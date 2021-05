Todas las series de Ryan Murphy, ordenadas de peor a mejor

Ryan Murphy está a punto de estrenar Halston, su nueva serie para Netflix. En los 22 años que han pasado desde que este director, guionista y productor creó en 1999 Popular hasta la llegada del último proyecto de su multimillonario acuerdo con la plataforma, hemos escuchado esas palabras mágicas hasta quince veces.

Antologías, historias de terror, adaptaciones de hechos reales, homenajes a Hollywood, musicales de instituto o comedias para todos los públicos. Pocos géneros se le han escapado a uno de los grandes referentes de la televisión estadounidense en lo que llevamos de siglo XXI.

Antes de la llegada a Netflix de Halston, la miniserie del legendario diseñador de moda que ha devuelto a la vida Ewan McGregor, hemos querido repasar y ordenar todas las creaciones de Murphy. El autor más prolífico de la televisión actual es también una de las pocas garantías en una industria complicada donde por cada éxito, hay diez fracasos de los que nunca vuelve a hablar nadie.

'Halston' es la última serie de Murphy. Netflix

Más allá de sus series limitadas, solo una de sus series se quedó en la primera temporada. A pesar de su incontestable asociación al éxito en forma de premios, audiencia e impacto mediático, a este hombre nacido hace 55 años en Indiana (Estados Unidos) también le persigue la etiqueta de irregular visionario que siempre acaba tirando por tierra las buenas ideas que tiene. A diferencia de otros productores estrella de la televisión contemporánea como J. J. Abrams y Shonda Rhimes, Murphy ocupa un papel muy activo en la mayoría de sus producciones a las que pone su nombre. Quizá demasiado.

A continuación, reflexionamos sobre la obra de un guionista que cambió para siempre la televisión el día que decidió colocar en el centro de sus creaciones a los marginados sociales.

14. 'Hollywood' (2019)

'Hollywood'. Netflix

Dónde se puede ver: Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 7

Autoría: Creada junto a Ian Brennan. Murphy dirige un episodio y coescribe 5.

De qué va: Ambientada en los años 40, la miniserie cuenta la historia de un grupo de aspirantes a actores y cineastas que buscan alcanzar la fama en Tinseltown cueste lo que cueste. Cada personaje ofrece un punto de vista diferente y único sobre la realidad encubierta de la edad de oro de Hollywood, y desvela las injusticias y los prejuicios en cuanto a raza, género y sexo que hoy en día continúan. Hollywood analiza y traslada a la pantalla las dinámicas de poder de la industria cinematográfica de hace décadas y muestra cómo sería el mundo del entretenimiento si estas dinámicas hubieran desaparecido.

Por qué es memorable: La primera miniserie de Murphy en Netflix está llena de buenas intenciones, pero la propia naturaleza idealista e inspiradora acaba por tirar por tierra esta historia que se atreve a plantearse qué hubiera pasado si Hollywood hubiera sido un lugar mucho más tolerante en los años del cine clásico. El director y guionista cae en su propia trampa, poniendo de manifiesto muchas de las cosas que la propia historia pretende denunciar.

Quizás el creador de American Horror Story no sea la persona más adecuada para hacer una historia que denuncia la sexualización de la industria y lamenta la falta de oportunidades para aquellos que no encajaban con los valores normativos de Hollywood. Situada en las antípodas a todos los niveles de Mank (la otra gran historia de Netflix en 2020 sobre la industria del cine en los años del cine clásico), la miniserie es tan entretenida como insípida.

13. 'The Politician' (2019-¿?)

'The Politician'. Netflix

Dónde se puede ver: Netflix

Temporadas: 2

Número de episodios: 15

Autoría: Creada junto a Brad Falchuk e Ian Brennan. Murphy ha dirigido 2 episodios y coescrito 7.

De qué va: Payton Hobart, un estudiante adinerado de Santa Bárbara, California, supo desde los siete años que sería presidente de los Estados Unidos. Pero primero tendrá que aprender a manejar el panorama político más traicionero de todos: el instituto. Para lograr ser elegido presidente del Consejo Estudiantil, asegurarse un puesto en Harvard y mantenerse en su particular camino hacia el éxito, Payton tendrá que ser más astuto que sus despiadados compañeros de clase sin sacrificar su propia moralidad ni su imagen.

