Día del Orgullo Friki: los 13 proyectos de series más interesantes que veremos próximamente

Vivimos tiempos maravillosos para los contenidos frikis, una corriente que en el siglo XXI ha pasado a vivir en los márgenes a ocupar la primera línea de la cultura pop, hasta el punto de que la propia palabra ha perdido su razón de ser. Sin embargo, desde que un español se inventara el Día del Orgullo Friki en 2006, cada 25 de mayo es una fiesta para promover la cultura geek.

En SERIES & MÁS vamos a poner nuestro granito de arena celebrando las 13 series más prometedoras que nos deberían llegar antes del 25 de mayo de 2022. Tomad nota, que seguiremos revisitando clásicos como Isaac Asimov, J.R.R. Tolkien, Juego de tronos, Star Wars, Marvel y más.

'Obi Wan' (Disney+)

Reparto de 'Obi-Wan Kenobi'. Disney+

No podía faltar un proyecto del universo Star Wars en la lista, teniendo en cuenta que el Día del Orgullo Friki se celebra cada 25 de mayo en reconocimiento al estreno de la primera entrega de la saga galáctica creada por George Lucas. 16 años después de colgar el sable láser en La venganza de los Sith, Ewan McGregor volverá a convertirse en Obi Wan Kenobi en una miniserie que, tal y como se avanzó en el último día de inversores de Disney, Hayden Christensen regresará al universo Star Wars para interpretar a Darth Vader una vez más.

La historia de Obi Wan arranca diez años después de los dramáticos acontecimientos del episodio III de la saga de los Skywalker, cuando Kenobi sufre su mayor derrota: la derrota de la República y la caída al lado oscuro de su mejor amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, que se convirtió en el malvado Darth Vader. La serie contará con Deborah Chow detrás de las cámaras, directora de dos episodios de la primera temporada de The Mandalorian. Joby Harold, coguionista de Ejército de los muertos, de Zack Snyder, será el showrunner del proyecto.

'The Last of Us' (HBO Max)

HBO Max ganó la cotizada puja para quedarse con los derechos de The Last of Us, una de las marcas más populares, prestigiosas y polarizantes de la industria del videojuego. El creador del juego, Neil Druckmann, desarrollará su adaptación televisiva junto a Craig Mazin, multipremiado por la serie limitada Chernobyl.

The Last of Us es la historia de un grupo de supervivientes que luchará por sobrevivir después de una pandemia global que arrasa con casi todo lo que se encuentra a su paso. Bella Ramsey (Juego de tronos) será Ellie, mientras que Pedro Pascal (The Mandalorian) se convertirá en Joel Miller. En principio, la producción adaptará el primer juego, pero las ambiciosas fechas de rodaje (de julio de 2021 a junio de 2022) invitan a pensar que HBO Max podría aprovechar y adaptar los dos juegos directamente. Hagan lo que hagan, estaremos ahí para comprobar los resultados.

'Star Trek: Strange New Worlds' (Paramount+)

¿Qué sería de una lista de las series frikis más esperadas sin una nueva aventura del universo Star Trek? Akiva Goldsman (ganador del Oscar por Una mente maravillosa), Alex Kurtzman (guionistas de varias entregas de Transformers y la última encarnación cinematográfica del universo trekkie) y Jenny Lumet (La boda de Rachel) han colaborado en el desarrollo de este spin-off de Star Trek: Discovery y precuela de la serie original de Star Trek. Goldsman dirige y escribe el episodio piloto de la serie.

Anson Mount (Infierno sobre ruedas), Rebecca Romijn (la primera Mística de X-Men en el cine), y Ethan Peck (Cielo de medianoche) interpretan respectivamente a Pike, Número Uno y Spock. Los personajes fueron introducidos en primera serie de la franquicia antes de aparecer en un arco de Discovery, disponible en España a través de Netflix. El rodaje de la primera temporada finaliza el próximo mes de julio.

'Secret Invasion' (Disney+)

El todopoderoso director creativo de Kevin Feige es capaz de trabajar en más de una docena de películas y series al mismo tiempo. Uno de los más prometedores es Secret Invasion, una serie limitada que utilizará eventos vistos en la película Capitana Marvel para detonar la historia que protagonizarán Nick Fury y Talos el Indómito, el líder de los Skrulls, los cambiaformas de la raza alienígena conocida que aparecieron en la película de Brie Larson.

Kyle Bradstreet (Mr. Robot) será el guionista principal de una producción que se rodará este otoño en Europa, pero el principal reclamo es el extraordinario reparto que en verano de 2020 los hermanos Russo (directores de las últimas entregas de Capitán América y la saga Vengadores) vendieron como el siguiente gran proyecto de la compañía. Olivia Colman (The Crown), Emilia Clarke (Juego de tronos) y Kingsley Ben-Adir (la revelación de Una noche en Miami) acompañarán a Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn, que recuperarán sus papeles anteriores. Casi nada.

