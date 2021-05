'¡García!': HBO Max estrenará la serie basada en la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos

Corren tiempos de cambio para HBO en España. Mientras preparan el aterrizaje de la marca HBO Max en el segundo semestre de 2021, la plataforma de streaming ya está rodando su primera gran apuesta de ficción desde Patria. Warner Media y Zeta Studios producen la adaptación audiovisual de ¡García!, la adaptación de la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos, publicada por Astiberri Ediciones. Sara Antuña (Luna, el misterio de Calenda) y Carlos de Pando (El vecino) son los creadores y guionistas de la serie. Eugenio Mira (Grand Piano) dirige los seis episodios de la esperada producción.

Una España distópica con ¿un héroe? inesperado

La novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos. Astiberri Ediciones

¡García! está ambientada en una hipotética España actual. En un país dividido y al borde del caos político, Antonia es una joven periodista de investigación que tropieza por casualidad con una conspiración urdida hace décadas: la existencia de un superagente criogenizado, García, creado en un laboratorio en los años 50 por los servicios secretos del general Franco.

El soldado perfecto, con una fuerza sobrehumana y programado para obedecer órdenes sin cuestionarlas, es despertado por Antonia después de seis décadas congelado. García se siente desorientado y confuso en una España que encuentra completamente cambiada. El viejo mundo choca con el actual mientras García y Antonia aprender a trabajar juntos al verse involucrados en una conspiración política que amenaza con acabar con la democracia en favor de una nueva y brutal dictadura.

Francisco Ortiz (Érase una vez en Buenos Aires) y Veki Velilla (Hospital Valle Norte) lideran el reparto de la nueva producción de HBO Max. A su lado estarán Emilio Gutiérrez Caba (La comunidad), Francisco Reyes (30 monedas), Nico Romero (Antidisturbios), Helio Pedregal (Carlos, rey emperador), Mario Pardo (Fortunata y Jacinta), Miki Molina (La ley del deseo), Marina Gatell (Lalola), Pepe Ocio (El reino) y Silvia Abascal (La dama boba).

Francisco Ortiz será García. Astiberri Ediciones

“Cuando leí el primer episodio de ¡García!, disfruté muchísimo al identificar en sus ingredientes tantos elementos que siempre me han gustado, pero fue la frescura que emanaba la combinación de los referentes y la sensación de no haber leído algo así antes lo que me conquistó por completo”, ha explicado el director Eugenio Mira en la presentación del proyecto. “Poder jugar con un material tan original, con un universo tan rico y unos personajes que nunca dejan de crecer mientras intentan darle sentido a los constantes giros y revelaciones que encierra la trama, es un gran reto técnico y artístico. Y un enorme privilegio”.

“¡García! es un proyecto con una enorme ambición narrativa y visual. Está diseñado hasta el mínimo detalle para ser una serie divertida, llena de acción y aventuras, respetando a veces la tradición del género y reventándola otras. Con ¡García! vamos a disfrutar de una historia llena de sorpresas en la que veremos que en nuestro país han cambiado muchas cosas a lo largo de las décadas, pero otras no se han movido en absoluto”, promete Miguel Salvat, productor ejecutivo de la serie y responsable de producciones originales de HBO en España.

Santiago García ya había sido adaptado por el audiovisual español con El vecino, una obra creada por él y el dibujante Pepo Pérez y que está a punto de estrenar en Netflix su segunda y última temporada. Los ocho últimos episodios de la comedia de aventuras protagonizada por Quim Gutiérrez y Clara Lago se estrenan el 21 de mayo.

Es la segunda serie española en agenda para HBO

Abril Zamora HBO

HBO tiene pendiente de estreno la comedia dramática Todo lo demás. Abril Zamora (Señoras del (h)AMPA) escribe, dirige y protagoniza esta historia que narra la vida de unos treintañeros inseguros, llenos de frustraciones, que intentan encauzar su vida en un Madrid que no parece ponérselo fácil. Zamora, recuperando su faceta de actriz que hemos visto en Vis a vis o La vida por delante, será Dafne, una chica con un trabajo de mierda, un novio que la acaba de dejar y para colmo va a descubrir que está enamorada terriblemente de su mejor amigo, un asturiano desmotivado interpretado por Juan Blanco.

¡García! se estrenará en 2022 en HBO Max.