Por qué es memorable: The Politician es otra de esas historias satíricas, inteligentes y absurdas que finalmente no son tan satíricas, inteligentes y absurdas como parece creer el propio Murphy. A medio camino de Scream Queens, House of Cards y Glee, esta comedia negra sobre las ambiciones políticas de un joven que se cree destinado a la presidencia de Estados Unidos es una prueba de que al autor también se le puede escapar de las manos la característica mezcla de tonos que tanto ha caracterizado históricamente.

Después de quince episodios irregulares, cuesta saber de qué quiere hablar realmente Murphy con esta historia. El extraordinario grupo de secundarias (con las veteranas Gwyneth Paltrow, Bette Midler y Judith Light a la cabeza) arropan la difícil papeleta de Ben Platt, una estrella de Broadway que aquí aporta la humanidad y complejidad que le falta a la propia serie en ocasiones. En teoría, el guionista recuperará The Politician en unos años, cuando el actor tenga la edad suficiente para retratar una carrera a la Casa Blanca después de haber abordado las elecciones en el instituto y al congreso en las dos primeras temporadas de la serie.

12. 'The New Normal' (2012-2013)

'The New Normal' Ryan Murphy Productions

Dónde se puede ver: Actualmente no está disponible en ninguna plataforma.

Temporadas: 1

Número de episodios: 22

Autoría: Creada junto a Ali Adler. Murphy dirigió 4 episodios y escribió 5.

De qué va: David y Bryan lo tienen todo para ser felices. Primero, se tienen el uno al otro, lo cual es mucho si tenemos en cuenta lo difícil que es encontrar al amor de tu vida hoy día. Por otro lado, ambos son unos triunfadores en sus profesiones y el dinero no les escasea. Pero les falta una cosa para que complete su felicidad: un bebé. Y obviamente, eso es algo que no pueden hacer por sí solos. De esta manera, contratan a Goldie, una camarera soltera madre de una perspicaz niña de ocho años, para que sea su madre de alquiler. Goldie, con serios problemas económicos y que trata de salir de una vida aburrida y monótona en la que nunca llegará a nada, acaba de mudarse a Los Ángeles y decide aceptar la propuesta de la pareja. Desde ese momento, la vida de todos los implicados cambia.

Por qué es memorable: La única comedia clásica de Murphy es también la única de sus series inspirada libremente en su propia vida. El director y guionista quería reírse de sí mismo (el fantástico Andrew Rannells, su alter ego, es el productor en la ficción de una serie adolescente que recuerda a Glee) mientras contaba a América cómo es la aventura de crear una familia para una pareja homoparental.

La dinámica de la pareja protagonista era ocasionalmente entrañable y dos secundarias robaescenas como Ellen Barkin o la estrella de la telerrealidad Nene Leakes aportaban la pimienta que a menudo faltaba a la serie. The New Normal es la única serie del creador que no tuvo continuidad más allá de su primera temporada. Pese a sus buenas intenciones, nadie la echa de menos.

11. 'Ratched' (2020-¿?)

'Ratched'. Netflix

Dónde se puede ver: Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 8

Autoría: Creada por Evan Romansky. Desarrollada en solitario por Murphy. Dirigió 2 episodios.

De qué va: Una enfermera de una institución mental se vuelve hastiada, irascible y un verdadero monstruo para sus pacientes. En los años 40, Mildred Ratched se traslada al norte de California para conseguir un trabajo en un hospital psiquiátrico pionero en la aplicación de nuevos e inquietantes experimentos con la mente humana. Mildred se presenta como la imagen perfecta de lo que debería ser una enfermera pero, a medida que empieza a trabajar en el sistema de salud mental y con aquellos que están dentro de él, se descubrirá que su elegante exterior oculta una oscuridad que va creciendo en su interior y que lleva ardiendo durante mucho tiempo, revelando que los verdaderos monstruos se hacen, no nacen.

