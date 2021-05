'El cuento de la criada': Los momentos clave de la temporada 4 (hasta ahora)

• Este artículo de la serie 'El cuento de la criada' de HBO se ha elaborado tras ver seis episodios de la temporada 4 y contiene spoilers.

Después de tres temporadas de El cuento de la criada, en las que el bucle de las atrocidades de Gilead se convirtió en una experiencia frustrante, es comprensible que muchos decidieran abandonar la serie. Si este es vuestro caso, ha llegado el momento de volver, porque en esta cuarta entrega las tramas han puesto el pie en el acelerador y nos está dejando momentos muy emocionantes.

Aunque el tercer episodio nos hizo temer que habíamos vuelto a la casilla de salida, la serie de Hulu (que aquí puede verse en HBO España) ha decidido, por fin, enfrentar a su protagonista con un nuevo e importante reto, al que llega habiendo sumado algunas pérdidas más en su viaje. Han ocurrido cosas que llevábamos mucho tiempo esperando y también otras que no anticipamos, pero todas ellas serán decisivas en lo que está por venir, en un final de temporada que apunta a ser el mejor de la serie.

No podemos contar más sin spoilers. A partir de aquí, seguid leyendo bajo vuestra propia responsabilidad.

La reunión de Hannah y June (episodio 4x03)

Rescatar a Hannah ha sido la llama que ha mantenido encendido el instinto de supervivencia de June desde el primer minuto de la serie. Aunque como protagonista tendemos a pensar que June es una heroína, ella nunca ha sido una activista ni tiene interés en luchar por los derechos de los demás. Cada acto de sumisión y de rebelión de su personaje han estado motivados siempre por una única idea: encontrar a su hija y buscar una forma de evitar que crezca en ese mundo.

En el inicio de esta temporada, mientras está retenida bajo tortura, vuelve a verla y ese encuentro que llevaba años esperando está lejos de ser como imaginaba. Hannah no solo no la reconoce, siente temor al verla. Un duro golpe que se suma a las varias experiencias traumáticas de June y una visión que la perseguirá como un fantasma.

El embarazo de Serena (episodio 4x02)

Fred y Serena en la cuarta temporada de 'El cuento de la criada'

La relación entre Serena y Fred se truncó al final de la tercera temporada cuando ella decidió entregarlo a cambio del derecho a ver a Nichole. Las cosas no eran tan fáciles como ella esperaba y a partir de ahí ambos decidieron no caer solos en el barro sin arrastrar al otro consigo. Que Serena y Fred tengan un hijo biológico abre varias puertas. Por un lado, seguramente volverán a formar equipo, no porque esto reviva su amor, sino porque puede convertirlos en todo un símbolo en Gilead.

Por el otro, pone en duda la paternidad de Nichole. Todos, en la ficción y el mundo real, asumimos que es hija de Nick, pero si Fred no es estéril como todos pensábamos, habrá que hacer una prueba.

Los documentos secretos de Tía Lydia (episodio 4x04)

Tía Lydia en 'El cuento de la criada'.

Tía Lydia vio al inicio del cuarto episodio lo fácil que es perder el poco poder que se tiene en Gilead. Por la forma condescendiente en la que fue enviada por una de sus compañeras a la mesa a jugar cartas con las Tías "jubiladas", Lydia comprobó de primera mano que ella, como todas las mujeres en ese sistema, también es desechable.

Por ahora, no hay ninguna pista que indique que Lydia ha dejado de ser una firme creyente en el sistema instaurado en el poder de Gilead. Tampoco que vaya a luchar en contra en un futuro cercano, pero sí dejó ver en su conversación desesperada con el Comandante Lawrence, que no es la devota entregada y fiel que hace creer a todos. Lydia es desconfiada y, por si acaso, ha estado guardando ases bajo su manga en forma de pruebas de delitos cometidos por los comandantes. Algo que tendrá mucho valor en las manos adecuadas.

El viaje de Janine (4x04-4x05)

'El cuento de la criada' episodio 4x05

En El cuento de la criada es inútil intentar valorar qué mujer ha sufrido más que otra, porque todas sus historias están repletas de dolor, muerte, abusos, humillación y traumas acumulativos. Pero la de Janine es una de las más trágicas, porque hemos visto como Gilead ha aniquilado su espíritu hasta convertirla en una persona que parece haber desconectado de la realidad como mecanismo de defensa.

En el cuarto episodio de esta temporada conocimos su vida antes de Gilead, en una historia que nos mostró las formas en las que el sistema ya encontraba resquicios para recortar libertades. En su huida con June supo decirle a la protagonista cuatro verdades a la cara y sacrificarse por ambas cuando vio una forma en la que era capaz. Su fortaleza es indudable y sorprendente, pero su trauma la ha roto y también la vimos idealizar una relación con un despreciable hombre que intercambia sexo por comida con mujeres que han estado sometidas a violaciones sistemáticas.

No sabemos qué pasó con ella después de los bombardeos, pero Madeline Brewer (la actriz que la interpreta) ha revelado en una entrevista que la volveremos a ver al final de la temporada. Una de las terribles posibilidades es que haya sido capturada y la veamos en la Magdalene Colony a la que las llevaba Tía Lydia en el tercer episodio. Campos de concentración en la que las Criadas problemáticas realizan trabajos forzados y deben cumplir con la Ceremonia una vez al mes. Sería un golpe emocional muy fuerte.

La salida de June de Gilead (4x06)

'El cuento de la criada' episodio 4x06

Esto es algo que llevábamos esperando desde la primera temporada y ha ocurrido de repente y sin formar parte de un elaborado plan de escape. El reencuentro con Moira fue emocionante, como también lo fue la fortaleza y decisión de sacar a su amiga de allí aunque pusiera toda estabilidad en riesgo, y lo tuviera todo en contra, incluso a la propia June.

Nada en esta serie es simple y tampoco lo será la nueva vida de June. Además de los traumas de sus propias experiencias, lleva sobre sus hombros el peso de la culpa por haber dejado atrás a Hannah y por las muertes de personas que la ayudaron, que confiaron en ella o que fueron usadas para presionarla. Ella ha dejado a Gilead, pero eso no borra todo lo que ha sufrido, visto y hecho.

Lidiar con esto no será fácil, sobre todo, porque no tendrá tiempo para pensar en sí misma. Llega a Canadá donde es vista como una heroína, un papel que nunca ha querido, y el cual rechaza ahora más que nunca porque siente que ha fracasado en su única misión: proteger a su hija. Pero si quiere recuperarla alguna vez y ayudar a Grace, Janine y todas las que ha dejado atrás, tendrá que reunir fuerzas y centrarse en derrocar a Gilead desde fuera.

Los nuevos episodios de 'El cuento de la criada' están disponibles los jueves en HBO España.

