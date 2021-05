Los 10 mejores episodios piloto de las series en el siglo XXI

En la época del streaming, y acostumbrados a tener temporadas completas el día del estreno, hemos dejado de dar el valor que se merece un buen primer episodio. Hacerlos no es tarea fácil; un piloto ejemplar debe presentar a los personajes, su universo, establecer el tono de la serie, sugerir cómo será y dejarnos con ganas de ver más, por eso, cuando nos encontramos con uno, se nos queda grabado en la retina.

Los de Twin Peaks, Friends y Los Soprano son algunos de los más míticos e influyentes de la historia de la televisión, pero para esta lista hemos elegido quedarnos con los 10 mejores de lo que llevamos de siglo. Os contamos por qué son memorables y os decimos en qué plataforma de streaming podéis verlos en España.

10. 'Modern Family' (Disney+, HBO)

'Modern Family' ('Pilot', 2010)

Usando el recurso del falso documental, el primer episodio de esta comedia familiar de ABC introduce tres familias, presenta once personajes principales y deja claro cuál será el tono y la dinámica de la serie, en 25 divertidos minutos que concluyen con la revelación del giro final: que todos están relacionados. El momento El Rey León sigue siendo mítico.

09. 'This is Us' (Amazon)

'This is Us' ('Pilot', 2017)

El de esta serie de NBC es uno de los pilotos más efectivos que nos ha dejado la televisión en abierto en los últimos años. No podemos contar cuál es su clave, porque le estropearía la sorpresa a quienes han llegado hasta aquí sin verlo, pero hace un buen manejo del montaje y la atemporalidad para jugar con las historias entrecruzadas de sus protagonistas manteniendo su sorpresa hasta el final.

08. 'Anatomía de Grey' (Disney+)

'Anatomía de Grey' ('A Hard Day's Night', 2005)

Nadie esperaba que esta serie que se estrenó en la midseason de 2005 se convirtiera en el éxito que fue, ni que siguiera en antena en 2021, rompiendo récords y renovada por una temporada más. Shonda Rhimes rompió moldes con este drama médico, cuyo episodio de presentación marca todas las casillas de lo que define a un buen piloto y establece desde el inicio el tipo de serie que será después.

07. 'The Walking Dead' (Disney+, HBO)

'The Walking Dead' ('Days Gone Bye', 2010)

Aunque algunos puedan decir que la serie de AMC hace tiempo que dejó atrás sus años de gloria, su episodio piloto fue y sigue siendo impresionante a nivel narrativo y técnico. El despertar del protagonista en un mundo postapocalíptico transmite el horror que suponemos en una situación así y deja sobre la mesa los múltiples peligros y dilemas éticos a los que tendrán que enfrentarse los supervivientes de esta sociedad.

06. 'Breaking Bad' (Netflix)

'Breaking Bad' ('Pilot', 2009)

Cuando AMC estrenó esta serie nadie habría apostado por ella. Bryan Cranston era conocido por su papel en Malcom in The Middle y sus fotos promocionales sin pantalones podían llevar a equívocos en cuanto al género y tono de lo que íbamos a ver. El día que cumplía 50 años, Walter White no tenía nada que celebrar porque su vida no solo era gris y patética, también tenía fecha de caducidad, pero las decisiones que toma lo embarcan en un viaje sin retorno cuyas claves ya están presentes en este gran episodio de introducción.

05. 'Homeland' (Netflix)

'Homeland' ('Pilot', 2012)

Volví a ver el primer episodio de Homeland antes de que emitiera su final y es una trepidante hora de televisión que sigue funcionando como un reloj. Con una premisa irresistible y un admirable manejo de la tensión, todo aquí es absolutamente perfecto. Su único inconveniente es que al terminarlo nos dan ganas de ver su grandiosa primera temporada otra vez y tenemos muchos estrenos pendientes.

04. 'The Shield'

'The Shield' ('Pilot', 2002)

Aunque recientemente estuvo en Amazon Prime Video, en el momento en el que escribimos estas líneas, The Shield no está disponible en el catálogo de ninguna plataforma en España; actualizaremos este apartado cuando la situación cambie. Cuando eso ocurra, ved este episodio si no lo habéis hecho. Esta serie policial que coincidió en el tiempo con The Wire, y tiene un punto de vista totalmente diferente a aquella, tiene uno de esos primeros episodios que nunca se olvidan, porque lo que ocurre en los últimos cinco minutos nos deja con la boca tan abierta que duele.

03. 'Veronica Mars'

'Veronica Mars' ('Pilot', 2004)

Actualmente solo puede verse en España su cuarta temporada (en Movistar+ y HBO), la del revival que se estrenó en Hulu en 2019, pero esperamos poder avisaros pronto de que la situación ha cambiado para que podáis comprobar por qué hemos incluido Veronica Mars en esta lista y en una posición tan destacada. Esta serie adolescente sorprendió a los espectadores con una propuesta que combinaba temas muy serios y códigos de la novela negra, y en su primer episodio es contundente en la presentación de su memorable protagonista, el tono, género y la presentación del misterio de la temporada.

02. 'Mujeres desesperadas' (Disney+)

'Mujeres desesperadas' ('Pilot', 2004)

Esta serie es una de las olvidadas cuando se recuerdan los mejores pilotos y el suyo es uno de los mejor construidos de la historia de la televisión. Si seguimos una plantilla de todas las casillas que debe marcar un buen primer episodio, la historia de Marc Cherry es ejemplar, pero su mayor logro es su giro, que no está reservado para el final, como es habitual, sino que rompe los esquemas en los primeros dos minutos.

01. 'Perdidos' (Disney+)

'Perdidos' ('Pilot', 2004)

Todo empezó con la idea de un ejecutivo de ABC, que quería replicar el éxito del reality de CBS Survivor y la película Naúfrago. J.J. Abrams y Damon Lindelof fueron los encargados de darle forma a esta misión, y con un reparto de actores desconocidos y 10 millones de dólares de presupuesto (algo que hizo historia en su momento y seguiría siendo noticia hoy en un canal en abierto), se produjo uno de los inicios de serie más intrigantes y espectaculares que hemos visto. Solo por eso, Perdidos ya se merece un lugar destacado en la historia de la televisión.

