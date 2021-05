Las 10 mejores series que fueron canceladas antes de tiempo (y dónde puedes verlas)

Este Top de las mejores series que fueron canceladas antes de tiempo se irá actualizando y ampliando periódicamente a medida que los canales y plataformas se vayan cobrando nuevas y dolorosas víctimas.

Después de hacer nuestro top de los mejores finales de serie era inevitable recordar todas aquellas historias que no tuvieron la oportunidad de tener uno, porque fueron canceladas. La lista de series que no fueron renovadas y nos dejaron con ganas de más es muy larga, de Es mi vida o Freaks and Geeks a Rubicon, Studio 60 o Kings, tanto las que han quedado fuera de nuestra lista como las que han entrado demuestran que las cancelaciones no entienden de cadenas, actores y creadores famosos o alabanzas de la crítica.

Los seguidores de series como Firefly o Sense8 al menos tuvieron la oportunidad de ver las respectivas películas, pero los que vieron otras como Reunion o John Doe siguen recordando la cancelación de estas series casi dos décadas después. Son muchas las que podríamos mencionar, pero en SERIES & MÁS hemos reducido la lista a las 10 series más representativas, y nos hemos centrado en las que actualmente se pueden ver en las plataformas, con una única excepción, la que ocupa el primer puesto porque no podíamos dejarla fuera bajo ningún concepto.

10. 'Llegar a ser Dios en Florida' (Movistar+)

Kirsten Dunst en 'Llegar a ser Dios en Florida' Showtime

Temporadas: 1

Episodios: 10

En esta serie de Showtime ambientada en Florida a principios de los años 90, cuando las estafas piramidales estaban en auge, Krysten Dunst interpreta a Krystal, una mujer que ve cómo su vida se ahoga con las deudas que le dejó su marido (Alexander Skarsgård), una de las víctimas del falso sueño vendido por esas empresas. Este ácido y surrealista retrato del sueño americano fue una de las series más originales de 2019 y tenía muchísimo que ofrecer, pero se quedó en la criba de 2020 cuando las cadenas hicieron reajustes económicos por la pandemia.

9. 'Agent Carter' (Disney+)

Hayley Atwell como Peggy Carter en la serie de ABC. ABC Studios.

Temporadas: 2

Episodios: 18

Peggy Carter no solo causó una gran impresión en Steve Rogers, también entre los fans de la primera película de Capitán América, así que Marvel Studios tuvo visión al darle una serie en solitario en ABC, donde la vimos trabajando en Nueva York como agente en la organización que más adelante sería SHIELD. Hayley Atwell estaba magnífica en Agent Carter, que combinaba muy bien sus dosis de drama, comedia y acción en unas aventuras clásicas muy entretenidas, pero no obtuvo los números de audiencia esperados.

08. 'Stumptown' (HBO)

Promo - 'Stumptown' - HBO España

Temporadas: 1

Episodios: 18

Otra cancelación reciente de ABC y también víctima de los sobrecostes de los protocolos del Covid-19 es Stumptown, la serie protagonizada por Cobbie Smulder (Cómo conocí a vuestra madre) que se estrenó en otoño de 2019. Un procedimental con trama horizontal que funcionaba muy bien, y lo hacía principalmente gracias a su protagonista, una exmilitar convertida en detective privada que, como Jessica Jones, carga un trauma que ahoga con excesos y trabajo. Y como Jessica, también da y recibe golpes, pero sin superpoderes.

07. 'Día a día' (Netflix)

La familia protagonista de 'Día a día' Netflix

Temporadas: 4

Episodios: 46

La serie que protagonizó la adorable familia Álvarez con su matriarca, la abuela interpretada por la gran Rita Moreno tampoco tuvo buena suerte. Netflix decidió cancelarla después de su tercera temporada y, aunque luego fue rescatada por una cuarta en Pop TV (el canal de Schitt's Creek en Estados Unidos), la alegría duró muy poco, porque, una vez más, cosas de la pandemia. Esta comedia fue nuestro lugar feliz y seguro el tiempo que estuvo en emisión y siempre la recordaremos con cariño.

