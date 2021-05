'Los hombres de Paco': cómo será el regreso de la serie fenómeno que quiere revivir su éxito 10 años después

Vuelven los agentes de policía más torpes y, a su manera, entrañables de la televisión. Cuando están a punto de cumplirse once años del adiós de un clásico moderno de la televisión española, Los hombres de Paco regresa por la puerta grande. El próximo lunes, Antena 3 estrena en prime time la décima temporada de uno de sus mayores éxitos. El resto de episodios del revival se podrán ver solo en ATRESplayer PREMIUM, una plataforma que ya recuperó con éxito otras de las grandes marcas del canal: Física o Química. SERIES & MÁS ha hablado con Paco Tous, Pepón Nieto, Neus Sanz y Amparo Larrañaga, tres habituales de la comisaría de San Antonio y una novata en el universo de los Pacos, sobre un regreso que no se ha querido perder nadie. Ni siquiera Mario Casas.

“La verdad es que no me lo he planteado nunca cómo sería mi vida sin Los hombres de Paco”, reconoce Paco Tous cuando le preguntamos por si se había preguntado alguna vez qué hubiera pasado si la serie no hubiera regresado nunca “de talleres”, como le había pasado a tantas otras producciones en la salvaje jungla de la televisión generalista de la primera década del nuevo milenio. La audiencia no respondió como esperaban y Antena 3 decidió retirarla de la programación después de su octavo episodio. Temporalmente, en principio.

Productora y cadena trabajaron duramente durante tres meses para afinar la fórmula. Esperaban que el público se enamorara de esos agentes de policía con el corazón de oro y de sus peculiares aventuras. Funcionó. La serie estuvo 9 temporadas y 117 episodios en antena. Había nacido un clásico. “Los hombres de Paco para mí ha sido mi escuela audiovisual. Fue mi primera serie nacional”, recuerda un actor que hasta entonces solo había trabajado en su Andalucía natal.

"Toda mi vida había sido el teatro. Incluso mientras hacía la serie seguía con Los Ulen, la compañía con la que llevo 30 años trabajando con Maite Sandoval y Pepe Quero”. Ahora el actor se muestra feliz con el regreso de la serie y está dispuesto a hacer tantas temporadas como quiera el público, pero no siempre fue así. La historia de la ficción española estuvo a punto de ser muy diferente. “Haciendo la segunda o tercera temporada pensé en dejarla. Me estaba costando compaginar el rodaje con mi compañía y llegué a pensar en abandonar la serie. Me dije: “lo mismo si esto se acaba, no pasa nada”. Por suerte, no fue así.

La serie que cambió la imagen de la policía en televisión

Algunos de los actores que estarán en el regreso de 'Los hombres de Paco'. ATRESplayer PREMIUM

“He conocido a gente que me decía que se había hecho policía gracias a Los hombres de Paco. Siempre me quedaba sin saber qué decir”, admite risueña Neus Sanz, también conocida como Rita, la “mami” extraoficial en la comisaría más loca de la televisión. “Al principio Paco, Hugo y yo nos preocupaba que pensara la policía”, recuerda Pepón Nieto, el inolvidable Mariano. “Nuestros personajes eran torpes, medio tontos y todo les salía mal. Creíamos estar dando una imagen de la policía española nefasta. Estábamos seguros de que nos iban a brear. Todo lo contrario”.

Al terminar la serie, a Paco Tous, a Juan Diego y a Pepón Nieto les regalaron el reloj que el cuerpo tiene reservado para los policías cuando se jubilan. Hasta les hicieron un homenaje para agradecerles el retrato que habían dado en pantalla durante seis años. “Dimos una imagen de la policía que no existía entonces. Antes se les veía como una especie de Robocop con uniforme”, explica Nieto sobre la particular relación entre Los hombres de Paco y la Policía Nacional. “Nos dijeron que la serie, siendo una comedia disparatada, era mucho más real y parecida a su vida entonces. Son gente de carne y hueso, con sus problemas, que no saben con quién dejar a los niños… No me extraña que la gente que haya visto los Pacos se haya querido hacer policía: ellos estaban encantados”.

Un giro de 180 grados a uno de los géneros más clásicos

Pepón Nieto vuelve a ser Mariano. ATRESplayer PREMIUM

Habían pasado dos años del final de otro clásico de nuestra ficción, Policías, en el corazón de la calle, cuando Globomedia decidió recuperar uno de los géneros televisivos por excelencia… y darle un giro de 180 grados. En su sala de guionistas estaban algunos de los futuros grandes nombres de la industria audiovisual española: Álex Pina (La casa de papel), Laura Belloso (El internado), Esther Martínez Lobato (El embarcadero), Iván Escobar (Vis a vis), David Oliva (Sky Rojo) y Pablo Alén (3 bodas de más), Ruth García (Paraíso) fueron algunos de los guionistas que dieron forma a la peculiar personalidad de la serie.

