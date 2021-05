3 series recomendadas en Netflix, Movistar+ y HBO para ver este fin de semana (21, 22 y 23 de mayo)

Llega un nuevo fin de semana (21, 22 y 23 de mayo) y con el, una nueva oportunidad para ponerse al día con las series que se quedan en el tintero. Para que no te agobies y pierdas entre el agujero negro del algoritmo y entre las miles de propuestas de cada plataforma, desde SERIES & MÁS os ofrecemos, como siempre, tres recomendaciones de series. Una recién estrenada, otra perfecta para meterse un atracón de episodios hasta las tantas de la mañana y una joyita bastante desconocida para descubrir y presumir delante de los amigos, todas disponibles en Netflix, Movistar+ y HBO.

El estreno que no te debes perder: ‘Reyes de la noche’ (Movistar+)

Una imagen del rodaje de 'Reyes de la noche'. Movistar+

De qué va

La serie nos sitúa a finales de 1980 y principios de 1990, una época en la que el periodismo radiofónico se hacía de una forma muy diferente a la actual. En tono de comedia, y a través de la rivalidad de Paco 'El Cóndor' (Javier Gutiérrez) y 'Jota' Montes (Miki Esparbé), dos periodistas capaces de todo por reinar las ondas en la noche, la serie se desarrolla en un momento de cambio de nuestro país, que por fin entraba en la modernidad.

Por qué debes verla

Va a ser una de las series españolas del año. La ficción creada por Cristobal Garrido y Adolfo Valor es una comedia ácida que toma como base la pelea real entre José María García y José Ramón de la Morena para hablar de un momento concreto, esos finales de los años 80 y principios de los 90 cuando España creía que era muy moderna pero seguía oliendo a fritanga y a sudor. Dos presentadores machistas y casposos que tenían más poder que muchos políticos. Javier Gutiérrez y Miki Esparbé están estupendos.

Perfecta para maratonear: ‘Friends’ (HBO)

'Friends'. HBO

De qué va

A estas alturas todo el mundo sabe de qué va Friends, la historia de seis amigos que rozan la treintena y viven en Manhattan intentando sobrevivir y madurar. Sus relaciones de amistad, sentimentales, sexuales y de trabajo son el centro de una de las comedias más influyentes de la historia de la ficción y que duró 10 temporadas.

Por qué debes verla

Porque después de ver el tráiler del especial de HBO Max en el que se han reunido los protagonistas tantos años después hay que saciar las ganas de Friends. Además, de momento no se podrá ver en nuestro país, así que lo que nos queda es volver a disfrutar de una de las mejores comedias de la historia de la televisión, cuyos diálogos y episodios uno puede repetir sin cansarse, y eso no suele pasar con muchas sit-coms. Una joya por la que no pasa el tiempo.

Una joya para descubrir: ‘Delhi Crime’ (Netflix)

'Delhi Crime'. Netflix

De qué va

Miniserie de siete episodios que está basada en un caso real de violación en grupo que ocurrió en el barrio de Munirka, en el sur de Delhi. La serie sigue la historia posterior al suceso, donde la comisionada adjunta de policía, Vartika Chaturvedi, tiene la tarea de encontrar a los culpables, responsables de las agresiones y muerte de las víctimas.

Por qué debes verla

Delhi Crime muestra hasta qué punto se ha globalizado la creación de series. Hace 15 años era prácticamente imposible que una serie india llegara a todos los rincones. Esta mini serie se convirtió en un pequeño fenómeno gracias a Netflix y a su premio Emmy a la mejor serie internacional. Siete episodios que se basan en un caso real sobre una violación en manada en Nueva Delhi, lo que da lugar a un thriller en torno a la investigación, pero que también es una reflexión sobre el machismo en la sociedad india y los pocos recursos en las instituciones como la policía.