Por qué es memorable: Murphy sorprendió a propios y extraños cuando anunció que iba a contar los orígenes de la enfermera Ratched, una de las villanas más memorables en la historia del cine gracias a Alguien voló sobre el nido del cuco. La decepción fue nuestra al descubrir que había decidido ignorar del todo la esencia del clásico de Milos Forman para crear una temporada paralela de American Horror Story.

Celebramos que Sarah Paulson vuelva a estar en el centro de una de las historias de Murphy y que Cynthia Nixon regrese a la primera línea años después de las películas Sexo en Nueva York. El diseño de producción de la serie y el vestuario de los personajes son, simplemente, extraordinarios. En Ratched se nota cada uno de los (muchos) millones de dólares invertidos por Netflix. Lo que no se encuentra por ninguna parte es al personaje en el que se basan. Al contrario que la mayoría de producciones de su autor, la serie (de la que se espera pronto una segunda temporada) va de menos a más, especialmente una vez aceptas que no hay rastro del icono inmortalizado por la oscarizada Louise Fletcher.

10. '9-1-1: Lone Star' (2020 - ¿?)

'9-1-1 Lone Star' es el spin-off de '9-1-1'. Disney+

Dónde se puede ver: 2 temporadas en Movistar+ y 1 en Disney+.

Temporadas: 2

Número de episodios: 24

Autoría: Creada junto a Brad Falchuk y Tim Minear. Murphy solo ha escrito un episodio.

De qué va: Un bombero de Nueva York se muda con su hijo a Austin, Texas, donde salva vidas al mismo tiempo que intenta solucionar sus problemas personales. Spin-off de 9-1-1.

Por qué es memorable: Murphy solo estuvo presente en la escritura del episodio piloto del primer spin-off de su carrera. Lone Star lleva la franquicia 9-1-1 hasta Austin con un encantador Rob Lowe que le da un giro a la personalidad coqueta y excéntrica de su personaje en Parks & Recreation interpretando a un bombero que sobrevivió a los atentados del 11-S en Nueva York y que se enfrenta a una nueva vida en la muy diferente Texas.

Salvo excepciones puntuales, esta serie derivada no alcanza las cotas de espectáculo de su hermana mayor. Por suerte, el sentimiento de comunidad del equipo de primeros auxilios que forman ambulancias y bomberos, el ritmo de sus episodios (con una estructura que, por momentos, recuerda al sketch), la historia de amor entre Carlos y TK, y el cariño a sus personajes hace que merezca la pena darle 40 minutos a la semana. No es la serie más sofisticada de la lista, pero da exactamente lo que se espera de ella.

9. 'Scream Queens' (2015 - 2016)

'Scream Queens'. 20th Television

Dónde se puede ver: Actualmente no está disponible en ninguna plataforma.

Temporadas: 2

Número de episodios: 23

Autoría: Creada junto a Brad Falchuk e Ian Brennan. Murphy dirigió un episodio y escribió 8.

De qué va: La Universidad de Wallace es golpeada por una ola de asesinatos relacionada con la muerte de una alumna veinte años atrás durante una fiesta en la casa de Kappa Kappa Tau, la fraternidad femenina más elitista del campus. El asesino comete sus crímenes vestido con el disfraz de la mascota de la universidad, El Diablo Rojo, y se ensaña especialmente con las chicas de KKT, que se encuentra en pleno proceso de selección de candidatas.

Por qué es memorable: Murphy volvió a demostrar lo bien que se le daba saltar de un tono extremo al siguiente con la más satírica, boba y desenfadada de todas sus creaciones. La espantosa segunda temporada de Scream Queens estuvo a punto de hacernos olvidar las muchas cosas disfrutables de su estreno. Su reparto se lo pasaba en grande, empezando por una divertidísima Emma Roberts como la líder de las Channel y una Jamie Lee Curtis dispuesta a reírse de sí misma. Sin embargo, las grandes sorpresas fueron Niecy Nash y Glenn Powell, dos robaescenas en los papeles de un agente de seguridad y el chico más popular de la fraternidad, respectivamente.

Por cada gag brillante, había varias que no funcionaban o se limitaban a repetir la fórmula de otras escenas vistas anteriormente en la serie. Murphy anunció este año que ya estaba preparando la tercera temporada de la serie.

