Qué es 'Nine Perfect Strangers', la nueva serie del equipo de 'Big Little Lies' que veremos en Amazon

'Nine Perfect Strangers', la nueva serie de Nicole Kidman.

Dos años después de que Hulu anunciara el proyecto y una pandemia mundial por delante, Nine Perfect Strangers ya está lista para su estreno. La serie que vuelve a reunir a Nicole Kidman y David E. Kelley después de los éxitos de Big Little Lies y The Undoing llegará a España a través de Amazon Prime Video.

Basada en una novela de Lianne Moriarty, con una premisa estimulante y un reparto de escándalo, esta miniserie lo tiene todo para convertirse en uno de los fenómenos del año. Faltan pocos meses para que podamos ver el resultado y en SERIES & MÁS nos preparamos para su llegada con este artículo en el que os contamos todo lo que hay que saber antes de su estreno.

Una premisa intrigante apoyada por un buen tráiler

Tráiler - 'Nine Perfect Strangers' - Hulu

Tranquillum House es un exclusivo centro de salud y bienestar que promete la recuperación física y transformación radical de sus clientes en 10 días. Hasta allí llegan nueve estresados urbanitas que buscan el camino hacia una vida más saludable y estable emocionalmente. Bajo la estricta vigilancia de la misteriosa directora del complejo (Kidman), siguen un peculiar tratamiento que pondrá a prueba sus cuerpos y sus mentes. Los nueve extraños llegaron allí voluntariamente, pero no alcanzan a imaginar lo que les espera.

Un elenco de lujo. Y perfecto

Melissa McCarthy en 'Nine Perfect Strangers'

Melissa McCarthy (¿Podrás perdonarme algún día?), Bobby Cannavale (Homecoming), Luke Evans (El alienista), Regina Hall (Plan de chicas), Samara Weaving (Hollywood), Tiffany Boone (Little Fires Everywhere) y Michael Shannon (La chica del tambor) interpretarán a los pacientes que se someterán al tratamiento del carismático y enigmático personaje interpretado por Kidman.

Talento reconocido detrás de cámaras

'Nine Perfect Strangers'

La adaptación de la novela de Lianne Moriarty (Big Little Lies) ha estado a cargo de David E. Kelley, John Henry Butterworth (Al filo del mañana) y la australiana Samantha Strauss (The End). Kelley vuelve a confiar en Yves Bélanger (Big Little Lies, Heridas abiertas, Dallas Buyers Club) como director de fotografía y Jonathan Levine (Casi imposible) se encarga de la dirección de todos los episodios.

Cuándo y dónde podremos verla

La miniserie tiene ocho episodios que podremos ver en Amazon Prime España. Aún no han confirmado la fecha de estreno, pero en Hulu se lanzará el 18 de agosto.

