5 razones para ver ‘Invencible’, la serie más violenta de Amazon (sí, más que 'The Boys')

Ni La templanza, ni Them, ni Los niños de la estación del zoo. El gran estreno de Amazon Prime Video esta primavera en materia de series ha terminado siendo Invencible, la versión televisiva del cómic escrito por Robert Kirkman e ilustrado por Cory Walker y Ryan Ottley. Después de lograr uno de los mayores éxitos editoriales y televisivos del siglo XXI con The Walking Dead, Kirkman ha supervisado la adaptación en clave de animación para adultos de la primera gran obra de su carrera. El resultado ha sorprendido hasta a los más optimistas.

Invencible mantiene su premisa original en esta producción coordinada por el guionista Simon Racioppa. Antes de ser el showrunner de la serie de Prime Video, éste había trabajado como guionista en Cristal Oscuro: La era de la resistencia, la aclamada e inesperada secuela del clásico de Jim Henson que no recibió la renovación de Netflix a pesar de haber enamorado a la crítica estadounidense.

Esta es la historia de Mark Grayson, un adolescente como cualquier otro salvo por un pequeño detalle: su padre es Omni-Man, el superhéroe más poderoso del planeta y un alienígena proveniente del misterioso planeta Viltrum. Al cumplir los 17 años, el adolescente manifiesta de forma tardía sus propios poderes. Sobrevivir a la vida en el instituto, impedir que su novia rompa con él y aprender a controlar sus nuevas habilidades serán lo de menos cuando descubra que el legado de su padre esconde más de un secreto.

Mima a su protagonista sin olvidarse de los fans de los superhéroes

Invencible no huye de las convenciones de las historias de superhéroes, pero las pone al servicio del viaje físico, psicológico y finalmente emocional al que se enfrentará el joven Mark a lo largo de la serie. Solo hemos visto la punta del iceberg para un personaje que no descubre lo que está pasando a su alrededor hasta el octavo y último episodio de la serie por el momento. Por el camino quedan estupendas aventuras episódicas que ayudan a forjar su personalidad, como la expedición a Marte o esa excursión a la Universidad junto a su mejor y su amigo y su novia. En esa dualidad, el adolescente con una personalidad por formar y el superhéroe que todavía no sabe qué debe hacer con sus nuevos poderes, es donde se eleva Invencible en su temporada de presentación.

La serie se reserva guiños a los fans del género. Además de un evidente homenaje a La Liga de La Justicia con los Guardianes de la Tierra, una organización de superhéroes con diferentes habilidades que debe salvar al planeta de las amenazas sobrenaturales, hay detalles en la historia que disfrutarán aquellos que quieran saber todo de sus superhéroes favoritos, desde el clásico montaje de entrenamiento para poner a prueba las nuevas habilidades o la presencia de Mark Hamill (un actor que, lejos de Star Wars, ha sido aclamado por su estupendo trabajo doblando el Joker) como un sastre que se encarga de hacer los sastres de Omni-Man e Invencible.

Su uso de la violencia es impactante, pero nunca gratuito

La violencia es uno de los ingredientes estrella de 'Invencible'. Amazon Prime Video

A cada episodio que pasa, el logo de la serie se mancha de sangre más y más, hasta que al final de temporada el título es prácticamente ilegible. Es la inteligente forma que tiene de Invencible advertir a su audiencia que vienen curvas en forma de sangre, sudor y lágrimas, pero sobre todo sangre. El impactante clímax del primer episodio ya dejaba claro que aquí no había cabida para la percepción general -y a menudo equivocada- de que un producto de animación está pensado principalmente para los más pequeños de la casa. "Voy a dejar que mis hijos la vean, pero no soy el mejor padre, así que no lo recomendaría a todos", explicaba Kirkman en la presentación de la serie.

Hay una razón por la que la serie tiene una calificación por edades que no recomienda su visionado para aquellos menores de 18 años. Sin embargo, por espectacular que sea el uso de la violencia por parte de Kirkman y Racioppa, nunca se siente gratuito. Después de ver casi un centenar de películas de superhéroes que evitaban mostrar lo que pasa cuando criaturas con poderes devastadores conviven con la fragilidad del ser humano, Invencible nos deja muy claras las consecuencias de jugar ser Dios cuando los que te rodean son meros mortales. Sin entrar en detalles, en el episodio 8 nos encontramos con una escena devastadora y que entabla un perturbador diálogo con uno de los grandes momentos del cine de superhéroes: la escena del tren de la trilogía Spider-Man. El mensaje queda claro.