8. 'Popular' (1999 - 2001)

'Popular', la primera serie de Ryan Murphy. Buena Vista Television

Dónde se puede ver: Actualmente no está disponible en ninguna plataforma.

Temporadas: 2

Número de episodios: 43

Autoría: Creada junto a Gina Matthews. Dirigió 2 episodios y escribió 18.

De qué va: Dos adolescentes que se detestan mutuamente, al encontrarse en los bandos opuestos de la guerra por la popularidad, son unidas a la fuerza al enterarse que sus padres se van a casar.

Por qué es memorable: Murphy es uno de esos elegidos que pueden presumir de haberse estrenado en la televisión con una serie creada por él, en lugar de forjarse en series de terceros antes de dar el salto a las primeras ligas. Con Popular, el guionista experimentó con aquellos ingredientes años más tarde le darían uno de los mayores éxitos de su carrera: Glee.

Recordada como una serie de culto que se atrevió a cambiar las conservadoras reglas del juego en la ficción de instituto de los 90, Popular fue la primera vez que Murphy que colocaba a los perdedores (como él en su juventud) en el centro de sus historias. Además, con Mary Cherry creó el primero de una larga lista de personajes icónicos y citables en casi cualquier situación de la vida.

7. 'American Horror Story' (2011 - ¿?)

'American Horror Story' fue la primera antología de Ryan Murphy. 20th Television

Dónde se puede ver: Actualmente no está disponible en ninguna plataforma.

Temporadas: 9

Número de episodios: 103

Autoría: Creada junto a Brad Falchuk. Murphy ha dirigido 2 episodios y escrito 19.

De qué va: La primera antología de Murphy es también su primer acercamiento al terror. Cada temporada se concibe como una miniserie autónoma que tiene su propia serie de personajes y escenarios, y un argumento con su propio principio, nudo y desenlace. Algunos elementos de la trama de cada temporada están libremente inspirados en hechos reales.

Por qué es memorable: Resulta difícil juzgar a una antología de resultados tan salvajemente dispares como American Horror Story. En sus buenos momentos (Asylum, Murder House, Roanoke) funcionaba como una pesadilla perturbadora, malrollera, inteligente, perversa y juguetona que rescató del ostracismo a una reina de la pantalla como Jessica Lange y creó a otra diva en Sarah Paulson, además de dar trabajo a numerosos actores LGTB+ que Hollywood dejó de dar trabajo en cuanto salieron del armario.

En sus malos momentos (Coven, Hotel, Freak Show), la franquicia repetía viejas fórmulas, caía en el exceso más grotesco gratuito, alargaba un chicle que no daba más de sí y, a ratos, cometía el peor pecado de todos: aburrir. A pesar de mostrar síntomas de agotamiento desde hace años, este año se estrenará su décima temporada: Double Feature.

6. '9-1-1' (2018 - ¿?)

'9-1-1'. Disney+

Dónde se puede ver: 4 temporadas en Movistar+ y 3 en Disney+.

Temporadas: 4

Número de episodios: 57

Autoría: Creada junto a Brad Falchuk y Tim Minear. Murphy ha escrito 3 episodios.

De qué va: A partir de numerosos casos reales, la serie explora la ajetreada profesión y vida del personal que opera detrás de la línea de urgencias 911. A través de ella, policías, paramédicos y bomberos reciben llamadas de urgencias diarias por las que rápidamente deben acudir y poner en riesgo su vida para salvar la de otros.

Por qué es memorable: Murphy jamás había mostrado interés alguno en las fórmulas por antonomasia de la televisión estadounidense. Desde el nacimiento del medio en los 50, las series de abogados, médicos y policías habían formado el ADN de la ficción episódica y procedimental. Durante sus primeros veinte años en Hollywood el guionista huyó de ellos como la peste… hasta que se dio cuenta de su extraordinario potencial económico, inversamente proporcional a la involucración del creador en una serie donde solo ha escrito tres episodios en cuatro años.

