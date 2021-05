4 películas recomendadas para ver el fin de semana en Netflix, Amazon, HBO y Filmin

En el fin de semana del sábado 15 y viernes 16 de mayo, estas son las 4 películas que te recomendamos para unos días de desconexión. Una selección personal de cuatro películas que podéis encontrar en las plataformas de streaming: una de estreno, un documental que merece la pena rescatar, un clásico que todos deberíamos haber visto y una joya contemporánea a reivindicar. Puedes encontrar todas nuestras recomendaciones disponibles en Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Filmin.

Sabemos que Netflix ha lanzado recientemente una nueva función llamada "Reproducir Algo" con la que el algoritmo nos recomienda un título basado en nuestro historial de reproducciones, pero nosotros somos más de escoger a título personal. Si vamos a invertir un par de horas de nuestro tiempo libre en una historia, ¿qué mejor que una buena recomendación?

El estreno que no te puedes perder: 'Oxígeno' (Netflix)

De qué va

Una mujer despierta en una unidad criogénica médica. No recuerda quién es ni cómo ha terminado encerrada en una caja no más grande que un ataúd. Mientras se queda sin oxígeno, debe reconstruir sus recuerdos para escapar de esa pesadilla.

Por qué debes verla

Si te gustan las historias contrarreloj, no puedes perderte la primera película para Netflix de Alexandre Aja, un referente del cine de género gracias a títulos como Infierno bajo el agua (una de las películas favoritas de Quentin Tarantino en 2019), el descarnado remake de Las colinas tienen ojos o Alta tensión, el slasher que lanzó su carrera en el año 2003 a pesar de uno de los finales más controvertidos y polarizantes en la historia del género. Con Oxígeno, el francés vuelve 18 años después a su país para rodar una vuelta de tuerca a películas como Buried (Enterrado), el trepidante thriller de Rodrigo Cortés sobre un hombre que despertaba y descubría que había sido enterrado en vida. A partir del shock inicial, el protagonista debe iniciar una carrera contra el tiempo y el oxígeno si quiere salvar su vida.

Aja exprime de nuevo una fórmula de probada eficacia y la lleva a un nuevo terreno que no se debe desvelar para respetar la experiencia del espectador ante una aventura llena de preguntas. Una intensa interpretación de Mélanie Laurent (la rebelde que quema el cine en Malditos bastardos) sostiene sobre sus hombros una historia no recomendable para claustrofóbicos. Los que no lo sean, encontrarán un thriller tenso, entretenido y más emocionante de lo que podría parecer a simple vista.

Una joya a reivindicar: 'Adiós pequeña, adiós' (HBO España)

De qué va

Una niña de cuatro años llamada Amanda, hija de una drogadicta, es secuestrada en uno de los barrios más conflictivos de Boston. Contratados por sus tíos, serán dos investigadores privados: Patrick Kenzie y Angie Gennaro con la colaboración de la policía, los encargados de estudiar los motivos de la desaparición y así conseguir dar con ella. El caso llega a los medios de comunicación creando aún más tensión a cada minuto que la niña pasa lejos de su casa y por tanto, agotando las probabilidades de localizarla con vida.

Por qué debes verla

Ben Affleck se estrenó como director con la adaptación de una novela de Dennis Lehane, un autor que ha sido adaptado al cine en películas como Mystic River, La entrega, Vivir de noche (nuevamente con Affleck en la silla de director) y Shutter Island. Adiós pequeña, adiós es un estupendo noir que va más allá de los lugares comunes de las historias policiales y se eleva gracias al humanista desarrollo de sus personajes protagonistas, para los que no hay decisiones fáciles ni pecados libres de penitencia.

Los espectadores podrían quedarse solo con el impactante final sorpresa de la película, pero sus méritos vienen de mucho antes. El estudio de la naturaleza humana a través de sus complicados protagonistas, las cuidadas interpretaciones de su elenco (con Casey Affleck, uno de los mejores actores en activo, y Amy Ryan, nominada al Oscar por su papel de madre alcohólica y negligente), su facilidad para trasladar dilemas a la audiencia y la elegante puesta en escena que el mayor de los hermanos Affleck confirmaría más adelante con The Town. Ciudad de ladrones y la oscarizada Argo son algunos de ellos. Hay más.

Adiós pequeña, adiós acaba de volver a HBO. Si no la has visto, es un momento perfecto para sumergirse en las deprimentes calles de Boston.

Un documental: 'The Boy From Medellin' (Amazon Prime Video)

De qué va

J Balvin se prepara para el concierto más importante de su carreta: un espectáculo en su ciudad natal Medellín, Colombia. Pero a medida que se acerca la actuación, las calles estallan con la creciente inestabilidad política, obligándolo a enfrentar su responsabilidad como artista hacia su país y sus legiones de seguidores de todo el mundo.

Por qué debes verla

Si no deberíamos juzgar un libro por su portada, ¿deberíamos hacer lo mismo con la imagen que da al mundo una superestrella de la música como J Balvin? En uno de los primeros compases del documental, la película de Matthew Heineman (La corresponsal, Tierra de cárteles) muestra a su sujeto protagonista como una persona pública que ha escogido la neutralidad política como forma de no alienar a ninguno de sus millones de seguidores. A sus 34 años, José Álvaro Osorio Balvín está a punto de descubrir que quizás eso no sea posible.

En poco más de hora y media asistimos a una vuelta de tuerca a algunos de los debates que planteaba ya la superior Una noche en Miami, la película (también de Amazon Prime Video) con la actriz Regina King debutaba como directora. ¿Qué responsabilidades tienen las estrellas de la música lejos de su disciplina profesional? ¿Están obligados a ser fieles a sus orígenes si quieren serlo también a ellos mismos? Aunque por momentos The Boy from Medellin puede caer en la autoindulgencia (en realidad, ¿qué estrella puede llegar a la dominación mundial sin ser egocéntrica?), este documental es una mirada inédita a uno de los reyes del reggeaton. Ideal para fans, interesante para los curiosos.

Un clásico que todos deberíamos haber visto: 'Amanecer' (Filmin)

'Amanecer', un clásico inolvidable de Murnau. Filmin

De qué va

Un granjero convive felizmente en el campo con su esposa. Pero la aparición de una seductora mujer de la ciudad hace que comience a enamorarse de ésta, y a pensar que su mujer es un estorbo que se interpone en la felicidad entre él y su nueva y sofisticada amante.

Por qué debes verla

El director alemán Friedrich Wilhelm Murnau se estrenó en Hollywood con una de las obras cumbres del expresionismo. Amanecer, estrenada semanas antes de la llegada de la primera película sonora de la historia, demostró el infinito potencial del lenguaje cinematográfico cuando este todavía estaba dando sus primeros pasos.

En el momento de su estreno en 1927 fue su historia de amor, desamor, infidelidad y redención la que conquistó al público. 93 años después, el romance se puede ver como algo desconcertante analizado desde el presente: el héroe romántico de la película es un hombre que está a punto de asesinar a su esposa para poder vivir libremente con su amante hasta que, de repente, recuerda por qué se enamora de ella en primer lugar. Más allá de los entuertos románticos, es su audacia narrativa, sus imágenes poéticas y su virtuosismo técnico que no ha pasado de moda lo que la ha convertido en un clásico imperecedero.

Curiosamente, Amanecer es una rara avis en la historia de los Oscar de Hollywood. La película de Murnau es la única ganadora de la categoría de “mejor producción más sobresaliente”, un reconocimiento que solo existió en la primera edición de los premios de la Academia y que buscaba reconocer a las películas más artísticas, intelectuales y desafiantes.

