'Five Days At Memorial', la serie de Apple TV+ sobre el Katrina, contará con Cherry Jones y Vera Farmiga

Cherry Jones y Vera Farmiga protagonizarán 'Five Days at Memorial'. Gtres

Five Days at Memorial ya tiene a su pareja protagonista. Cherry Johnson (ganadora del Emmy por 24) y Vera Farmiga (Bates Motel) serán las protagonistas de la serie limitada de Apple TV+ sobre el huracán Katrina. El ganador del Oscar John Ridley (12 años de esclavitud) y el co-creador de Perdidos Carlton Cuse serán showrunners, guionistas y productores ejecutivos del proyecto. Ridley, principal responsable de la antología American Crime, será también el director de la adaptación del aclamado ensayo de no ficción de Sheri Fink, ganadora del prestigioso premio Pulitzer.

Five Days At Memorial narra los primeros cinco días en un hospital de Nueva Orleans después de que el huracán Katrina impactara contra la zona. Cuando las aguas de la inundación aumentaron, la energía falló y el calor aumentó, los cuidadores exhaustos se vieron obligados a tomar decisiones de vida o muerte que los atormentaron durante los siguientes años.

Jones será Susan Mulderick, directora de enfermería del hospital y jefa del comité de preparación para emergencias, una mujer que se acaba convirtiendo en la comandante designada del incidente del huracán Katrina. Farmiga interpreta a la Dra. Anna Pou, la doctora de guardia en el hospital cuando llegó la tormenta. También estará en el reparto Adepero Oduye (Falcon y el Soldado de Invierno), Cornelius Smith Jr. (Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma) y Julie Ann Emery (Preacher).

La plataforma de Apple TV+ acaba de estrenar otra adaptación de un best-seller, La costa de los mosquitos, inspirada en el clásico de Paul Theroux que ya llevaron al cine Peter Weir y Harrison Ford. El 4 de junio llegará La historia de Lisey, inspirada en el libro homónimo de Stephen King con Julianne Moore como protagonista.

'Five Days At Memorial' se estrenará próximamente en Apple TV+.

También te puede interesar...

• Enrique de Inglaterra y Oprah Winfrey, juntos de nuevo para presentar una serie sobre salud mental

• 5 razones para ver 'Para toda la humanidad', la mejor serie de ciencia ficción desde 'Battlestar Galactica'

• Cómo funciona la sala de guionistas de 'Mythic Quest', la serie de comedia de Apple TV+ que promueve talentos