Murphy tiró de agenda y recurrió a tres estrellas televisivas de primera (Angela Bassett, Peter Krause y Connie Britton, sustituida posteriormente por Jennifer Love Hewitt) para anclar una serie procedimental que alcanza cotas de espectacularidad pocas veces vistas en una ficción semanal. Terremotos, tsunamis, incendios, desprendimientos de tierra... cualquier cosa puede pasar en Los Ángeles, la nueva boca del infierno gracias a una serie entretenidísima que, además, cuida mucho de sus personajes y no se olvida del sentido del humor (sus irónicos episodios temáticos es otro de sus grandes aciertos). Un procedimental notable. ¿Hemos dicho ya lo adorable que es Buck (Oliver Stark)?

5. 'Pose' (2019 -2021)

'Pose'.

Dónde se puede ver: Completa en HBO y las dos primeras temporadas en Netflix.

Temporadas: 3

Número de episodios: 25

Autoría: Creada junto a Brad Falchuk y Steven Canals. Murphy ha dirigido 3 episodios y escrito 7.

De qué va: Recorrido a la escena cultural afroamericana y latina LGBTQ+ y de género inconformista de la ciudad de Nueva York en la década de 1980. Los personajes destacados son bailarines y modelos que compiten por trofeos y reconocimiento en esta cultura underground, y que se apoyan mutuamente en una red de familias elegidas conocidas como Houses.

Por qué es memorable: Pose sacó a la luz otro de los grandes méritos en la carrera de Murphy. Después de visibilizar durante años a la comunidad LGTB+, la serie decidió homenajear a la letra más ignorada históricamente del colectivo, dentro y fuera de la televisión. Por primera vez en la historia de la televisión, se estrenaba una serie con un reparto mayoritariamente trans. Los premios se centraron exclusivamente en la icónica interpretación de Billy Porter, ignorando los trabajos de estupendas actrices trans como MJ Rodríguez o Dominique Jackson.

Pose repitió algunos de los tics habituales de su creador (un tono desigual, el subrayado de sus ambiciones, el desigual rácord emocional de sus personajes), pero funcionaba como una emocionante, empática y a menudo vibrante carta de amor a una comunidad infrarepresentada en la cultura popular. A lo largo de sus irregulares, pero poderosas temporadas, el cariño por sus personajes y el grito desesperado en busca de dignidad y amor decantaba la balanza a favor de la serie supervisada mayormente por Steve Canals y Janet Mock.

4. 'Nip Tuck, a golpe de bisturí' (2003 - 2010)

'Nip Tuck, a golpe de bisturí'.

Dónde se puede ver: Actualmente no está disponible en ninguna plataforma.

Temporadas: 6

Número de episodios: 100

Autoría: Creada en solitario por Ryan Murphy. Dirigió 8 episodios y escribió 25.

De qué va: Sean McNamara y Christian Troy son dos cirujanos plásticos que regentan una clínica de estética como socios en Miami. Sean es un hombre de familia insulso y sin carácter para el que el trabajo es una válvula de escape a su triste vida familiar, en la que están incluidos su vulnerable y retorcida esposa Julia, y sus hijos adolescentes. Troy, es arrogante, narcisista, falto de ética y todo un truhan que adora el vino, las mujeres y al poderoso caballero don dinero. El cirujano, carente de escrúpulos, hará todo lo que sea necesario para conseguir sus objetivos. Mientras su compañero está luchando tanto por mantener a flote su vida familiar y llevar una gestión responsable de la clínica, Christian a menudo les meterá en líos por sus imprudencias.

Por qué es memorable: Si Popular ayudó a labrar el camino para la fórmula de Glee, Nip / Tuck, a golpe de bisturí fue un ensayo para el Murphy de series como American Horror Story y Ratched. En un momento en el que la televisión de pago todavía estaba forjando su personalidad creativa en la industria televisiva, esta historia sobre dos cirujanos de plástico fue un divertidísimo, imprevisible, absurdo y polémico dardo a la cultura de la obsesión por la imagen personal y la cirugía en Estados Unidos. Que Joan Rivers, Melanie Griffith, Rosie O’Donell, Jacqueline Bisset o Brooke Shields accedieran a pasar por McNamara & Troy ayudó a legitimar la serie más gamberra de su época.

