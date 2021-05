3 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, HBO y Apple TV+

Los viernes son día de series, sofá y manta, especialmente cuando estamos ante el fin de semana del 7, 8 y 9 de mayo, el último antes de que se levante el estado de alarma en todo el país. En SERIES & MÁS tenéis las recomendaciones que estabais buscando para no caer en el zapping eterno y saber qué podéis ver y, más importante, por qué puede ser la opción correcta para vosotros. Como cada semana os hemos preparado tres recomendaciones: un estreno, una serie perfecta para hacer un maratón y otra no tan conocida que merece la pena descubrir. Netflix, HBO, y Apple TV+ son las plataformas escogidas esta semana.

El estreno que no te debes perder: 'Pose' (HBO)

De qué va

Pose es un drama que pone en primer plano a los legendarios iconos y feroces madres de la cultura del ball clandestino de Nueva York, un movimiento nacido a finales de la década de los 80. La tercera y última temporada de la serie arranca en 1994, cuando el ballroom es un recuerdo lejano para Blanca, que intenta compaginar el cuidado de sus hijos con tener pareja y su nuevo trabajo como asistente de enfermera. Mientras, el SIDA se convierte en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 25 y 44 años y Pray Tell se enfrenta a problemas de salud inesperados. Por si no fuera suficiente, la aparición de una nueva casa advenediza obliga a los miembros de la Casa Evangelista a enfrentarse con su legado antes de que sea demasiado tarde.

Por qué debes verla

HBO estrenó el pasado lunes la tercera temporada de la revolucionaria serie de Ryan Murphy que ha reivindicado la cultura ballroom y la comunidad trans como ninguna otra ficción mainstream había hecho anteriormente. Pose dice adiós declarando una vez más su amor a un grupo de marginados sociales que encuentran la empatía y la esperanza en un momento terrorífico (la crisis del SIDA y la posterior invisibilización por parte de las autoridades, farmacéuticas y la propia sociedad) en otros como ellos, la familia escogida que siempre va a estar a tu lado pase lo que pase.

La entrega final explora las consecuencias del trauma a través de personajes como Pray Tell, un hombre enfermo, asustado y harto de ver cómo sus amigos y parejas pierden la vida sin que a nadie parezca importarle. El segundo episodio de la temporada es un extraordinario recital interpretativo de Billy Porter. Después de ganar el Emmy al mejor actor de una serie dramática en la primera temporada de la serie, el actor vuelve a tener aquí un billete a la gloria gracias a un episodio que explora el dolor de un hombre que ya no puede más. Impresionante.

Si nunca te has sumergido en el universo de la serie, es el momento perfecto: solo hay 18 episodios con los que ponerse al día antes de ver la tercera temporada de la serie. Y si no tienes HBO pero sí Netflix, puedes ver ahí las dos primeras temporadas. Es el momento de decir en alto eso de… Live, Work, Pose!

Perfecta para maratonear: 'Defender a Jacob' (Apple TV+)

De qué va

Basada en la novela homónima de Mark Bomback, Defender a Jacob sigue la historia de Andy Barber, un ayudante del fiscal que entra en crisis cuando ve cómo todas las pruebas en el caso del asesinato de un adolescente conducen a su propio hijo. Dividido entre su deber de defender la justicia y el amor a su hijo, deberá intentar resolver las piezas del misterio mientras lucha porque su familia no se derrumbe en tiempos de crisis, secretos y marginación pública.

Por qué debes verla

Es comprensible sentir cierto déjà vu al leer la sinopsis de esta serie limitada de Apple TV+. La sombra de series como Broadchurch (la más brillante de las historias recientes sobre adolescentes asesinados y el efecto que provoca en su comunidad) está presente, pero Defender a Jacob acierta de lleno en su decisión de centrarse en las consecuencias que tiene el caso para la familia protagonista: un abogado solitario con un pasado del que quiere huir, una madre y esposa que empieza a sospechar que no conoce a su familia y un adolescente al que resulta difícil de entender.

Chris Evans aprueba con nota su primer reto dramático después de retirar el escudo del Capitán América, pero es una fantástica Michelle Dockery (Downton Abbey) la que se adueña del final de la serie, un cierre abstracto y que puede dejar a medias a aquellos que disfruten teniendo todas las respuestas de una serie. Los que no tengan problema con un desenlace impactante y que deja la puerta a las teorías, encontrarán un drama elegante, adictivo y más complejo de lo que podía parecer a primera vista. Morten Tyldum (nominado al Oscar por The Imitation Game) dirige sus ocho episodios. Un plan perfecto para el fin de semana.

Una joya para descubrir: 'Mindhunter' (Netflix)

De qué va

Adaptación de Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit, un libro escrito a cuatro manos por el autor Mark Olshaker y el exagente del FBI, ya retirado, John E. Douglas. El ensayo explicaba cómo Douglas había inventado la forma en la que la veterana organización gubernamental se enfrentaba a los asesinos en serie a través de décadas de entrevistas con famosos criminales como Wayne Williams, Edmund Kemper, Robert Hansen y Charles Manson. En su versión televisiva, Mindhunter está ambientada a finales de los años 70 y se centra en dos agentes del FBI (Jonathan Groff y Holt McCallany) que, con la ayuda de una psicóloga (Anna Torv), investigan a estos asesinos en serie con la esperanza de detener a criminales que siguen en activo.

Por qué debes verla

David Fincher se estrenó en Netflix dirigiendo los dos primeros episodios de House of Cards, pero la verdadera niña bonita de su trayectoria televisiva es este apasionante thriller donde continúa explorando su obsesión por los asesinos en serie. Con un estilo y un desarrollo de personajes que recuerda más a Zodiac que a Seven, Fincher -director de 7 de los 19 episodios de la serie- se recrea en la fascinación que provoca el lado oscuro de la humanidad en su particular protagonista. Si no acabas acurrucado en el sofá en “esa” escena (el que la ha visto, sabe de lo que estamos hablando, y el que no, lo sabrá cuando se enfrente a ella por primera vez) del final de la primera temporada de la serie, es que no estás viendo Mindhunter como Fincher manda.

Los fascinantes cara a cara de los agentes del FBI con los asesinos en serie podrían ser un propio spin-off, una especie de visión retorcida e inquietante de En terapia. Los viajes personales de sus complicados protagonistas tampoco se quedan atrás: un prometedor treintañero que te hará pensar en eso de que “la curiosidad mató el gato”, una psicóloga en crisis y un padre de familia que tiene que lidiar con lo inimaginable.

Fincher había renunciado a la idea de hacer una tercera temporada de la serie, un éxito de culto que había tenido problemas para llegar a una audiencia mayoritaria, pero en las últimas semanas se ha publicado que el director estaba hablando con la plataforma de streaming (con la que acaba de estrenar Mank y ya prepara su siguiente película, The Killer, con Michael Fassbender) para recuperar la serie más pronto que tarde. Cruzamos los dedos.

