crítica: 'Libertad' (Movistar+), la valiente pero irregular apuesta de Urbizu por el bandolerismo

• Así es 'Palomares', la serie documental de Movistar+ que desvela la historia detrás del baño de Fraga