'La casa del dragón' (HBO Max)

Emma D'Arcy y Matt Smith en 'La casa del dragón'. HBO

Ya está en marcha el rodaje de la adaptación del libro Fuego y sangre de George R.R. Martin. Su historia arranca tres siglos antes de los acontecimientos vistos en Juego de tronos y adaptará para HBO Max el legendario reinado de la familia Targaryen. El propio Martin ha escrito el episodio piloto con Ryan Condal, el creador de Colony. El propio Condal compartirá la labor de showrunner con el director Miguel Sapochnik, responsable de La batalla de los bastardos y cinco otros episodios clave en la historia de Juego de tronos.

En el reparto estarán Paddy Considine (En América) como Viserys Targaryen; Olivia Cooke (Sound of Metal) como Alicent Hightower; Emma D'Arcy (Truth Seekers) como Rhaenyra Targaryen, y Matt Smith (Felipe de Edimburgo en las dos primeras temporadas de The Crown) como Daemon Targaryen fueron los primeros actores confirmados para la serie. Steve Toussaint (Prince of Persia. Las arenas del tiempo), Eve Best (Nurse Jackie), Rhys Ifans (Notting Hill) y Sonoya Mizuno (Maniac) fueron anunciados como nuevos integrantes del reparto en febrero.

'Fundación' (Apple TV+)

Isaac Asimov, el maestro de la ciencia ficción, es la fuente de inspiración de una de las joyas de la corona de Apple TV+. Los guionistas David S. Goyer (El caballero oscuro) y Josh Friedman (la versión de Steven Spielberg de La guerra de los mundos y la futura Avatar 2) compartirán las labores de showrunner en la adaptación de una épica saga que Hollywood ha intentando llevar a la gran pantalla en varias ocasiones, fracasando y una otra vez.

Lee Pace (Halt and Catch Fire) y Jared Harris (Chernobyl) protagonizan esta serie de ciencia ficción en la que un científico predice la caída del imperio gracias a una disciplina que le permite estudiar el comportamiento humano a gran escala y pronostica los movimientos de las masas. La Fundación es el grupo encargado de preservar el conocimiento humano de su aniquilación y acelerar el surgimiento de un nuevo imperio.

'El señor de los anillos' (Amazon Prime Video)

La trilogía 'El señor de los anillos' acaba de volver a los cines como lo más visto del último mes. New Line Cinema

El tesoro más preciado de Amazon tiene nombre: El señor de los anillos. Los 450 millones de dólares que invertirá Prime Video en la primera temporada de su versión libre del clásico de J. R. R. Tolkien deja claro el interés prioritario de una historia que estará ambientada años antes de la épica historia de Frodo y la compañía del Anillo que, gracias a una extraordinaria trilogía comandada por Peter Jackson, cambió para siempre la forma en que las historias frikis eran percibidas por el gran público.

La serie empieza en una época de relativa paz y sigue a un reparto de personajes, tanto conocidos como nuevos, a medida que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, al espectacular reino insular de Númenor, o los lejanos confines del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de que ellos se hayan ido.

El señor de los anillos estará liderado por J.D. Payne y Patrick McKay, en lo que será su primer proyecto que recibe luz verde en cine o televisión, una arriesgada apuesta por parte de Amazon. Más garantías aporta el español J. A. Bayona, que se estrenará en la televisión por la puerta grande como director de los dos primeros episodios de la serie y productor ejecutivo. El reparto de la serie es tan largo como lleno de nombres desconocidos. Con Tolkien de por medio, no hace falta estrellas para vender la serie.

'Cowboy Bebop' (Netflix)

A partir del fenómeno mundial creado por el estudio de animación japonés Sunrise, la plataforma ha adaptado en acción real la historia de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine y Radical Ed, un anárquico grupo de cazarrecompensas que huyen de sus pasados mientras persiguen por todo el sistema solar a los criminales más peligrosos. Incluso podrían salvar el mundo... a buen precio.

Christopher Yost, uno de los guionistas de cómics más prestigiosos del momento, será el guionista principal del proyecto. John Cho (Searching), Mustafa Shakir (Luke Cage), Daniella Pineda (Jurassic World: El reino caído), Alex Hassell (The Boys) y Elena Satine (Revenge) serán sus protagonistas. Se espera que la serie llegue a Netflix este mismo verano.

'The Witcher: Blood Origin' (Netflix)

Netflix está decidida a exprimir sus grandes éxitos. Mientras esperamos la segunda temporada de la serie de épica protagonizada por Henry Cavill, la plataforma ha puesto en desarrollo una serie limitada que funcionará como historia de orígenes para el viaje de Geralt de Rivera. Declan de Barr, compositor, guionista y animador irlandés, será el showrunner del proyecto después de haber escrito un episodio de la primera temporada de su predecesora.