La mezcla de géneros funciona de forma ejemplar

Omni Man e Invencible son los únicos viltrumitas en la Tierra. Amazon Prime Video

La escena del tren de no es el único detalle que nos recordará a la trilogía de Sam Raimi que despertó la locura por los superhéroes, un género que había nacido en la gran pantalla con adaptaciones de Superman y Batman pero que no terminó de explotar hasta que el año 2002. La ejemplar mezcla de géneros de Invencible recuerda a las dos primeras aventuras de Tobey Maguire como Peter Parker (finjamos, por un momento, que vivimos en un mundo mejor en el que Spider-Man 3 no existe).

La serie de Amazon funciona a varios niveles. Invencible es, a la vez, un coming of age sobre un adolescente que está buscando su lugar en el mundo, un drama familiar sobre una familia aparentemente perfecta que está a punto de abrir la caja de Pandora de los secretos, una perturbadora moraleja sobre lo que pasa cuando se juega a ser Dios y una historia de aventuras con espectaculares secuelas de acción. También estarán satisfechos los que esperen sus dosis de romance (Mark no deja de ser un adolescente con sus hormonas a flor de piel) y ciencia ficción (con una vasta mitología que solo hemos empezado a descubrir).

Su reparto vocal (en versión original) tiene más estrellas que el cielo

'Invencible' esconde un potente drama familiar. Amazon Prime Video

Aquellos que se sumerjan en las aventuras de Invencible en su versión original, encontrarán un reparto vocal extraordinario comandado por Steven Yeun (el viejo conocido de Kirkman en The Walking Dead es Mark), J. K. Simmons (el ganador del Oscar por Whiplash es el temible Omni-Man) y Sandra Oh (la actriz de Anatomía de Grey y Killing Eve es la madre humana de Mark) que humanizan aún más las tramas de la serie.

También tienen papeles importantes Gillian Jacobs (Community) en el papel de otra heroína adolescente; Andrew Rannells (Girls) como el mejor amigo gay del protagonista, Zazie Beetz (Deadpool 2) como la novia de Mark; Walton Goggins (Justified: La Ley de Raylan) como el jefe de la organización que dirige a los superhéroes de la Tierra y Zachary Quinto (Star Trek) como un robot lleno de sorpresas. Hay más: Jon Hamm (Mad Men), Djimon Hounsou (Gladiator), Marhesala Ali (Moonlight), Seth Rogen (Lío embarazoso) o Ezra Miller (La ventaja de ser un marginado) aparecen, por el momento, de forma testimonial.

Hay 'Invencible' para rato

Hey @InvincibleHQ fans! @steveyeun & I have some potentially exciting news to share about season 2 and... pic.twitter.com/1rgEQCTwxR — Robert Kirkman (@RobertKirkman) April 29, 2021

A finales de abril Prime Video confirmaba que la serie de Robert Kirkman tendrá, al menos, dos temporadas más. Pueden ser muchas más. Entre 2003 y 2018 se publicaron 144 números del cómic. Por comparar, The Walking Dead se despedirá de la audiencia en 2022 con su 11ª temporada. En el papel, la historia sobre un grupo de supervivientes a una invasión zombi se alargó 193 episodios. No sería de extrañar que la serie diera un subidón de audiencia en el estreno de su segunda temporada, repitiendo así la jugada que ha llevado a la exposición mainstream al referente más claro de la serie en el catálogo de Amazon: The Boys.

El fenómeno de Invencible se va a expandir además más allá de la plataforma de streaming. Seth Rogen y Evan Goldberg, colaboradores en películas como La fiesta de las salchichas, Supersalidos o Juerga hasta el fin, ya están trabajando en la adaptación cinematográfica y en acción real de la historia protagonizada por Mark Grayson. Puedes subirte o no al carro, pero ya vivimos en el mundo de Invencible.

La primera temporada de 'Invencible' se puede ver completa en Amazon Prime Video.