Cuando Nip / Tuck era buena, era buena, pero cuando era mala, funcionaba todavía mejor gracias a un cóctel de desvergüenza, sorpresas, sexo y morbo que no dejaba indiferente a nadie. El dibujo de sus personajes protagonistas y su tóxica dinámica se fue a pique en las últimas temporadas, pero el elemento gozoso e impactante no abandonó nunca a una serie que inicialmente llamó la atención por lo gráfico de sus escenas en el quirófano. Como tantos otros ingredientes de Nip / Tuck, esas operaciones no eran más que una frívola provocación de un autor en auge que, y eso hay que reconocérselo, siempre ha sabido pasárselo bien en sus creaciones.

3. 'Glee' (2009 - 2015)

'Glee'.

Dónde se puede ver: Netflix y Amazon Prime Video.

Temporadas: 6

Número de episodios: 121

Autoría: Creada junto a Brad Falchuk e Ian Brennan. Dirigió 8 episodios y escribió 30.

De qué va: En un instituto cualquiera en mitad de Ohio, un profesor de español llamado Will Schuester sigue frustrado por el sueño no cumplido de convertirse en una estrella de la música. Entonces, decide recuperar el viejo Glee Club, una pequeña asociación de alumnos que disfrutan cantando y bailando para llevarles al éxito en las competiciones estatales y hacer un poco mejor su paso por el instituto.

Por qué es memorable: Glee fue el primer éxito verdaderamente mainstream del equipo formado por Ryan Murphy y sus dos colaboradores más frecuentes, Ian Brennan y Brad Falchuck. Durante las dos primeras temporadas de la serie musical, los tres guionistas escribieron absolutamente todos los guiones de la serie. En la primera temporada eso dio pie a una ejemplar comedia que se reía de los abusones (mientras creaba una absolutamente icónica con Sue Sylvester, interpretada por una extraordinaria Jane Lynch) y de las series de instituto al mismo tiempo que exprimía éxitos pop del momento y clásicos de la música anglosajona. El final del perfecto primer episodio de la serie con Don’t Stop Believing no dejaba ninguna duda al respecto: acababa de nacer la nueva serie del momento.

Sin embargo, la problemática segunda temporada simbolizó a la perfección los problemas que perseguirían a la serie durante gran parte de su trayectoria en antena. Murphy, Brennan y Falchuck escribían por separado sus episodios, sin consultar a sus compañeros más allá de lo estrictamente necesario. El resultado fue un batiburrillo que emocionalmente no tenía sentido de un episodio al siguiente, a pesar de que el humor y el buen hacer del reparto y los números musicales (nunca les perdonaremos que no hicieran ningún episodio con música en directo en toda la serie) salvaron los muebles durante mucho tiempo.

La muerte de Corey Monteith iniciaría la leyenda negra que ha perseguido desde entonces a una serie que ha perdido ya a tres actores de su joven reparto. La tragedia y la irregularidad de sus personajes no deberían hacernos olvidar que Glee, en sus mejores momentos, era una serie que se manejaba a la perfección entre lo cursi y lo irónico, el optimismo y la mala leche.

2. 'Feud: Bette and Joan' (2017)

'Feud: Bette and Joan' mostraba la legendaria rivalidad de Bette Davis y Joan Crawford. 20th Television

Dónde se puede ver: Actualmente no está disponible en ninguna plataforma.

Temporadas: 1

Número de episodios: 8

Autoría: Creada junto a Jaffe Cohen y Michael Zam. Murphy dirigió y escribió 2 episodios de la serie.

De qué va: La serie explora famosos roces y enemistades entre celebridades y miembros del mundo del espectáculo. Esta primera entrega de cuenta la historia de la legendaria rivalidad entre dos de las más grandes estrellas de cine de todos los tiempos, Joan Crawford y Bette Davis, centrándose sobre todo en la relación de ambas actrices, en 1962, en una película que esperaban relanzara sus carreras: ¿Qué fue de Baby Jane?.

