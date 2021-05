Así es la serie que prepara Adam McKay para HBO sobre la épica racha de los Lakers en los años 80

El baloncesto está de moda en Hollywood. Después de que Netflix conquistara a la crítica y al público con El último baile, la serie documental sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls, HBO ha rebuscado en la historia de la NBA para su siguiente proyecto. Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, el aclamado ensayo de Jeff Pearlman, será la base de una miniserie sin título que ya ha empezado a rodarse. El ganador del Oscar Adam McKay (La gran apuesta) dirigirá el primer episodio de la serie, una responsabilidad que ya aprobó con nota en otra de las niñas mimadas de HBO: Succession.

Max Borenstein (guionista de la última saga de monstruos protagonizada por King Kong y Godzilla) será el guionista principal de un proyecto que explorará la histórica racha de los Lakers en los años 80. Entre 1980 y 1989 el equipo de Los Ángeles solo dejó escapar el campeonato de la NBA en dos ocasiones. La serie se centrará en la vida profesional y personal de los jugadores, ejecutivos, entrenadores y rivales de una de las dinastías más admiradas y dominantes en la historia del deporte.

Quién es quién

Bo Burnham en 'Una joven prometedora'. Universal

El reparto está plagado de nombres conocidos. Los integrantes del equipo estarán interpretados por Bo Burnham (Una joven prometedora) como Larry Bird; Quincy Isaiah (Corporate Coffee) como Magic Johnson y el baloncestista Solomon Hughes se estrenará como actor interpretando como Kareem Abdul Jabbar, entre otros. Jason Segel (Cómo conocí a vuestra madre) será Paul Westhead, entrenador del equipo cuando ganaron el anillo en 1980. Adrien Brody (ganador del Oscar por El pianista) será el legendario entrenador Pat Riley, entrenador de los Lakers entre 1981 y 1990.

Fuera de la cancha también nos encontraremos nombres reconocibles. Gillian Jacobs (Community) dará vida a la esposa del entrenador, Chris Riley. John C. Reilly (Chicago) será Jerry Buss, el dueño del equipo. Su madre Jessie Buss estará interpretada por Sally Field (ganadora del Oscar por Norma Rae y En un lugar del corazón). Michael Chiklis (The Shield: Al margen de la ley) será Red Auerbach, un nombre histórico de los Boston Celtics, históricos rivales de los Lakers.

Tracy Letts (Ford v. Ferrari) aparecerá como el entrenador Jack McKinney. Julianne Nicholson (Mare of Easttown) será su mujer, Cranny McKinney. Rob Morgan (Mudbound) será Earvin Johnson Sr., el padre de Magic Johnson. Jason Clarke (La noche más oscura) será Jerry West, otro entrenador y exjugador clave de la época. Gaby Hoffmann (Transparent) es Claire Rothman, la primera y única mujer directora de cualquier estadio deportivo en los principales mercados.

En marcha

McKay vuelve a dirigir televisión después de 'Succession'. HBO

HBO dio luz verde a la serie en diciembre de 2019. “El libro de Jeff Pearlman y el guión de Max Borenstein me dejaron absolutamente. Sexismo, racismo, tragedia, redención, un cambio cultural gigante en Estados Unidos... No puedo esperar para comenzar a rodar”, explicó McKay cuando se anunció su fichaje por el proyecto. El director rodó el primer episodio de la serie limitada el pasado mes de abril.

La serie sin título de los Lakers llegará a HBO próximamente.

