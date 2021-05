Movistar+ añade COSMO ON, un nuevo servicio bajo demanda de series, películas y programas del canal

La plataforma televisiva de Telefónica suma otra alianza, esta vez con el canal de pago COSMO. Si eres cliente de Movistar+ ya puedes acceder a COSMO ON, el nuevo servicio bajo demanda que ofrece a sus clientes y que contiene "lo mejor de COSMO", como aseguran en su campaña de promoción, incluyendo las series, películas y programas de entretenimiento del canal para ver cuando y cómo quieras.

¿Qué podrás ver en COSMO ON?

Vídeo promocional del nuevo servicio de Movistar+ COSMO ON

El canal promete más de 600 nuevos contenidos al año bajo demanda para todos los clientes de la plataforma. Entre ellos, figuran ya los títulos de series reconocidas como Call my Agent, Harlots: Cortesanas o Crimen en el Paraíso, y programas de entretenimiento como The Dog House o The Graham Norton Show, la gran apuesta del famoso presentador británico Graham Norton. También se podrá disfrutar de la selección de películas 100% COSMO que realiza el canal, acciones especiales y preestrenos solo para clientes del servicio.

Próximos preestrenos

Para celebrar el lanzamiento de esta nueva plataforma, COSMO ha preestrenado ya al completo La Mentira, la miniserie de cuatro episodios basada en uno de los casos judiciales más controvertidos de los últimos años en Francia y protagonizada por Daniel Auteuil, que no se podrá ver en el canal hasta el 11 de mayo.

También ha anunciado que los abonados de Movistar+ podrán ver antes que nadie los dos primeros episodios de su siguiente serie de estreno, Dark Woods, desde el 11 de mayo.