Ambientada en un mundo elfo 1200 años antes del mundo de The Witcher, la serie contará una historia perdida en el tiempo, la creación del primer prototipo de Witcher y los eventos que conducen a la fundamental “conjunción de las esferas”, cuando los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron para convertirse en uno. Laurence O'Fuarain (Vikingos) y Jon Prophet (Gambito de dama) serán los protagonistas de la serie.

'Vikingos: Valhalla' (Netflix)

Sam Corlett es Leif Eriksson en el spin-off de 'Vikingos'. Netflix

Vikings: Valhalla, la próxima serie de la franquicia Vikingos, arranca en los albores del siglo IX para narrar las vidas de algunos de los vikingos más conocidos, como Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter o Harald Hardrada, así como la del primer rey de Inglaterra de origen normando, Guillermo el Conquistador. Estos hombres y mujeres se abrirán camino en la historia mientras luchan por la supervivencia en un mundo en constante cambio.

Jeb Stuar, guionistas de dos clásicos absolutos del cine de acción como Jungla de cristal y El fugitivo, acompaña a Michael Hirst (creador y guionista de todos y absolutamente todos los episodios de la serie original) detrás de las cámaras del primer spin-off de la popular serie histórica. El pasado mes de enero os presentamos a sus protagonistas. Se espera que Valhalla llegue a Netflix antes de que acabe 2021.

'Resident Evil' (Netflix)

Después de seis películas de acción real estrenadas entre 2002 y 2017, Netflix recuperará el nombre de uno de los videojuegos de terror más exitosos de la historia para reinventarlo en forma de serie. Andrew Dabb, guionista de docenas de episodios de Sobrenatural, supervisará un proyecto que está contado en dos planos temporales distintos.

En el primero, las hermanas Jade y Billie Wesker, de 14 años y en pleno pavo, se ven obligadas a mudarse a New Racoon City, una ciudad empresarial prefabricada. Poco a poco, se van dando cuenta de que la ciudad no es lo que parece, y de que su padre tal vez esté ocultando secretos siniestros. Unos secretos que podrían destruir el mundo. En el segundo plano temporal, diez años después, apenas quedan quince millones de personas en la Tierra... junto con más de seis mil millones de seres humanos y animales convertidos en monstruos por culpa del virus T. A sus 30 años, Jade se afana por sobrevivir en este nuevo mundo mientras los secretos del pasado pesan sobre su alma como una losa.

'The Wheel of Time' (Amazon Prime Video)

Rosamund Pike es la protagonista de la adaptación del clásico de la épica fantástica La rueda del tiempo, una serie que abarca casi 20 novelas y que ha adaptado en formato episódico Rafe Judkins, guionista de Agentes de S.H.I.E.L.D., My Own Worst Enemy y Chuck. Antes del estreno de su primera temporada, Prime Video ya ha confirmado que está en marcha su segunda entrega.

La historia está ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia, aunque solo algunas mujeres pueden acceder a ella. The Wheel of Time sigue a Moiraine, miembro de una organización femenina increíblemente poderosa llamada Aes Sedai. La aventura empieza cuando llega a la pequeña ciudad de Two Rivers para embarcarse en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes, uno de los cuales ha sido profetizado como el Dragón Renacido, que salvará o destruirá a la humanidad.

'Battlestar Galactica' (Peacock)

Todavía no sabemos si, cómo o cuándo llegará Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal. Eso no nos impide seguir hasta el último de sus pasos. Sam Esmail (creador de Mr. Robot y de la primera temporada de Homecoming) será el productor ejecutivo de una nueva serie inspirada en un clásico de la ciencia ficción: BattleStar Galáctica. Michael Leslie (guionista de Assassin's Creed y Macbeth, las dos protagonizadas por Michael Fassbender) será el showrunner del proyecto.

Se sabe muy poco del proyecto, pero Esmail ya ha confirmado que no será una nueva versión de la historia que ya vimos entre 2004 y 2009. “Todavía estamos trabajando en el piloto. Mira, es un gran universo, es un gran mundo, quiero respetar la versión de Ronald D. Moore. Hablé con él incluso antes de asumir el proyecto para asegurarme de que le parecía bien. Lo último que quiero hacer es pisar su trabajo. Lo único que acordamos fue que esto no sería una nueva versión de lo que él hizo, que era lo que los dos queríamos", confesó Esmail a Collider el pasado mes de enero. Salvo sorpresa mayúscula, la nueva Battlestar Galactiva no estará lista a tiempo de estrenarse este año.

