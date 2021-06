4 películas recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Movistar+, Disney+, Filmin

El tiempo no va a acompañar este fin de semana del 5 y 6 de junio. Con lluvias en muchos lugares del país, qué mejor plan que quedarse en casa y ver una película. Para no agobiarse con empezar una serie nueva, aquí os dejamos cuatro opciones de películas para estos días. Como siempre, y para no perder tiempo en los catálogos de cada plataforma, cuatro títulos muy diferentes: un estreno que no puedes perderte, una española, un clásico de la historia del cine y una joya desconocida que reivindicamos desde SERIES & MÁS.

El estreno que no te debes perder: 'El rey del barrio' (Movistar+)

'El rey del barrio'.

De qué va

Scott sufre un bloqueo mental y de desarrollo personal desde que su padre, que era bombero, murió cuando él tenía siete años. A medio camino entre los veinte y treinta años no ha conseguido nada en la vida, pero tiene en mente un improbable sueño: convertirse en un tatuador de renombre. Scott sigue viviendo con su agotada madre, una enfermera de Urgencias, y malgasta el tiempo fumando porros, quedando con sus colegas y viéndose en secreto con su amiga de la infancia, Kelsey. Pero cuando su madre empieza a salir con un bombero bocazas llamado Ray, se desencadena una serie de acontecimientos que obligarán a Scott a enfrentarse a su dolor y a dar sus primeros pasos hacia una vida de verdad.

Por qué debes verla

Judd Appatow volvió a demostrar que es uno de los mejores directores y guionistas de comedia de la actualidad con este filme, su último hasta el momento. Es menos loca y frenética que otras películas del director, que esta vez prefiere un filme más reposado y hasta naturalista. Confía todo en sus actores, con una Marisa Tomei que siempre está perfecta y con la revelación de Pete Davidson, forjado en el Saturday Night Live y que aquí demuestra que tiene madera de estrella.

Una joya desconocida: 'Las sesiones' (Disney+)

'Las sesiones'.

De qué va

Basada en los escritos autobiográficos del periodista y poeta Mark O'Brien, cuenta la historia de un hombre confinado a un pulmón artificial que decide, a los 38 años, perder su virginidad, con la ayuda de una terapeuta y el asesoramiento de su sacerdote.

Por qué debes verla

Una película que muestra una mirada sensible y sin juzgar a las terapeutas sexuales a través de la historia real de un enfermo de polio que recurre a una de ellas para perder su virginidad a los 38 años. El filme trata un tema tabú pero de una forma que enamora a todos los espectadores y con dos interpretaciones prodigiosas, las de John Hawkes y Helen Hunt.

Una película española: 'Fe de etarras' (Netflix)

'Fe de etarras'.

De qué va

Comedia de humor negro que transcurre en el cálido verano de 2010 en una capital de provincias española. Un peculiar comando de ETA, formado por un veterano que necesita demostrar que no es un cobarde, una pareja cuyo compromiso depende de la continuidad de la banda y un manchego que se cree que entrar en el comando le hará sentir como si fuera Chuck Norris, se atrincheran en un piso franco a la espera de recibir una llamada para pasar a la acción. Mientras tanto, la selección española arrasa en el Mundial de Sudáfrica y todo el país lo celebra a su alrededor, para mayor frustración del ridículo comando.

Por qué debes verla

Borja Cobeaga y Diego San José demostraron que no hay tema que no se pueda tratar desde la comedia si esta se hace con inteligencia. Aquí reducen a los terroristas al absurdo, a un chiste, y con ello les desactivan. Un filme arriesgado, diferente y divertido que cuenta con grandes interpretaciones de Javier Cámara, Miren Ibarguren, Gorka Otxoa y un divertidísimo Julián López.

Un clásico que revisitar: 'Testigo de cargo' (Filmin)

'Testigo de Cargo'.

De qué va

Tras ser arrestado por el asesinato de la adinerada Emily French, Leonard Vole tiene todo en su contra. Su abogado, John Mayhew, está convencido de su inocencia y cuenta con una última opción de salvar a su cliente: Romaine, la esposa de Leonard, quien tiene una coartada que lo exculparía.

Por qué debes verla

Porque es un clásico del cine que se mantiene fresco y sorprendente. Otra obra maestra de Billy Wilder que demostró que era infalible en todos los géneros, también en este thriller en el que el suspense se mezcla con unos toques de humor marca de la casa. Su giro final hizo que se pidiera al finalizar la proyección que los espectadores no desvelaran la sorpresa para mantener el factor sorpresa intacto.