Por qué es memorable: La primera entrega de una supuesta antología que nunca llegó por culpa del fichaje de Murphy por Netflix fue un disfrute absoluto para los amantes del cine, que lo pasaron en grande con la cuidada reconstrucción de una de las enemistades más legendarias de Hollywood. El propio Murphy se reservó el derecho de escribir y dirigir un extraordinario episodio que exploraba las ganas de humillar de Joan Crawford a Bette Davis y que culminaba en, probablemente, el mejor retrato que se ha hecho de la gala de los Oscar en una película o en una serie de televisión.

Más allá de la ironía de que Olivia de Havilland decidiera iniciar una guerra legal contra Murphy por haberse atrevido a mostrar en pantalla su rivalidad con su hermana Joan Fontaine, de Feud nos queda un empático retrato del maltrato histórico de la industria del cine a las mujeres. Susan Sarandon y Jessica Lange estaban pletóricas como Davis y Crawford y la serie recreaba de forma ejemplar las bambalinas de un Hollywood que estaba dando sus últimos coletazos antes de la revolución de los años 70. Sin embargo, el gran acierto de la historia es la humanidad que los guiones aportaron a dos mujeres que eran mucho más que simples estrellas de cine.

1. 'American Crime Story' (2016, 2018)

'American Crime Story' estrenará su tercer episodio antes de que acabe el año. Netflix

Dónde se puede ver: El Pueblo contra O. J. Simpson y El asesinato de Gianni Versace están disponibles en netflix.

Temporadas: 2

Número de episodios: 19

Autoría: El Pueblo contra O. J. Simpson fue creada junto a Scott Alexander y Larry Karaszewski. Murphy dirigió 4 episodios. No escribió ninguno. En el caso de El asesinato de Gianni Versace, fue creada junto a Tom Rob Smith. Murphy solo dirigió un episodio. De nuevo, no escribió ninguno.

De qué va: Antología basada en crímenes reales que sacudieron a la sociedad estadounidense de la época y que aún sigue siendo recordados décadas después. La primera entrega se centró en el juicio de O. J. Simpson, mientras que la segunda exploraba todo lo que había alrededor del asesinato del legendario diseñador Gianni Versace. Antes de que acabe el año se estrenará Impeachment, la adaptación del affair entre el Bill Clinton y Monica Lewinsky.

Por qué es memorable: Irónicamente, la mejor creación de Ryan Murphy es la única de sus series en las que no ha participado en el proceso de guion. En El Pueblo contra O. J. Simpson supo rodearse de dos escritores (Scott Alexander y Larry Karaszewski) que habían demostrado en el cine (con El escándalo de Larry Flint, Man on the Moon o Ed Wood) su extraordinario talento para contar historias basadas en hechos reales desde puntos de vista refrescantes, sutiles e impactantes. La primera de las entregas de American Crime Story recuperaba el mayor escándalo mediático en la historia reciente de Estados Unidos.

La serie de diez episodios cuenta con todo lujo de detalles (detallando las maniobras y estrategias utilizadas por ambas partes para conseguir sus objetivos) todo el proceso judicial desde la perspectiva del equipo de abogados liderado por el excéntrico Johnny Cochran y la acusación de la fiscalía que dirigían Marcia Clarke y Christopher Darden. Después de años como una de las secundarias más fiables de la televisión, Sarah Paulson encontró el papel que marcaría para siempre su carrera.

La segunda entrega de la antología, El asesinato de Gianni Versace, no despertó la misma unanimidad. Muchos espectadores quedaron descolocados por el enfoque que había hecho Tom Rob Smith, un guionista que aprovechó uno de los crímenes más famosos de las últimas décadas para hacer un incómodo y extraordinario retrato de la homofobia en la sociedad en los años 90. Solo por esa audaz decisión narrativa merecía la pena la miniserie. Tras formarse como actor en Glee, Darren Criss ganó todos los premios de la industria por su impactante interpretación como el asesino Andrew Cunanan.

También te puede interesar...

• 'Monster: The Jeffrey Dahmer Story': lo que sabemos de la nueva serie de Ryan Murphy para Netflix

• Meryl Streep canta y baila para Netflix en 'The Prom': "No soy una diva"

• Ryan Murphy, esta vez no me la cuelas, 'The politician' es una mamarrachada