Apple TV+ presume de sus contenidos originales y lanza un espectacular tráiler con sus estrenos de 2021

Apple TV+ va a por todas en lo que queda de 2021. La plataforma de Apple ha lanzado hoy un avance de un espectacular tráiler al que SERIES & MÁS ha tenido acceso en primicia. El montaje es una declaración de intenciones por parte de una compañía que quiere reivindicar su apuesta de contenidos originales. Las primeras imágenes de Fundación, la esperada adaptación del clásico de Isaac Asimov, y el regreso de The Morning Show son algunos de los puntos fuertes del avance.

A diferencia del resto de competidoras, Apple TV+ es la única de las grandes plataformas que no tiene contenido de catálogo en su servicio. Sus producciones originales son su fuerte, algo que quedará claro en los meses que quedan de 2021. La plataforma se encuentra en un momento clave para su posicionamiento en el mercado. En su segunda temporada en liza, Apple TV+ es la gran favorita para hacerse con el Emmy a la mejor serie de comedia por la temporada debut de Ted Lasso.

El tráiler de plataforma adelanta nuevas imágenes de estrenos como Invasion (la serie de ciencia ficción de Simon Kinberg), The Shrink Next Door (comedia negra con Paul Rudd, Kathryn Hahn y Will Ferrell), Schmigadoon! (comedia musical con Cecily Strong y Keegan-Michael Key) y Mr. Corman (dramedia sobre un profesor creada y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt).

También se puede ver en el vídeo las primeras imágenes de las segundas temporadas de The Morning Show, See y Truth Be Told, además de contenidos familiares como Wolfboy and the Everything Factory, Puppy Place y Doug Unplugs.