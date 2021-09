Las 10 mejores series de HBO estrenadas en 2021 (por ahora)

Se acaba el verano y es momento de hacer repaso a la temporada para recopilar los títulos más destacados de los meses que dejamos atrás. Empezamos recordando las mejores series que ha estrenado HBO España en 2021, las cuales han demostrado que la estrategia de estrenos semanales está más vigente que nunca. Así lo confirmaron los éxitos de Mare of Easttown y The White Lotus.

Pero no solo de miniseries vive la plataforma, que está a punto de cambiar su marca a HBO Max, también ha tenido nuevas temporadas muy destacadas, al igual que series documentales y el regreso de una de sus dramas más emblemáticos.

'Bendita paciencia' (temporada 2)

Tráiler - 'Bendita paciencia' ('Breeders') - HBO España

En esta dramedia de FX, Martin Freeman (Sherlock) se basa en su propia experiencia como padre para mostrar los retos de la crianza de los hijos y de la vida en pareja con un tono realista, y un humor muy británico que la aleja de cualquier versión idealizada de una serie familiar. Y le ha salido tan bien, que ya está renovada por una tercera temporada.

Es una serie familiar distinta, honesta, muy divertida. Aunque ha pasado un poco desapercibida, Bendita paciencia es una agradable sorpresa, toda una revelación y una serie muy recomendada.

• También te puede interesar: Así es el regreso de 'Breeders' según Martin Freeman: de los retos de la crianza a los roles de género

'El cuento de la criada' (temporada 4)

Las claves de la temporada 4 de 'El cuento de la criada'.

En sus tres temporadas anteriores, El cuento de la criada tuvo momentos excepcionales, pero también algunos baches que fueron frustrantes para el espectador, porque el nivel de atrocidades de Gilead y la violencia ejercida contra sus mujeres no daba ningún respiro. Esta situación hizo que muchos abandonaran la serie por el camino. So este es vuestro caso, la cuarta temporada es el momento de volver con June.

Han puesto el pie en el acelerador y las cosas han cambiado más en estos pocos episodios que en todos los anteriores juntos. Esta entrega nos está dejando momentos muy emocionantes y decisivos para el devenir de la historia, por lo que podemos decir que la adaptación de la obra de Margaret Atwood ha vuelto al nivel de su primera temporada y es más que probable que la supere.

• Crítica: 'El cuento de la criada' cierra la temporada 4 con un salvaje, sangriento y glorioso episodio final

'En terapia' (temporada 4)

Tráiler - En terapia - Temporada 4 - HBO España

La serie que protagonizó Gabriel Byrne entre 2008 y 2010, ha vuelto con una cuarta temporada en la que Uzo Aduba interpreta ahora a la psicóloga protagonista, pero la estructura sigue siendo la misma que entonces: episodios que en media hora siguen la sesión semanal de la doctora Brooke Taylor (Aduba) con uno de sus pacientes.

Su regreso no sorprendió a nadie porque por puesta en escena era la serie perfecta para rodar en tiempos de covid. Con el apoyo de unos muy buenos guiones y actores excepcionales, esta serie nunca ha necesitado más que dos personajes hablando para para ser apasionante. Y realmente lo es.

• Crítica: 'La temporada 4 de 'En terapia' nos recuerda que la base de una buena serie siempre será su guion

'Exterminad todos los salvajes'

Tráiler - 'Exterminad a todos los salvajes' - HBO

La serie documental en cuatro partes de Raoul Peck (I Am Not Your Negro) ofrece un viaje a través del tiempo a los momentos más oscuros de la humanidad. Una amplia exploración de los aspectos genocidas del colonialismo europeo, desde América hasta África, su impacto en la sociedad y sus implicaciones en nuestro presente.

La serie combina material de archivo con animaciones dinámicas y escenas guionizadas rompiendo las convenciones formales. Exterminad a todos los salvajes no es una serie documental al uso, es un ensayo que mezcla lo personal, lo íntimo, la historia y la Historia, una propuesta estética, ética y política que la convierte en una obra que trasciende.

• Crítica: 'Exterminad a todos los salvajes', la maravillosa serie de HBO que deberían poner en los colegios

'Genera+ion'

Tráiler - 'Generation' - HBO España

Producida por Lena Dunham, y creada por la pareja profesional formada por Daniel Barnz (Cake) y su hija de 19 años Zelda Barnz, este nuevo fenómeno adolescente de HBO ofrece una mirada más esperanzadora y luminosa de la Generación Z que la que muestra Euphoria, la serie protagonizada por Zendaya.

Genera+ion es un relato desprejuiciado y con un marcado tono arcoíris sobre la primera generación de la historia que ha crecido con el matrimonio entre dos personas del mismo sexo como una realidad en la mayoría de países occidentales. Zelda Barnz, cocreadora y guionista, es como los protagonistas de su serie, una adolescente, lo que le permite crear un retrato sin filtros de los tiempos de Tik-Tok.

