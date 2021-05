'Friends: The Reunion': 5 cosas que queremos ver en el esperado episodio especial de la serie

Han pasado casi dos décadas desde que Friends emitió su último episodio y continúa generando las mismas pasiones. A los fans que tenía entonces, se han sumado todos los que han descubierto la serie estos últimos años en las plataformas de streaming, pero la que se ha llevado el gato al agua es HBO Max, que ha convertido el especial de reunión que se estrena el 27 de mayo en todo un evento.

No podía ser de otra forma, porque ha desembolsado una considerable cantidad de dinero. Se estima que cada uno de los seis protagonistas de Friends recibió aproximadamente 2.5 millones de dólares por su participación, una cifra nada despreciable a la que hay que sumar los gastos de producción y los honorarios de la variopinta lista de 18 invitados especiales que se ha hecho pública, la cual incluye figuras como Lady Gaga, David Beckham, Justin Bieber, Malala Yousafzai o el popular grupo BTS.

No solo eso, este especial coincide con el primer aniversario del lanzamiento de HBO Max, y se espera sirva para rentabilizar los 425 millones de dólares que pagó la plataforma por los derechos en exclusiva de las 10 temporadas de la serie durante cinco años.

La nostalgia tiene un precio y queda claro que es muy alto, pero no rompamos la magia. que llevamos un año esperando ver Friends: The Reunion. La idea inicial era estrenarlo con el lanzamiento en Estados Unidos de HBO Max, pero en este caso como en muchos otros, la pandemia no entendió de planes. En esos primeros meses del confinamiento vimos tantos encuentros virtuales de series que pensamos que el de Friends ya no generaría expectación, pero estábamos equivocados. Ayer se lanzó un vídeo de 20 segundos de los actores caminando de espaldas por el studio Burbank y la reacción en redes sociales fue espectacular, hay ganas de verlo.

De lo que nos imaginamos la primera vez que se anunció el proyecto a lo que será hay un trecho y debe parecerse un poco al meme "cuando lo pides - cuando te llega". Es lo que nos habría gustado, pero la idea nunca fue ver qué había sido de los personajes 20 años después, sino una reunión con los actores y el equipo de la serie para rememorar experiencias, contar alguna anécdota y explotar al máximo la nostalgia.

Cómo será el especial de 'Friends'

La idea es sencilla, pero han cuidado al máximo los detalles, como volver a construir los decorados en el mismo estudio donde se grabaron los 235 episodios de la serie o traer de vuelta objetos, vestuario y atrezzo original. Se rodó en el Estudio 24 de Warner Bros., estuvo dirigido por Ben Winston, con Martha Kauffman y David Crane, los creadores de la serie, como productores ejecutivos y el rodaje terminó el 11 de abril.

La lista de invitados confirmados es curiosa, a falta de un mejor adjetivo. Al lado de secundarios notables como James Michael Tyler (Gunther) o Maggie Wheeler (Janice) y de estrellas invitadas como Cindy Crawford, Tom Selleck o Reese Witherspoon, llaman la atención nombres como Lady Gaga, Justin Bieber o BTS si no es para hacer actuaciones musicales. A favor de HBO Max hay que decir que en la nota de prensa en ningún momento especifican que esta sea la lista completa de invitados, así que no saquemos conclusiones anticipadas.

Qué nos gustaría ver en 'Friends: The Reunion'

El primer episodio de 'Friends' (1994) IMDb

Además de los esperados momentos emotivos que surgirán por volver a estar allí, y de que nos cuenten curiosidades y anécdotas de detrás de cámaras que no hayan sido reveladas previamente en entrevistas o como material extra de DVD, estas son las cinco cosas que le pedimos a este especial:

• Ver imágenes de los castings y de los ensayos del primer episodio. Espero que alguien haya guardado ese material, que debe valer su peso en oro, porque cuando rodaron ese piloto no sabían si la serie iba a recibir luz verde o no y mucho menos imaginaban que iba a ser el éxito que fue.

• Que haya invitados sorpresa. En la lista de peticiones están Paul Rudd, Bruce Willis, Christina Applegate, Julia Roberts, Susan Sarandon, George Clooney o Cole Sprouse, que interpretó al pequeño Ben.

• Un debate en el que los actores busquen consenso sobre dos temas de los que seguimos hablando hoy: ¿Rachel y Ross estaban de descanso o no? y ¿Rachel debía haber bajado del avión en el último episodio?

'Friends, episodio 'The One with the Embryos' (4x12) IMDb

• Una revancha del mítico concurso de preguntas y respuestas del episodio 4x12, en el que se enfrenten Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow contra Matthew Perry, David Schwimmer y Matt LeBlanc, poniendo a prueba qué tan bien recuerdan las tramas y personajes de la serie.

• Que los actores cuenten cómo y dónde imaginan que están sus personajes 20 años después y qué hicieron todo este tiempo. También estaría bien conocer la versión de los creadores y que comparen notas.

Pero lo más importante ahora mismo para los espectadores en España es saber si podremos verlo, cuándo y dónde. Suponemos que será en HBO, pero esperamos que esta información sea confirmada pronto.

