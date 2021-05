‘We own the city’, el regreso de David Simon a Baltimore tras ‘The Wire’, tiene reparto y está en marcha en HBO

Portada del libro de 'We Own This City' que adaptará la serie. Random House

Si hay una serie que los fans esperen con ganas esa es We own this city. Se trata de la nueva apuesta de los creadores de The Wire, pero no es una apuesta más, sino que significa el regreso de David Simon -creador de ambas- a las calles de Baltimore, donde se desarrollaba su obra maestra. HBO anunció hace meses que volvería a trabajar con Simon en esta adaptación del libro We own this city: A True Story Of Crime, Cops And Corruption del periodista Justin Fenton.

Una historia que se ambienta justo después de la muerte en 2015 de Freddie Gray y que ha encontrado por fin a sus protagonistas. Joe Bernthal, Josh Charles y Jamie Hector darán vida a los tres protagonistas de esta miniserie que también ha fichado a Reinaldo Marcus Green como director y productor ejecutivo. We own the nigh contará con otros viejos conocidos de The Wire, como George Pelecanos, que será guionista y productor; y Ed Burns. En el equipo de guionistas de esta serie que volverá a mirar a las cloacas del sistema policial de Baltimore también se encuentran Bill Zorzi y Dwight Watkins.

Joe Bernthal, al que hemos podido ver en la serie The punisher y en películas como El lobo de Wall Street o Baby Driver, dará vida a la figura central de este relato, el sargento Wayne Jenkins, pieza clave en este caso de corrupción que se centró en el Grupo de Trabajo de Seguimiento de Armas, unidad que comenzó a cazar y robar a ciudadanos y narcotraficantes en el contexto de la guerra contra las drogas en Baltimore.

Jamie Hector como Marlo en 'The Wire'.

El segundo protagonista es otra cara familiar para los fans de The Wire. Se trata de Jamie Hector, que en la mítica serie de HBO dio vida al temido Marlo Stanfield y que ahora vuelve a trabajar con David Simon interpretando a Sean M. Suiter, un detective de homicidios arrestado y que tendrá que testificar delante de un gran jurado.

El tercero en discordia no es otro que Josh Charles, al que todos recordarán por dar vida a Will Gardner en The Good Wife y que será en esta serie Daniel Hersl, un policía arrogante y fanfarrón conocido entre los residentes de Baltimore por su brutalidad que fue objeto de múltiples quejas entre los ciudadanos. Hersl fue expulsado del Distrito Este antes de recaer en el Grupo de Trabajo de Seguimiento de Armas.

Todavía no hay información sobre cuándo se prevé estrenar We Own the City, pero las expectativas están cada vez más altas en este esperadísimo regreso de Simon a Baltimore y a las cloacas policiales que tan bien supo retratar en su obra maestra.