06. 'Sorry For Your Loss' (Facebook Watch)

Elizabeth Olsen protagonizó 'Sorry For your Loss'. Facebook Watch

Temporadas: 2

Episodios: 20

En 2018, cuando Facebook Watch se metió en el negocio de las series de producción original, lanzó Sorry For Your Loss, una dramedia con mucho poso y encanto en la que pudimos disfrutar del enorme talento de Elizabeth Olsen, convertida ahora en un rostro muy popular gracias a Bruja Escarlata y Vision. En esta otra serie también interpretó a una viuda en proceso de duelo, a la que conocemos tres meses después de la muerte repentina de su marido. Es probable que ni siquiera os suene, porque Facebook no la promocionó ni dentro de su plataforma, y es una de las cancelaciones que además de dolor da mucha rabia, porque el final queda totalmente abierto.

05. 'Buena conducta' (Movistar+)

Juan Diego Botto y Michelle Dockery en 'Good Behavior' TNT

Temporadas: 2

Episodios: 20

La química entre Michelle Dockery (Downton Abbey) y Juan Diego Botto es puro fuego en esta serie, que nos regaló a uno de los personajes femeninos más complejos, contradictorios y fascinantes de la última década. La complicidad entre la pareja protagonista siempre se mueve por caminos inesperados y sus ilegales misiones fueron entretenidísimas. Buena conducta no fue renovada por una tercera temporada y aunque nos quedamos con ganas de mucho más, es una de las que merece la pena ver aunque esté cancelada porque deja a sus personajes en un buen punto.

04. 'GLOW' (Netflix)

Promo - 'GLOW' - Netflix

Temporadas: 3

Episodios: 30

La versión oficial de Netflix es que GLOW fue una de las víctimas de la pandemia. Es difícil no pensar que en este como en otros casos, la plataforma encontró en la situación actual una excusa para no continuar adelante con algunos proyectos que no eran rentables. Y es toda una lástima, porque esta historia de un grupo de luchadoras de wrestling en los años 80 tenía muchísimo que ofrecer. Aún cancelada y sin final, vale la pena verla.

03. 'The OA' (Netflix)

Tráiler - 'The OA' - Netflix

Temporadas: 2

Episodios: 16

No hay en todo el inmenso catálogo de Netflix una serie más personal que The OA. La protagonista es una mujer ciega que vuelve a casa, después de siete años desaparecida, con el sentido de la visión intacto. Esta es una historia de ciencia ficción que nos invita a dejarnos llevar por el poder de los relatos y la fuerza de la conexión personal. Una de esas joyas ocultas que pasó desapercibida y cuyo final repentino, aunque nos deja con la frustración de no poder ver lo que pudo ser, es satisfactorio.

02. 'Carnivale' (HBO)

'Carnivale'. HBO

Temporadas: 2

Episodios: 24

Carnivale es una serie tan peculiar y con un tono tan extraño, que en la época que se estrenó (2003) solo podía haber existido en HBO. Ambientada en la Gran Depresión del 29, seguía la gira de un grupo de artistas de circo ambulante, a los que se unía Ben Hawkins, un joven con poderes de curandero, cuya historia se narraba de forma paralela a la del padre Justin, un predicador californiano con dotes proféticas. No sé qué tal aguanta el paso del tiempo, pero la frustración que deja su último episodio emitido es enorme y ni se olvida ni se perdona, porque lo deja todo abierto.

01. 'Sweet/Vicious'

'Sweet/Vicious' siguen sin estrenarse en España.

Temporadas: 1

Episodios: 10

En noviembre de 2016 MTV estrenó esta serie sobre una justiciera universitaria y superviviente de violación que dedica sus noches a vengar a las víctimas de abusos sexuales de su campus. Sweet/Vicious fue una adelantada a su tiempo (se estrenó un año antes de que se viralizara el movimiento MeToo) e hizo bien muchas cosas que la televisión ni siquiera estaba haciendo. Cinco años después, sigue sin que pueda verse en España y ya va siendo hora de que alguna plataforma salde esa deuda pendiente, aunque sea por aprovechar el éxito de Una joven prometedora.

