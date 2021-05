'Friends: The Reunion': los 5 mejores momentos que nos dejó el episodio especial

Los protagonistas de 'Friends: The Reunion'. HBO España

HBO Max anunció el 21 de febrero de 2020 que los seis protagonistas de Friends se reunirían por primera vez para rodar el especial Friends: The Reunion. La idea inicial era estrenarlo tres meses después, cuando se lanzara la plataforma en Estados Unidos, pero este, como todos los planes que hicimos el año pasado, también tuvo que posponerse por la pandemia.

15 largos meses después de aquel anuncio ha llegado a HBO, un especial de 100 minutos que, a pesar de tener altibajos (como el absurdo desfile en la pasarela y los vídeos pregrabados de algunos famosos), es un bonito paseo por la nostalgia; un regalo para nosotros, los fans, que nos recuerda por qué nos gustaba y nos sigue gustando tanto la serie.

Lo que mejor funciona son las partes en las que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, los seis protagonistas, están solos simplemente hablando, riendo (o llorando) y recordando los días de rodaje. Casi todo lo demás sobra, con excepción de las imágenes de detrás de cámara y los vídeos en los que Martha Kauffman y David Crane, los creadores, cuentan detalles de cómo se creó la serie, anécdotas que sin ser "brand new information", pueden ser curiosas para algunos espectadores.

Estos son los mejores momentos que nos dejó el episodio. A partir de aquí, leed bajo vuestra propia responsabilidad si aún no lo habéis visto porque habrá spoilers.

El regreso al estudio donde grabaron la serie

El salón del apartamento de Monica

Ver a los actores uno por uno entrando, después de 17 años, a los decorados originales en los que rodaron 235 episodios fue una gran forma de empezar el especial. La emoción que demostraron se sintió genuina y fue compartida por quienes los veíamos.

Fue un reencuentro muy emotivo que también nos permitió ver cómo estaban distribuidos y comunicados los espacios, y descubrir alguna curiosidad, como que Courteney Cox apuntaba sus líneas de guion en la mesa de comedor y siempre tenía una copia del guion en la pila de la cocina.

La lectura de guiones

'Friends: The Reunion'

Ver a los actores reviviendo algunos de los momentos más recordados de la serie, como cuando Phoebe descubre lo de Monica y Chandler ("¡Mis ojos!") o el primer beso de Ross y Rachel, intercalados con las escenas originales, fue bonito y divertido. Es de las partes del especial que mejor funcionan y podría haber visto muchas más.

El concurso de preguntas

'Friends: The Reunion'

Habría preferido que esto no se hubiese revelado en el tráiler y que se hubiese mantenido como sorpresa hasta el estreno del episodio, pero fue bastante divertido. A pesar de que nos recordó la trama infame del doble de manos de Joey, las preguntas estuvieron bien. Lo mejor de este segmento fue la entrada de Tom Selleck con la pregunta extra: ¿En qué trabaja Chandler? No os preocupéis si no sabéis la respuesta, la duda ha sido resuelta: nadie lo sabe, ni los guionistas.

Smelly Cat

No podía faltar un momento musical en el especial y tenía que ser este en concreto. La aparición de Lady Gaga es la que mejor funciona de la larga lista de invitados especiales, porque es Lady Gaga, porque canta y porque funciona como homenaje a la serie, cuando la cantante Chrissie Hynde aparece en la segunda temporada.

Las tomas falsas e imágenes inéditas de detrás de cámaras

'Friends: The Reunion'

Nos enseñaron muchas imágenes de detrás de cámaras que no habíamos antes. Creo eso es lo que más me gustó de Friends: The Reunion, podría ver un documental solo con imágenes como estas acompañadas por audiocomentarios. Una vez más, funcionan muy bien las partes de los seis actores reunidos viendo ellos mismos los vídeos en la tele vieja del salón de Monica. Con esto podrían haber hecho una hora de especial.

Mención especial a los trozos que muestran que la química entre Ross y Rachel era tan potente porque la atracción entre Jennifer Aniston y David Schwimmer era real, tal como revelan en la charla con James Corden. La complicidad entre ellos en los momentos de descanso es explosiva y lo dice alguien que nunca ha sido fan de su relación en la serie. Los que sí lo sois tenéis tema de conversación estos días.

No sé vosotros, pero a mí me han dado ganas de ver las diez temporadas de Friends otra vez.

'Friends: The Reunion' ya está disponible en HBO España.