• Crítica: 'Genera+ion', la respuesta en clave de comedia a 'Euphoria' merece ser el nuevo bombazo 'teen' de HBO

'It’s a Sin'

Trailer de 'It's A Sin' en HBO

Russel T. Davies (Years and Years) hace en It's a Sin un retrato de la amistad y el amor durante la crisis del SIDA en la década de los 80, a través de los ojos de tres jóvenes homosexuales, mientras empiezan una nueva vida en Londres.

Con esta serie, el autor británico vuelve a los orígenes y salda una deuda pendiente, porque el SIDA fue un tema que prefirió pasar por alto cuando escribió Queer as Folk, ya que las heridas personales eran aún muy recientes. Ahora que se sintió capaz de abordar esa historia, su mirada es más madura, lo que le permitió hacer un bonito y sentido homenaje a todos los amigos y personas queridas que perdió en aquella época de la mejor forma posible: celebrando sus vidas.

• También te puede interesar: El creador Russell T. Davies a través de sus series: de 'Queer as Folk' a 'It's a Sin'

'Lo que hacemos en las sombras' (temporada 3)

'Lo que hacemos en las sombras' | Tráiler | HBO

Basada en la película homónima de Jemaine Clement y Taika Waititi de 2014, la serie sigue a un grupo de vampiros centenarios que comparten casa en State Island junto a Guillermo, el humano sirviente de uno de ellos quien, según descubriremos, tiene un ancestro histórico y un destino que cumplir.

Sobre el papel, las cosas con las que hace humor esta comedia parecen tan básicas y simplonas, que no tendrían que funcionar. Pero ocurre todo lo contrario, esta serie alcanza niveles de genialidad que están al alcance de muy pocos. En su segunda temporada se consolidó como una comedia infalible, y los primeros de esta tercera, la confirman como una serie imprescindible.

• También te puede interesar: 5 cosas que vamos a ver en la temporada 3 de la genial comedia vampírica

'Mare of Easttown'

Así es 'Mare of Easttown', la nueva miniserie de Kate Winslet para HBO

La miniserie protagonizada por Kate Winslet ya tiene un lugar garantizado en las listas de lo mejor del año. Su cuidado guion y sus impresionantes interpretaciones demostraron que para conquistar a la audiencia no hace falta una premisa high concept, sino un buen desarrollo de personajes, y que en la época del streaming y las series lanzadas para ser consumidas en maratón, las que más disfrutamos vienen en dosis de episodios semanales.

Mare of Easttown nos mantuvo intrigados hasta el final y su misterio central fue resuelto de forma muy satisfactoria y coherente con la historia que nos habían estado contando. Su mayor logro fue haberle dedicado tiempo al viaje emocional de su protagonista, por eso su último episodio funciona tan bien. Esta es, por ahora, la mejor serie de HBO en 2021.

• Crítica: 'Mare of Easttown' mantiene el nivel hasta el final y se consagra como una de las series del año

'Superman & Lois'

Tráiler - 'Superman & lois' - HBO España

La última serie de superhéroes de DC del canal The CW en llegar a nuestras pantallas, y renovada ya por una segunda temporada, ha sido Superman & Lois. En esta nueva versión del clásico personaje, Clark Kent y Lois Lane son padres de dos adolescentes, y lidian con la crianza mientras hacen del planeta un lugar mejor.

Este nuevo estreno de la factoría de Greg Berlanti sorprendió a espectadores y crítica desde su primer episodio por sus valores de producción, pero especialmente, por lo rápido que establece su universo, el tono y la química entre sus personajes. Se ha convertido en una de las imprescindibles del género.

• También te puede interesar: Tyler Hoechlin: "'Superman & Lois' va sobre la familia y 2020 nos recordó que eso es lo más importante"

'The White Lotus'

'The White Lotus' | Teaser | HBO

Mike White, su creador, sorprendió hace diez años con Iluminada, pero la serie que protagonizó en HBO Laura Dern nunca llegó al gran público. Parecía que The White Lotus podía correr el mismo destino: ser una serie aclamada por la crítica pero poco conocida por los espectadores, sin embargo, se convirtió en uno de los éxitos de este verano, tanto, que volverá como antología.

Es una sátira de clase fascinante con un toque de culebrón pijo, una mezcla adictiva que nos atrapa con sus insoportables personajes y la hipnotizante música de Cristobal Tapia de Veer. Tiene un tono particular y puede que no sea una serie para todos, pero si es para vosotros, la vais a disfrutar mucho.

• Crítica: 'The White Lotus', una adictiva sátira sobre clase a medio camino entre 'Parásitos' y 'Succession'

Este artículo de las mejores series de HBO en 2021 (por ahora), será actualizado nuevamente en diciembre, cuando haremos un ranking cualitativo con la visión completa. Hasta entonces, las seleccionadas aparecen en orden alfabético.

Las mejores series de 2021 (por ahora)

• Las 5 mejores series que ha estrenado Netflix en 2021

• Las 5 mejores series que ha estrenado Apple TV+ en 2021

• Las 5 mejores series que ha estrenado Filmin en 2021

• Las 5 mejores series que ha estrenado Movistar+ en 2021

• Las 5 mejores series que ha estrenado Amazon Prime Video en 2021

Sigue los temas que te interesan