4 películas recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Disney+, Filmin y HBO España

Cumplimos la cita de cada sábado en la que os traemos nuestra selección de películas recomendadas para ver en las plataformas de Netflix, HBO, Disney+ y Filmin durante el fin de semana del 22 y 23 de mayo.



En esta ocasión el plan de sofá que os proponemos cuatro títulos que incluyen una película de estreno, una joya contemporánea que queremos reivindicar, una adaptación literaria y un clásico imprescindible que todos deberíamos ver alguna vez.

El estreno que no te puedes perder: 'El ejército de los muertos' (Netflix)

'Ejército de los muertos' | Nuevo tráiler oficial | Netflix

De qué va

Tras declararse una epidemia zombi, un grupo de mercenarios decide apostar a lo grande y se adentra en la zona de cuarentena de Las Vegas para perpetrar el mayor atraco jamás cometido.

Por qué debes verla

Después de su esperado remontaje de La Liga de la Justicia Zack Snyder vuelve al género con el que empezó su carrera en 2004, cuando estrenó Amanecer de los muertos. Su nueva película es a la vez homenaje y revisión del género zombi, gore y violenta como se espera, con algún coqueteo con las convenciones del cine de atracos con escarceos en el cine de robos y toques más ligeros que llegan a compensar por momentos la extensión de su metraje.

Lo más interesante es su revisión de la mitología zombi en el cine, de la que hace una propuesta personal con cierta lectura política.

Una joya contemporánea: 'Otra tierra' (Disney+)

Tráiler - 'Otra tierra' ('Another Earth') - Hispano FoxFilm

De qué va

Rhonda es una joven brillante que acaba de ser aceptada en el programa de astrofísica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. John Burroughs es un compositor que ha alcanzado la cima en su profesión y está a punto de tener un segundo hijo. La noche en la que se descubre Tierra 2 en el Sistema Solar, las vidas de Rhoda y John se cruzarán como consecuencia de un trágico accidente.

Por qué debes verla

Premiada en los festivales de Sundance, Sitges y Locarno, la ópera prima de Mike Cahillm, en la que muchos descubrimos a Brit Marling (The OA), se estrenó el mismo año que Melancolía de Lars Von Trier, película con la que comparte algunos puntos en común.

Esta obra de ciencia ficción especulativa plantea la existencia de una Tierra alternativa y explora la idea de los dopplegangers en una fascinante historia sobre segundas oportunidades, que transita por el sentimiento de culpa, la rabia, el perdón, la esperanza y el desconcierto. Visualmente es espectacular.

Basada en un libro: 'Alma salvaje' (HBO)

Tráiler - 'Alma salvaje' ('Wild') - 20th Century Studios

De qué va

Después de la muerte de su madre, Cheryl cae en una espiral de autodestrucción que acaba destruyendo su vida y su matrimonio. Para redimirse y reconciliarse consigo misma, Cheryl decide emprender una aventura impensable para ella: recorrer en solitario casi 1.800 kilometros a través del desierto de Mojave.

Por qué debes verla

Nick Hornby (Alta fidelidad, Brooklyn) adapta el libro de memorias de Cheryl Strayed Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail en esta conmovedora película que más que una aventura física es un viaje espiritual.

Una historia real de lucha y superación personal en la que la dirección de Jean-Marc Vallée (Dallas Buyers Club, Big Little Lies) consigue imágenes evocadoras gracias a su particular estilo narrativo de asociación de recuerdos. Momentos potentes y emotivos que están al servicio del espectacular trabajo de Reese Witherspoon y Laura Dern, ambas nominadas al Óscar por sus interpretaciones.

Un clásico imprescindible: 'Breve encuentro' (Filmin)

'Breve encuentro' (David Lean, 1945)

De qué va

Un ama de casa y un médico, ambos casados con otras personas, sienten una conexión después de conocerse en una estación de tren y deben enfrentarse al dilema de buscar su felicidad juntos y el dolor que hacerlo causaría a sus respectivas familias.

Por qué debes verla

Este clásico inmortal de David Lean ha inspirado decenas de obras y realizadores que vinieron después, entre ellas, El apartamento o Carol. Es una de las películas más románticas de la historia del cine, con una secuencia final potente e inolvidable, una historia de amor imposible por la que no pasan los años porque sigue manteniendo su fuerza original casi ochenta décadas después.

También te puede interesar...

• Las 10 mejores películas que puedes ver en HBO España

• Las 10 mejores películas originales de Netflix

• Las 10 mejores películas originales de Amazon Prime Video