“Fue una serie muy novedosa: era un batiburrillo donde había comedia, drama, tensión sexual no resuelta, thriller, incluso terror en algunos capítulos… Esa mezcla de géneros y estilos le dio su personalidad”, explica Pepón Nieto, intentando explicar el brutal éxito de la serie que sentaba ante el televisor casi a más de tres millones de espectadores cada semana. “La gente se enganchó mucho con los personajes. Eso fue mérito de los guionistas”, continúa el actor. “Escribieron una paleta de personajes que hizo que cualquier espectador pudiera reconocerse en alguno de ellos. En ese sentido fue muy empática con la sociedad de entonces”.

Una chica nueva en la comisaría

Paco Tous y Amparo Larrañaga, una pareja condenada a entenderse. ATRESplayer PREMIUM

En la nueva versión de Los hombres de Paco, que por ahora estará compuesta por 16 episodios que se emitirán en dos tandas, también hay espacio para nuevas caras. Amparo Larrañaga llevaba trece años sin ponerse delante de una cámara cuando recibió la inesperada llamada de una productora que había sido su casa en series como Periodistas y Fuera de control.

“Una de las razones por las que decidí centrarme en el teatro es porque hay más papeles para mujeres de mi edad. No me equivoqué”, confiesa una actriz que lleva la interpretación en la sangre. Estábamos viviendo un momento terrible en el sector por el COVID cuando me llamaron de la serie”. La actriz tuvo dudas. “Hubo un momento en que me pregunté por qué me había metido en esto. Las mujeres tenemos bastantes inseguridades. Yo estaba muy a gusto en el teatro y ahora volvía a depender de que alguien me ponga la luz correcta. Las mujeres tenemos bastantes inseguridades, especialmente en mi edad”, confiesa, sin pudor. “Pero todo acabó pasando”.

Larrañaga interpreta a Dolores Urbizu, una coronel del ejército con mucho carácter que ya ha dejado atrás su época de misiones en lugares de conflictos como Irak y Afganistán. Lleva veinte años trabajando en una organización que la actriz prefiere no desvelar para mantener la sorpresa cuando de repente aparece en su vida Paco Miranda. “Trabajan juntos en operaciones sofisticadas que implican a altas esferas del gobierno. Son temas complicados, políticos y muy del momento”. La independencia de Cataluña, la momia de Franco y la reina Letizia son algunos de los eventos y personajes que aparecerán en los nuevos episodios de la serie.

Dolores tendrá enfrente a un hombre que le resulta ajeno. “Paco ya empieza a tener canas, pero en esencia es el mismo”, explica Tous sobre el nuevo rumbo - o no- de su personaje más famoso. “Sigue siendo ese hombre que quiere ser más inteligente, mejor policía, marido y padre que nadie, pero las cosas le salen regular. Y ahora le viene encima algo muy grande, pero va a intentar capear el temporal. Como siempre”. Su nueva partenaire cómica está en las antípodas de su personaje. “Para Dolores es incomprensible que alguien como Paco esté allí trabajando con ella, pero al mismo tiempo tiene curiosidad por él”, adelanta Larrañaga. “Es una tía rarilla que no sonríe demasiado y con pocas habilidades sociales. No filtra. Nos juntan mucho, porque los dos somos jefes. A veces sale bien y otras… sale mal”.

Volver a ponerse el uniforme

Carlos Santos y Neus Sanz también recuperan sus personajes. ATRESplayer PREMIUM

“A mí no me gusta decir que es fácil, porque es un trabajo y van a pensar que lo haces con la punta del nabo y no es así”, ríe un actor que nunca ha dejado de trabajar, pero que está asociado para siempre con la imagen del leal, afable y a menudo desastroso Mariano. Fácil no es la palabra, pero ha sido como volver a casa. Habías dejado atrás el personaje y no pensabas que ibas a volver a interpretarlo, pero en cuanto abres el guion y ves el nombre de tu personaje, automáticamente te sale decirlo como lo hacía él”.

La primera que vez que volvieron a coincidir todos los actores fue en la lectura del primer episodio en las oficinas de Globomedia. “En cuanto abrimos el guion, volvió a salir la esencia de la serie. Paco y Mariano habían vuelto a la vida”, reconoce, visiblemente feliz, Neus Sanz“. “Fue muy emocionante. Estaba pasando eso de verdad”. A partir de la próxima semana serán los millones de fans de la serie los que podrán vivir en primera persona esa inyección de nostalgia.

'Los hombres de Paco' vuelve a Antena 3 y ATRESplayer Premium el 10 de mayo. El resto de episodios se verán en exclusiva en la plataforma de pago.

